暑假好去處｜麥樂雞40週年！ 首個主題藝術展覽登陸西九文化區 玩遊戲嬴全年免費麥樂雞

要數麥當勞最受歡迎的經典美食，麥樂雞絕對榜上有名！為慶祝麥樂雞推出40 週年，香港麥當勞將於今個盛夏打造首個大型麥樂雞主題藝術展覽，設有多個互動打卡位。於展區內玩遊戲，更有機會嬴取全年免費麥樂雞。

麥樂雞 40 週年 「 Team McNuggets® 」登陸香港主題藝術展覽

適逢麥樂雞40週年，香港麥當勞將首度於7月29日至8月20日期間在西九文化區藝術展亭「Arts Pavilion」，打造大型麥樂雞主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」。展覽由Kevin Poon策展，以「Please Share」為主題帶來五位當代藝術家作品，從他們獨特的藝術視角詮釋麥樂雞在過往40年為大眾帶來的趣味，並重新呈現麥樂雞經典代表人物－－Coach McNugget，為其換上全新形象，更帶來一眾可愛度爆燈的新成員組成Team McNuggets。以獨特藝術視角出發，一探過往40年麥樂雞為大眾帶來的趣味。展覽精彩亮點包括：

• 訪客可先走入「時光隧道」了解麥樂雞小故事，欣賞共20件色彩斑斕的作品包括畫作、立體展品及互動數碼裝置

• 即場發揮創意，為麥樂雞設計全新形狀，創作不同「藝術品」，讓大會有機會將其作品上載至元宇宙

• 將可愛精美的Team McNuggets®鐳射紋身貼在身上，讓身體變成流動藝術展廳

• 於戶外與巨型麥樂雞盒及Team McNuggets®互動打卡

• 試玩麥樂雞40週年主題IG Filter ，於社交平台上分享麥樂雞帶來的歡樂回憶

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「我們非常高興可以聯乘多 界別創作總監 Kevin Poon，為全港大眾帶來首個以麥樂雞為主題的藝術展覽『Coach McNugget Art World』，並展出 VANDYTHEPINK 等五位國際知名當代藝術家作品。作為陪伴大家成長的品牌，我們希望將 這份經典滋味用前所未有的方式與大家『Share』，並誠邀各位一同參與一連串精彩好玩的麥樂雞 40 週年線 上線下慶祝活動。」