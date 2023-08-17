熱門搜尋:
美食博覽 銀色債券 暑假活動 電腦節 居屋2023 親海駅II 凱柏峰II COLLAR 姜濤 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
生活
2023-08-17 18:29:34

暑假好去處│25-27/8「2023數碼娛樂領袖論壇」體驗多元化數碼娛樂世界 一連三日精彩不停

分享：
暑假好去處│25-27/8「2023數碼娛樂領袖論壇」體驗多元化數碼娛樂世界 一連三日精彩不停

暑假好去處│25-27/8「2023數碼娛樂領袖論壇」體驗多元化數碼娛樂世界 一連三日精彩不停

由數碼港主辦的年度數碼娛樂盛事「2023數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱DELF）將於825日至27日（星期日）載譽歸來。「2023數碼娛樂領袖論壇」作為「開心香港」以及數碼港20周年慶祝活動之一，「有嘢食，有嘢玩」，現場將有AR遊戲體驗，智能運動牆和遊戲平台、模擬賽車體驗、樂器學習應用程式工作坊等，以及設有精美小食攤檔，歡迎公眾蒞臨參與和體驗。

暑假好去處│四大數碼娛樂體驗區 內容豐富精彩

一連三日的論壇以「娛樂Power UP! Web3新視界」為主題，邀請本地和海外行業代表參與，分享在Web3時代下，藝術、教育、運動和生活中，數碼娛樂體驗如何帶來全新的改變，並將展示創新科技帶來的生活和應用的便利和機遇。此外，DELF將邀請一眾明星藝人參與，一同感受新科技帶來的震撼。現場亦將設置了多個創新科技展示和體驗區，讓業界、電競愛好者和公眾一起踏上精彩的數碼娛樂冒險旅程

本年度 DELF 將設置四大數碼娛 樂體驗區，分別是藝術娛樂、教育娛樂、運動娛樂，以及樂活。每一個體驗區各有特色，各科技公司展示最新的數碼科技和創新應用，展現令人過目難忘的產品技術和身臨其境的沉浸式體驗，讓參加者親身體驗 Web3 在不同娛樂領域的驚人成果。

 

暑假好去處│一連三日的論壇以「娛樂Power UP！Web3新視界」為主題，屆時數碼港將雲集眾多本地和海外行業代表參與，分享在 Web3 時代下藝術、教育、運動和生活中的數碼娛樂 體驗如何變革，展示創新科技帶來的便利和機遇。 (左起：數碼港首席企業發展官陳志 恒、數碼港行政總裁任景信、數碼港數碼娛樂組高級經理梁德明及數碼港首席公眾使命官陳思源先生) 暑假好去處│數碼港行政總裁任景信於簡介會上以Ubivox 3D Scanning Catwalk Show呈現大家眼前。

暑假好去處│與業界翹楚解構Web3時代下數碼娛樂的嶄新科

與業界翹楚解構Web3時代下數碼娛樂的嶄新科技 Web3的新浪潮為各行各業帶來不少機遇，為了全面並且深入分析 Web3 在虛擬世界的實際應用範疇，「數碼娛樂領袖論壇」邀請到超過90位國際及本地知名科技公司的星級專家，當中包括來自HTC、騰訊、Metaverse CorporationMoxyCognitive Systems LabCMGEBrandoville StudiosL.I.M. Design Work、香港遊戲產業協會、Meta Artainment等的代表一同參與主論壇研討會

數碼港行政總裁任景信表示：「DELF是數碼娛樂行業年度的旗艦活動，Web3 Living Lab亦會在 DELF舉行期間正式開幕。今年DELF活動內容比往年更加豐富，加上是數碼港20周年慶祝活動，亦是「開心香港」的活動之一，為參加者帶來更精彩及難忘的體驗。隨著Web3的興起，我們進入了一個全新的時代，Web3為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力。「數碼港Web3基地」已匯聚超過180Web3企業及初創，創新項目涵蓋了金融科技、智慧生活及數碼娛樂。我們將揉合數碼與娛樂，透過四大數碼娛樂體驗區、元宇宙 體驗區、遊戲競賽及創科工作坊，集玩、學、用於一身，為參加者帶來開心的體驗，讓參加者在歡樂的盛事中，一同探討 Web3及數碼娛樂產業的發展機遇。

 

