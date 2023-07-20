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2023-07-20 16:45:00

暑假好去處｜麥樂雞40週年！ 首個主題藝術展覽登陸西九文化區 玩遊戲嬴全年免費麥樂雞

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暑假好去處｜麥樂雞40週年！ 首個主題藝術展覽登陸西九文化區 玩遊戲嬴全年免費麥樂雞

暑假好去處｜麥樂雞40週年！ 首個主題藝術展覽登陸西九文化區 玩遊戲嬴全年免費麥樂雞

要數麥當勞最受歡迎的經典美食，麥樂雞絕對榜上有名！為慶祝麥樂雞推出40 週年，香港麥當勞將於今個盛夏打造首個大型麥樂雞主題藝術展覽，設有多個互動打卡位。於展區內玩遊戲，更有機會嬴取全年免費麥樂雞。

麥樂雞40週年Team McNuggets®」登陸香港主題藝術展覽

適逢麥樂雞40週年，香港麥當勞將首度於729日至820日期間在西九文化區藝術展亭「Arts Pavilion」，打造大型麥樂雞主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」。展覽由Kevin Poon策展，以「Please Share」為主題帶來五位當代藝術家作品，從他們獨特的藝術視角詮釋麥樂雞在過往40年為大眾帶來的趣味，並重新呈現麥樂雞經典代表人物－－Coach McNugget，為其換上全新形象，更帶來一眾可愛度爆燈的新成員組成Team McNuggets。以獨特藝術視角出發，一探過往40年麥樂雞為大眾帶來的趣味。展覽精彩亮點包括：

    訪客可先走入「時光隧道」了解麥樂雞小故事，欣賞共20件色彩斑斕的作品包括畫作、立體展品及互動數碼裝置

    即場發揮創意，為麥樂雞設計全新形狀，創作不同「藝術品」，讓大會有機會將其作品上載至元宇宙

    將可愛精美的Team McNuggets®鐳射紋身貼在身上，讓身體變成流動藝術展廳

    於戶外與巨型麥樂雞盒及Team McNuggets®互動打卡

    試玩麥樂雞40週年主題IG Filter ，於社交平台上分享麥樂雞帶來的歡樂回憶

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「我們非常高興可以聯乘多 界別創作總監 Kevin Poon，為全港大眾帶來首個以麥樂雞為主題的藝術展覽『Coach McNugget Art World』，並展出 VANDYTHEPINK 等五位國際知名當代藝術家作品。作為陪伴大家成長的品牌，我們希望將 這份經典滋味用前所未有的方式與大家『Share』，並誠邀各位一同參與一連串精彩好玩的麥樂雞 40 週年線 上線下慶祝活動。」

Team McNuggets®登陸西九文化區Arts Pavilion與大家一起慶祝麥樂雞40週年！ Team McNuggets®登陸西九文化區Arts Pavilion與大家一起慶祝麥樂雞40週年！ Team McNuggets®登陸西九文化區Arts Pavilion與大家一起慶祝麥樂雞40週年！

藝術家VANDYTHEPINK 更特意為是次展覽設計多款限量發售精品，包括可愛趣緻的Team McNuggets®造型公仔、可於日常陪您四處遊走的T恤、Cap帽、襪、Totebag和文件夾，讓Team McNuggets®無時無刻陪伴大家，麥麥帶來快樂時刻。有關精品只於場內Team McNuggets®期間限定攤位限量發售，大家欣賞展覽過後，便可即場選購，售賣精品所得之款項將扣除必要支出後撥歸撥捐「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。精品數量有限，售完即止。

首個麥當勞主題遊戲體驗「McNuggets® Land」贏取免費食365日麥樂雞

為了讓大眾於線上均能享受和體驗藝術樂趣，港麥當勞同時佈首度夥拍The Sandbox，於元宇宙平台虛擬土地建設全新McNuggets® Land，並提供首個麥當勞主題遊戲體驗，利用嶄新科技結合遊戲、娛樂和文化，推動Web3數碼遊戲體驗

日起720日，星期四，大眾可免費登入「McNuggets® Land」以參與不同互動虛擬體驗，包括「模擬職場體驗」擔任送餐員、於虛擬藝術完成任務以及大玩一連串以麥樂雞為主題的趣味小遊戲等等，成功過關的玩家可以與Team McNuggets®於線上一起參與40週年慶祝派對！感受狂歡慶祝氣氛之餘也有機會贏取獎品，成功挑戰全部關卡的參加者有機會獲得終極大獎－－「免費食365日麥樂雞」以作獎勵！大家只需於720日晚上10時起登入遊戲網址https://tsbga.me/McNuggetsLandPR，便可馬上試玩。機會難逢，大家「Please Share」這份麥樂雞趣味！

全新「McNuggets® Land」登陸元宇宙

全新「McNuggets® Land」登陸元宇宙

麥樂雞®40週年沉浸式當代藝術展覽 Coach McNugget Art World

日期：2023729日（星期六）至820日（星期日）

時間：上午10時正至下午10時正（共分12節進行，每節1小時）

地點：西九文化區藝術展亭（Arts Pavilion, West Kowloon Cultural District

電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止。

電子門票價格：港幣$20（售賣門券所得之款項將撥捐「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」）

購票網站及詳情：https://event.mcdonalds.com.hk/CoachMcNuggetArtWorld

*購票時需填寫於麥當勞App註冊的會員電郵，電子門券會發送至所填寫的電郵地址。

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