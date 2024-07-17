踏入仲夏，《大華繼顯UOB Kay Hian呈獻「NAKED FLOWERS花舞光影展」》推出一系列7、8月限定優惠，迎接開心暑假！生日之星及學生可享買一送一優惠，入場費低至$75，生日更可獲贈新推主題特飲，展開沉浸式夢幻繽紛花海之旅！想了解詳情即睇內文！
生日之星及學生買一送一
7月及8月之星專享獨家生日禮遇，訪客凡於以上月份生日並於現場購票時出示身份證明文件，即可享門票買一送一優惠以及獲贈主題特飲乙杯(生日人仕享用)，超抵價HK$75起即可親臨暢玩一番！至於即將放暑假大玩特玩的學生亦可憑有效學生証購票可享買一送一優惠。優惠期至2024年8月31日期間。
指定打卡色系入場75折
想拍出動人美照當然要以至靚裝束入場，白色系配搭絕對是百搭之選，凡身穿白色服飾購票即可以75折優惠，低至HK112即可入場展開一場夢幻奇妙的光影派對！優惠期至2024年8月31日期間。
寵愛狗狗日
7月17日起的逢星期三及星期日指定時間舉辦「寵愛狗狗日」活動，入場市民可以於指定日子帶同家中的毛孩入場，記緊為愛寵盛裝打扮，享受沉浸式的光影體驗及拍照留念，除可免費獲得NAKED CAFÉ BAR限定飲品乙杯，更可獲享專業攝影團隊即影即印拍照服務連電子相片乙張及寵物禮包乙份！
門票售價及詳情：HK$200 (已包括一張成人門票、一張寵物門票[限一隻寵物] 、NAKED CAFÉ BAR限定飲品乙杯、專業攝影團隊即影即印拍照服務連電子相片乙張及寵物禮包乙份)
日期：7月17、21、24、28、31日(逢星期三、日)
時間：晚上7時至8時20分；晚上8時40分至10時（最後入場時間為晚上9時）
療癒瑜伽日
為了鼓勵大眾重視身、心靈健康，於指定日子邀請到香港人氣帶氧運動及瑜伽工作室XYZ Studio的專業導師Meagan Chung到場舉辦「療癒瑜伽日」，屆時將由導師主持一小時的瑜伽課堂，糅合場內各大主題展區，迷離魔幻的燈光及舒適恬靜的音樂，為各位打造療癒心靈的全新五感體驗！各位瑜伽愛好者萬勿錯過！詳情請留意官方Facebook及Instagram。
信用卡及平台優惠
|中銀Chill Card優惠
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中銀Chill Card專屬套票及餐飲優惠 (限於2024年4月27日至10月27日期間)
|BoC Pay 付款優惠
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以BoC Pay 付款優惠(限於2024年4月27日至10月27日期間)
|國泰優惠
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門票同時於國泰品味以供換購。國泰會員可以里數或「里數加現金」換領展覽門票。換領詳情如下：
標準入場門票 3,600里數 或 2,000里數+ HKD$ 80
|Trip.com優惠
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於 Trip.com 購票滿指定金額即可享定額優惠。（最高可減HK$135）
優惠詳情如下：
售票渠道：Trip.com｜Klook｜KKDay
NAKED FLOWERS 花舞光影展 香港站
展覽日期：即日至10月27日
展覽時間：上午11時至晚上10時，最後入場時間為晚上9時
展覽地址：尖沙咀廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫
門票發售日期：2024年4月27日至10月27日
門票售價：
成人 (12歲或以上) $180
3-11歲小童、全日制學生、殘疾人士及65歲或以上長者 $150
3歲以下幼童 免費入場