暑假好去處│數碼港行政總裁任景信於簡介會上介紹「2023數碼娛樂領袖論壇」，是數碼港慶祝20周年活動之一，同時分享了「開心香港」的元素。藉著2023數碼娛樂領袖論壇，希望讓公眾更了解人工智能和其他沉浸式體驗的現實化應用。 暑假好去處│數碼港數碼娛樂組高級經理梁德明介紹活動特色和數碼娛樂的最新趨勢及未來發 展，希望參與者能親身體驗數碼娛樂帶來的震撼和樂趣。

暑假好去處│多元化數碼娛樂世界 無限體驗、驚喜禮

多元化數碼娛樂世界，無限體驗、驚喜禮遇今年的DELF體驗區帶來了一系列矚目的亮點，將會把大眾對Web3的認知帶到一個全新的高度，其中包括「邊玩邊賺」活動。「邊玩邊賺」活動是 DELF 今年一大特色，它結合了遊戲和獎勵系統，公眾可以在入場前開設「邊玩邊賺」平台帳戶，然後透過到訪四大體驗區內的不同指定地點完成任務。當完成任務後，參加者掃描該地點的QR碼，以收集印章並累積積分。最後參加者可以前往禮品換領處，以儲集的分數，換取心儀的禮物作為獎勵。

DELF「邊玩邊賺」的終極大獎非常豐富，包括20萬飛行里數、Sony PlayStation 5HTC VIVE XR Elite，以及著名足球運動員簽名球衣等。另外，購買DELF的入場券更可免費獲得一張 香港電腦通訊節2023的門票。香港電腦通訊節入場人士可憑DELF活動宣傳單張於數碼港現場，半價優惠 (HK$60)選購體驗通行證乙張

暑假好去處│精彩表演持續不斷 社會各界共聚一堂

為慶祝這項一年一度的數碼娛樂盛事，DELF邀請了糖妹、譚嘉荃、鍾雨璇O3、羅啟聰、李建龍@All For OneIron MusicBIM BandJoyous Band等歌手及樂隊蒞臨DELF演出，舉行 精彩絕倫的音樂會，為DELF整個活動注入熱情洋溢的氛圍。香港創科發展協會AI藝術 X 科技音樂會更將為觀眾帶來各種完全融合藝術和科技、奇幻而有趣的表演。期待著大家齊聚數碼港，共同感受非凡時刻

詳情請瀏覽：www.cyberport.hk

暑假好去處│數碼港邀請了六間初創企業參與傳媒簡介會，帶來他們的數碼娛樂體驗。參展的企業包括 Ubivox- Catwalk Fashion Show、PureHay- 數碼龐克展、HTC Vive VR Printing、GustoCALLI CATCAST、ATTA- 人工智能運動教練，以及由聖公會聖米迦勒小學的學生演示的 HKDSA無人機足球。 暑假好去處│數碼港邀請了六間初創企業參與傳媒簡介會，帶來他們的數碼娛樂體驗。參展的企業包括 Ubivox- Catwalk Fashion Show、PureHay- 數碼龐克展、HTC Vive VR Printing、GustoCALLI CATCAST、ATTA- 人工智能運動教練，以及由聖公會聖米迦勒小學的學生演示的 HKDSA無人機足球。 暑假好去處│數碼港邀請了六間初創企業參與傳媒簡介會，帶來他們的數碼娛樂體驗。參展的企業包括 Ubivox- Catwalk Fashion Show、PureHay- 數碼龐克展、HTC Vive VR Printing、GustoCALLI CATCAST、ATTA- 人工智能運動教練，以及由聖公會聖米迦勒小學的學生演示的 HKDSA無人機足球。 暑假好去處│數碼港邀請了六間初創企業參與傳媒簡介會，帶來他們的數碼娛樂體驗。參展的企業包括 Ubivox- Catwalk Fashion Show、PureHay- 數碼龐克展、HTC Vive VR Printing、GustoCALLI CATCAST、ATTA- 人工智能運動教練，以及由聖公會聖米迦勒小學的學生演示的 HKDSA無人機足球。 暑假好去處│數碼港邀請了六間初創企業參與傳媒簡介會，帶來他們的數碼娛樂體驗。參展的企業包括 Ubivox- Catwalk Fashion Show、PureHay- 數碼龐克展、HTC Vive VR Printing、GustoCALLI CATCAST、ATTA- 人工智能運動教練，以及由聖公會聖米迦勒小學的學生演示的 HKDSA無人機足球。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受