熱門搜尋:
美食博覽 微辣 暑假活動 林襄 居屋2023 零售復常系列 姜濤 親海駅II 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO
返回
生活
2023-08-10 19:41:20

暑假好去處│香港賽馬會大型親子玩樂活動「季前嘉年華」五大主題遊樂區 新晋歌手表演/親親雪特蘭小馬/體育競技電玩遊戲

分享：
暑假好去處│港賽馬會大型親子玩樂活動「季前嘉年華」五大主題遊樂區 新晋歌手表演/親親雪特蘭小馬/體育競技電玩遊戲

暑假好去處│港賽馬會大型親子玩樂活動「季前嘉年華」五大主題遊樂區 新晋歌手表演/親親雪特蘭小馬/體育競技電玩遊戲

香港賽馬會4年再次舉辦大型親子玩樂活動「季前嘉年華」，今年將於93日（星期日）舉行，屆時沙田馬場將會搖身一變為充滿歡樂氣氛的盛大嘉年華會，設有大主題遊樂區，提供益智又好玩的遊戲及表演，包括往年極受歡迎的親親小馬活動，讓小朋友與可愛小馬近距離會面及接觸，體驗策騎樂趣。今年星夢歌手及街頭音樂達人更會到現場獻唱，萬勿錯過。

暑假好去處│「季前嘉年華」大主題遊樂區

今年「季前嘉年華」將會有多項精彩節目及表演，包括「現場音樂表演」，邀請到星夢歌手及街頭音樂達人在舞台上為大家獻上美妙歌聲；而「親親小馬區」小孩可以與溫馴可愛的小馬距離互動，包括與雪特蘭小馬拍照，而一向極受歡迎的小馬策騎，讓小孩在安全愉快的環境下初嘗策騎之樂；「趣味遊樂區」有多個趣味遊戲及表演；「手作達人工作坊」可以參與製作多種小玩意，盡情發揮小孩的創造力，完成後可將作品帶回家中留念；而「騎者練成」遊戲形式進行多項體育競及體驗騎師體能挑戰，刺激感滿分！大人小孩定必喜歡。

暑假好去處│香港賽馬會「季前嘉年華」於9月3日舉辦。

暑假好去處│香港賽馬會「季前嘉年華」於9月3日舉辦。

暑假好去處│主題一：星級舞台

星夢歌手及街頭音樂達人將會為大家獻唱。

暑假好去處│現場亦有音樂表演。

暑假好去處│現場亦有音樂表演。

暑假好去處│主題二親親小馬區

小朋友可與雪特蘭小馬拍照；另，615歲、身高90厘米或以上，體重145磅以下的小朋友更有機會參與小馬策騎。名額有限，須憑「季節嘉年華」門票訂座編號，於81219日期間填妥網上表格參加抽籤。

暑假好去處│親親雪特蘭小馬。 暑假好去處│親親雪特蘭小馬。 暑假好去處│「小馬策騎」讓小孩在安全愉快的環境下初嘗策騎之樂。

暑假好去處│主題三趣味遊樂區

有多個趣味遊戲及表演，為嘉年華帶來滿滿歡樂氣氛。

暑假好去處│「趣味遊樂區」有多個趣味遊戲及表演。 暑假好去處│「趣味遊樂區」有多個趣味遊戲及表演。 暑假好去處│現場有多個趣味遊戲及表演，小孩定必喜歡。 暑假好去處│現場有多個趣味遊戲及表演，小孩定必喜歡。 暑假好去處│現場有多個趣味遊戲及表演。

暑假好去處│主題四手作達人工作坊

可以激發小朋友創意與藝術創作天份，更可把作品留作紀念及與親子分享。

暑假好去處│記得把握機會搶飛，跟小朋友共度難忘的暑假假期。 暑假好去處│記得把握機會搶飛，跟小朋友共度難忘的暑假假期。

暑假好去處│主題五騎者練成

通過現場6款電遊戲進行體育競技及體驗騎師體能挑戰，感受賽馬的刺激及魅力。6款遊戲包括「競馬實戰」、「千鈞一髮」、「戰繩特訓」、「平衡挑戰」、「騎手視覺」及「滾球競馬」。

暑假好去處│6款電玩遊戲進行體育競技及體驗騎師體能挑戰。 暑假好去處│6款電玩遊戲進行體育競技及體驗騎師體能挑戰。

季前嘉年華活動及購票詳情

日期：9 3

時間：下午1時至下午6

地點：沙田馬場

門票：每位票價 $98（包括入場券1張及遊戲券5張） ，大人及小童同價，三歲或以下小童免費入場，數量有限，售完即止

門票發售日期：811日上午9時起

查詢電話：1817

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受