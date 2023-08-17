暑假好去處│25-27/8「2023數碼娛樂領袖論壇」體驗多元化數碼娛樂世界 一連三日精彩不停

由數碼港主辦的年度數碼娛樂盛事「2023數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱DELF）將於8月25日至27日（星期日）載譽歸來。「2023數碼娛樂領袖論壇」作為「開心香港」以及數碼港20周年慶祝活動之一，「有嘢食，有嘢玩」，現場將有AR遊戲體驗，智能運動牆和遊戲平台、模擬賽車體驗、樂器學習應用程式工作坊等，以及設有精美小食攤檔，歡迎公眾蒞臨參與和體驗。
暑假好去處│四大數碼娛樂體驗區 內容豐富精彩
一連三日的論壇以「娛樂Power UP! Web3新視界」為主題，邀請本地和海外行業代表參與，分享在Web3時代下，藝術、教育、運動和生活中，數碼娛樂體驗如何帶來全新的改變，並將展示創新科技帶來的生活和應用的便利和機遇。此外，DELF將邀請一眾明星藝人參與，一同感受新科技帶來的震撼。現場亦將設置了多個創新科技展示和體驗區，讓業界、電競愛好者和公眾一起踏上精彩的數碼娛樂冒險旅程！
本年度 DELF 將設置四大數碼娛 樂體驗區，分別是藝術娛樂、教育娛樂、運動娛樂，以及樂活。每一個體驗區各有特色，各科技公司展示最新的數碼科技和創新應用，展現令人過目難忘的產品技術和身臨其境的沉浸式體驗，讓參加者親身體驗 Web3 在不同娛樂領域的驚人成果。
暑假好去處│與業界翹楚解構Web3時代下數碼娛樂的嶄新科技
與業界翹楚解構Web3時代下數碼娛樂的嶄新科技 Web3的新浪潮為各行各業帶來不少機遇，為了全面並且深入分析 Web3 在虛擬世界的實際應用範疇，「數碼娛樂領袖論壇」邀請到超過90位國際及本地知名科技公司的星級專家，當中包括來自HTC、騰訊、Metaverse Corporation、Moxy、Cognitive Systems Lab、CMGE、Brandoville Studios、L.I.M. Design Work、香港遊戲產業協會、Meta Artainment等的代表一同參與主論壇研討會。
數碼港行政總裁任景信表示：「DELF是數碼娛樂行業年度的旗艦活動，Web3 Living Lab亦會在 DELF舉行期間正式開幕。今年DELF活動內容比往年更加豐富，加上是數碼港20周年慶祝活動，亦是「開心香港」的活動之一，為參加者帶來更精彩及難忘的體驗。隨著Web3的興起，我們進入了一個全新的時代，Web3為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力。「數碼港Web3基地」已匯聚超過180間Web3企業及初創，創新項目涵蓋了金融科技、智慧生活及數碼娛樂。我們將揉合數碼與娛樂，透過四大數碼娛樂體驗區、元宇宙 體驗區、遊戲競賽及創科工作坊，集玩、學、用於一身，為參加者帶來開心的體驗，讓參加者在歡樂的盛事中，一同探討 Web3及數碼娛樂產業的發展機遇。」
暑假好去處│多元化數碼娛樂世界 無限體驗、驚喜禮遇
多元化數碼娛樂世界，無限體驗、驚喜禮遇今年的DELF體驗區帶來了一系列矚目的亮點，將會把大眾對Web3的認知帶到一個全新的高度，其中包括「邊玩邊賺」活動。「邊玩邊賺」活動是 DELF 今年一大特色，它結合了遊戲和獎勵系統，公眾可以在入場前開設「邊玩邊賺」平台帳戶，然後透過到訪四大體驗區內的不同指定地點完成任務。當完成任務後，參加者掃描該地點的QR碼，以收集印章並累積積分。最後參加者可以前往禮品換領處，以儲集的分數，換取心儀的禮物作為獎勵。
DELF「邊玩邊賺」的終極大獎非常豐富，包括20萬飛行里數、Sony PlayStation 5、HTC VIVE XR Elite，以及著名足球運動員簽名球衣等。另外，購買DELF的入場券更可免費獲得一張 香港電腦通訊節2023的門票。香港電腦通訊節入場人士可憑DELF活動宣傳單張於數碼港現場，半價優惠 (HK$60)選購體驗通行證乙張。
暑假好去處│精彩表演持續不斷 社會各界共聚一堂
為慶祝這項一年一度的數碼娛樂盛事，DELF邀請了糖妹、譚嘉荃、鍾雨璇O3、羅啟聰、李建龍@All For One、Iron Music、BIM Band、Joyous Band等歌手及樂隊蒞臨DELF演出，舉行 精彩絕倫的音樂會，為DELF整個活動注入熱情洋溢的氛圍。香港創科發展協會AI藝術 X 科技音樂會更將為觀眾帶來各種完全融合藝術和科技、奇幻而有趣的表演。期待著大家齊聚數碼港，共同感受非凡時刻。
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