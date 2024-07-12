暑假好去處｜AIRSIDE X 香港芭蕾舞團夢幻《綠野仙蹤．人生歷奇》沉浸式芭蕾藝術科技體驗 MR混合實境/VR虛擬實境技術/本土霓虹燈裝置

南豐集團旗艦地標AIRSIDE一直致力推動藝術融入社區與生活，以GATE33藝文館作為起點，透過一系列藝術展覽與大家踏上藝文探索旅程。來到今個暑假，AIRSIDE將首次與香港芭蕾舞團(港芭)聯手呈獻《綠野仙蹤．人生歷奇》沉浸式芭蕾藝術科技(Arts Tech)體驗-透過MR混合實境與VR虛擬實境技術，建構疑幻似真的童話故事世界，以體感互動裝置糅合本土霓虹燈藝術裝置，透過30分鐘共9站的互動旅程，率先展現港芭45周年舞季開鑼的亞洲首演舞劇《綠野仙蹤》。AIRSIDE GATE33藝文館與港芭將於即日起至9月4日期間帶來《綠野仙蹤．人生歷奇》沉浸式芭蕾藝術科技體驗，歡迎各位大小朋友透過網上預約免費參加，藉此深入了解芭蕾舞世界，身心投入《綠野仙蹤》這部膾炙人口的童話故事之中，跟隨主角踏上尋找創造力、熱情、勇氣與信念的初心之旅！

《綠野仙蹤》沉浸式歷險旅程

由港芭藝術總監衛承天啟發創意、金像獎及金馬獎5項得主視覺藝術家黃宏顯炮製AIRSIDE GATE33藝文館首度與香港芭蕾舞團合作，聯同多位本地藝術家，一同以這部精彩作品為藍本，創作出《綠野仙蹤．人生歷奇》沉浸式芭蕾藝術科技體驗，打破傳統劇場的局限，將芭蕾舞帶入生活、接觸更廣大的群眾，為參加者提供舞台觀賞以外的另一種身心投入的互動藝術之旅。

是次體驗，將由參加者於GATE33藝文館戴上MR混合實境與VR虛擬實境互動裝備的一刻開始！以港芭舞劇為基礎，由港芭藝術總監衛承天（Septime Webre）為膾炙人口的《綠野仙蹤》悉心重新編排舞步，聯同五奪香港電影金像獎及台北金馬獎最佳視覺效果榮譽的視覺藝術家黃宏顯，發揮無窮創意，運用MR及VR技術加上現場實境創造而成《綠野仙蹤》奇幻世界，讓舞者宛如親身在觀眾面前翩翩起舞，將虛擬實景、表演藝術及科技融為一體。

當中更加入由霓虹燈藝術家劉浩輝依照故事情節創作、承載濃厚本土元素的霓虹燈藝術裝置，大大增強故事性，將本地文化帶到體驗當中。以動畫造型出現的故事角色桃樂絲、稻草人、鐵皮人、膽小獅及壞女巫，將會透過MR混合實境與VR虛擬實境互動裝置，帶你穿梭於童夢故事之中！

破天荒沉浸式芭蕾藝術體驗 為傳奇經典《綠野仙蹤》亞洲首演率先預熱

香港芭蕾舞團踏入45周年之際，將以舞團藝術總監衛承天（Septime Webre）根據《綠野仙蹤》故事改編而成的同名芭蕾舞劇作開季鉅獻。《綠野仙蹤》於2024年8月30日至9月1日假香港文化中心大劇院上演。

馳名世界的美國經典童話故事《綠野仙蹤》以主角小女孩桃樂絲聯同稻草人、鐵皮人及膽小獅踏上黃磚路，出發到翡翠城尋找奧兹大王，最後戰勝壞女巫的奇幻驚險歷程感動人心，百多年來獲得大小朋友的鍾愛與追捧。衛承天的《綠野仙蹤》情節鬥智鬥勇，引人入勝，更有頂尖服裝設計團隊包辦華麗舞服，以及香港管弦樂團現場演奏小提琴家馬修．皮爾斯譜寫的原創音樂。新穎的沉浸式舞台效果，令舞劇更加精采難忘；這個窩心的冒險故事，定必讓各位童心未泯的觀眾看得樂而忘返，表演門票由2024年7月5日起於城市售票網有售！關於《綠野仙蹤》演出詳情，歡迎瀏覽港芭網站，以及追蹤港芭Instagram專頁。