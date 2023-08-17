暑假好去處│25-27/8「2023數碼娛樂領袖論壇」體驗多元化數碼娛樂世界 一連三日精彩不停

由數碼港主辦的年度數碼娛樂盛事「2023數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱DELF）將於8月25日至27日（星期日）載譽歸來。「2023數碼娛樂領袖論壇」作為「開心香港」以及數碼港20周年慶祝活動之一，「有嘢食，有嘢玩」，現場將有AR遊戲體驗，智能運動牆和遊戲平台、模擬賽車體驗、樂器學習應用程式工作坊等，以及設有精美小食攤檔，歡迎公眾蒞臨參與和體驗。 暑假好去處│四大數碼娛樂體驗區 內容豐富精彩 一連三日的論壇以「娛樂Power UP! Web3新視界」為主題，邀請本地和海外行業代表參與，分享在Web3時代下，藝術、教育、運動和生活中，數碼娛樂體驗如何帶來全新的改變，並將展示創新科技帶來的生活和應用的便利和機遇。此外，DELF將邀請一眾明星藝人參與，一同感受新科技帶來的震撼。現場亦將設置了多個創新科技展示和體驗區，讓業界、電競愛好者和公眾一起踏上精彩的數碼娛樂冒險旅程！ 本年度 DELF 將設置四大數碼娛 樂體驗區，分別是藝術娛樂、教育娛樂、運動娛樂，以及樂活。每一個體驗區各有特色，各科技公司展示最新的數碼科技和創新應用，展現令人過目難忘的產品技術和身臨其境的沉浸式體驗，讓參加者親身體驗 Web3 在不同娛樂領域的驚人成果。

暑假好去處│與業界翹楚解構 Web3 時代下數碼娛樂的嶄新科 技 與業界翹楚解構Web3時代下數碼娛樂的嶄新科技 Web3的新浪潮為各行各業帶來不少機遇，為了全面並且深入分析 Web3 在虛擬世界的實際應用範疇，「數碼娛樂領袖論壇」邀請到超過90位國際及本地知名科技公司的星級專家，當中包括來自HTC、騰訊、Metaverse Corporation、Moxy、Cognitive Systems Lab、CMGE、Brandoville Studios、L.I.M. Design Work、香港遊戲產業協會、Meta Artainment等的代表一同參與主論壇研討會。 數碼港行政總裁任景信表示：「DELF是數碼娛樂行業年度的旗艦活動，Web3 Living Lab亦會在 DELF舉行期間正式開幕。今年DELF活動內容比往年更加豐富，加上是數碼港20周年慶祝活動，亦是「開心香港」的活動之一，為參加者帶來更精彩及難忘的體驗。隨著Web3的興起，我們進入了一個全新的時代，Web3為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力。「數碼港Web3基地」已匯聚超過180間Web3企業及初創，創新項目涵蓋了金融科技、智慧生活及數碼娛樂。我們將揉合數碼與娛樂，透過四大數碼娛樂體驗區、元宇宙 體驗區、遊戲競賽及創科工作坊，集玩、學、用於一身，為參加者帶來開心的體驗，讓參加者在歡樂的盛事中，一同探討 Web3及數碼娛樂產業的發展機遇。」