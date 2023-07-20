暑假好去處｜麥樂雞40週年！ 首個主題藝術展覽登陸西九文化區 玩遊戲嬴全年免費麥樂雞

要數麥當勞最受歡迎的經典美食，麥樂雞絕對榜上有名！為慶祝麥樂雞推出40 週年，香港麥當勞將於今個盛夏打造首個大型麥樂雞主題藝術展覽，設有多個互動打卡位。於展區內玩遊戲，更有機會嬴取全年免費麥樂雞。
麥樂雞40週年「Team McNuggets®」登陸香港主題藝術展覽
適逢麥樂雞40週年，香港麥當勞將首度於7月29日至8月20日期間在西九文化區藝術展亭「Arts Pavilion」，打造大型麥樂雞主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」。展覽由Kevin Poon策展，以「Please Share」為主題帶來五位當代藝術家作品，從他們獨特的藝術視角詮釋麥樂雞在過往40年為大眾帶來的趣味，並重新呈現麥樂雞經典代表人物－－Coach McNugget，為其換上全新形象，更帶來一眾可愛度爆燈的新成員組成Team McNuggets。以獨特藝術視角出發，一探過往40年麥樂雞為大眾帶來的趣味。展覽精彩亮點包括：
• 訪客可先走入「時光隧道」了解麥樂雞小故事，欣賞共20件色彩斑斕的作品包括畫作、立體展品及互動數碼裝置
• 即場發揮創意，為麥樂雞設計全新形狀，創作不同「藝術品」，讓大會有機會將其作品上載至元宇宙
• 將可愛精美的Team McNuggets®鐳射紋身貼在身上，讓身體變成流動藝術展廳
• 於戶外與巨型麥樂雞盒及Team McNuggets®互動打卡
• 試玩麥樂雞40週年主題IG Filter ，於社交平台上分享麥樂雞帶來的歡樂回憶
香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「我們非常高興可以聯乘多 界別創作總監 Kevin Poon，為全港大眾帶來首個以麥樂雞為主題的藝術展覽『Coach McNugget Art World』，並展出 VANDYTHEPINK 等五位國際知名當代藝術家作品。作為陪伴大家成長的品牌，我們希望將 這份經典滋味用前所未有的方式與大家『Share』，並誠邀各位一同參與一連串精彩好玩的麥樂雞 40 週年線 上線下慶祝活動。」
藝術家VANDYTHEPINK 更特意為是次展覽設計多款限量發售精品，包括可愛趣緻的Team McNuggets®造型公仔、可於日常陪您四處遊走的T恤、Cap帽、襪、Totebag和文件夾，讓Team McNuggets®無時無刻陪伴大家，麥麥帶來快樂時刻。有關精品只於場內Team McNuggets®期間限定攤位限量發售，大家欣賞展覽過後，便可即場選購，售賣精品所得之款項將扣除必要支出後撥歸撥捐「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。精品數量有限，售完即止。
首個麥當勞主題遊戲體驗「McNuggets® Land」贏取免費食365日麥樂雞
為了讓大眾於線上均能享受和體驗藝術樂趣，香港麥當勞同時宣佈首度夥拍The Sandbox，於元宇宙平台虛擬土地上建設全新「McNuggets® Land」，並提供首個麥當勞主題遊戲體驗，利用嶄新科技結合遊戲、娛樂和文化，推動Web3數碼遊戲體驗。
由即日起（7月20日，星期四），大眾可免費登入「McNuggets® Land」以參與不同互動虛擬體驗，包括「模擬職場體驗」擔任送餐員、於虛擬藝術展覽廳完成任務，以及大玩一連串以麥樂雞為主題的趣味小遊戲等等，成功過關的玩家可以與Team McNuggets®於線上一起參與40週年慶祝派對！感受狂歡慶祝氣氛之餘也有機會贏取獎品，成功挑戰全部關卡的參加者有機會獲得終極大獎－－「免費食365日麥樂雞」以作獎勵！大家只需於7月20日晚上10時起登入遊戲網址https://tsbga.me/McNuggetsLandPR，便可馬上試玩。機會難逢，大家「Please Share」這份麥樂雞趣味！
麥樂雞®40週年沉浸式當代藝術展覽 「Coach McNugget Art World」
日期：2023年7月29日（星期六）至8月20日（星期日）
時間：上午10時正至下午10時正（共分12節進行，每節1小時）
地點：西九文化區藝術展亭（Arts Pavilion, West Kowloon Cultural District）
電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止。
電子門票價格：港幣$20（售賣門券所得之款項將撥捐「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」）
購票網站及詳情：https://event.mcdonalds.com.hk/CoachMcNuggetArtWorld
*購票時需填寫於麥當勞App註冊的會員電郵，電子門券會發送至所填寫的電郵地址。