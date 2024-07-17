暑假好去處｜NAKED FLOWERS花舞光影展買一送一 生日及學生優惠$75起！入場再送特飲

踏入仲夏，《大華繼顯UOB Kay Hian呈獻「NAKED FLOWERS花舞光影展」》推出一系列7、8月限定優惠，迎接開心暑假！生日之星及學生可享買一送一優惠，入場費低至$75，生日更可獲贈新推主題特飲，展開沉浸式夢幻繽紛花海之旅！想了解詳情即睇內文！

生日之星及學生買一送一

7月及8月之星專享獨家生日禮遇，訪客凡於以上月份生日並於現場購票時出示身份證明文件，即可享門票買一送一優惠以及獲贈主題特飲乙杯(生日人仕享用)，超抵價HK$75起即可親臨暢玩一番！至於即將放暑假大玩特玩的學生亦可憑有效學生証購票可享買一送一優惠。優惠期至2024年8月31日期間。

指定打卡色系入場75折

想拍出動人美照當然要以至靚裝束入場，白色系配搭絕對是百搭之選，凡身穿白色服飾購票即可以75折優惠，低至HK112即可入場展開一場夢幻奇妙的光影派對！優惠期至2024年8月31日期間。