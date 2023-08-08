暑假好去處│D．Park x維他奶「尋龍探險活動」 6大主題打卡位 集齊印章即換禮品

恐龍迷注意! 今個暑假，維他奶™特別為大家帶來一系列共16款的全新Q版恐龍特別版包裝。除了包裝上以卡通方式展示可愛恐龍圖案，更舉辦益智有趣的尋龍探險活動及恐龍障礙賽，讓大人小朋友都可以化身成探險家，盡情投入探 索恐龍之旅！ 暑假好去處│購滿指定金額產品即換領「尋龍地圖」及探險家小貼紙 凡購買維他奶™系列產品滿港幣$45^並出示收據，即可在場内換領「尋龍地圖」乙本及探險家 小貼紙乙張。前往打卡位集齊6個「恐龍蛋」印章，追蹤Vitasoy社交媒體，上載相片到社交平台並標記@vitasoy及@dparkhk，即有機會換領精美禮品，包括限量版恐龍拼圖一份、 維他奶™250毫升低糖豆奶一盒(口味隨機)及港幣$5維他奶™飲品優惠券兩張。（每天數量有限，換完即止。）

暑假好去處│化身小小探險家 探索 6 大恐龍主題打卡位 小朋友拿著「尋龍地圖」便可以化身小小探險家，於荃灣D·PARK參加「尋龍探險」展開尋龍之旅！屆時恐龍們會藏身商場内的不同地方，等著小小探險家跟著「尋龍地圖」去探索「水底世界」、「探險樂園」、「巨龍領域」、「厚頭龍」、「棘龍」以及「始祖鳥」6大恐龍主題場景，近距 離接觸牠們並打卡拍照！小探險家更可以發揮冒險精神，集齊６款指定的「恐龍蛋」印章！ 維他奶™ x D·PARK「尋龍探險活動」 活動日期及時間：2023年8月1日至8月31日（每天中午12時至晚上7時） 登記及換領處地點：2 樓(福來邨入口旁) 參加方法：由2023年8月1至31日(包括首尾兩天)，在指定零售點/網店 *購買指定維他奶™系列產品^ (當中須包括指定維他奶™系列產品125毫升4包裝)滿港幣$45（以單一收據計算），憑有效收據前往 D‧PARK 二樓登記及換領處 可換領尋龍地圖乙張，憑地圖即可參加｢維他奶™x D‧PARK──尋龍探險活動｣。（參加名額先到先得，換完即止。）