熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 暑假活動 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 移民
返回
生活
2023-08-06 22:44:59

暑假好去處│《Pinkfong世界歷奇樂園》香港站 小朋友暑假必玩聖地！

分享：
暑假好去處│《Pinkfong世界歷奇樂園》香港站 小朋友暑假必玩聖地！

暑假好去處│《Pinkfong世界歷奇樂園》香港站 小朋友暑假必玩聖地！

PinkfongBaby Shark及其朋友為主題的《Pinkfong世界歷奇樂園》香港站已經在九龍灣國際展貿中心登場它們作為全球知名的卡通人物，活動當然吸引了不少小朋友前去打卡「朝聖」兼遊玩。場內究竟有甚麼好玩的地方呢？我們一起進去一探究竟吧！

文：袁雅婷 攝：董立華

暑假好去處│Baby Shark搖搖

小朋友可以坐上Baby Shark身上，在「海中」穿梭，暢遊「海底世界」。

暑假好去處│Baby Shark搖搖車

暑假好去處│Baby Shark搖搖車

暑假好去處│大型波波池

當中有彈床、滑梯、軟爬架等，喜愛玩波波池的小朋友，進入後絕對會超級興奮。

暑假好去處│超大型波波池

暑假好去處│超大型波波池

暑假好去處│滑草斜坡

小朋友坐著板子上，從斜坡草皮上滑下來，享受極的感覺，暢快無比！這是不少小朋友非常熱愛的活動，現在不需到特地到戶外才能玩啦！在Pinkfong世界歷奇樂園》當中也可以玩了。

暑假好去處│滑草斜坡

暑假好去處│滑草斜坡

暑假好去處│雲朵空中滑索

小朋友還可以坐在雲朵般的空中滑索上，在室內安全地感受空中滑行的快感。

暑假好去處│雲朵空中滑索

暑假好去處│雲朵空中滑索

暑假好去處│高爾夫球草地

還有不同形狀及難度的高爾夫球草地，小朋友可以拿起小小高爾夫球棍，將高爾夫球滾到洞中。

暑假好去處│高爾夫球草地

暑假好去處│高爾夫球草地

暑假好去處│泡泡樂園

小朋友還可以站在肥皂泡中，嘗試以「水中」的視覺看世界。

暑假好去處│泡泡樂園

暑假好去處│泡泡樂園

暑假好去處│科學沙

小朋友最愛玩沙，從中更可以啟發他們的創造力，場內設有科學沙予孩子玩樂，乾淨無害之餘，又樂趣無窮。

暑假好去處│科學沙

暑假好去處│科學沙

暑假好去處│木粒沙池

這也是孩子喜愛的遊玩設施，池中有不少運送、盛載、鏟子等用具，讓孩子可以享受鏟爬木粒沙的過程，同時訓練他們的大小手肌運用。

暑假好去處│木粒沙池

暑假好去處│木粒沙池

暑假好去處│與朋友合奏Baby Shark Dance

孩子快快拿起樂器與朋友一同奏出大受歡迎的《Baby Shark Dance》吧！

暑假好去處│與朋友合奏《Baby Shark Dance》

暑假好去處│與朋友合奏《Baby Shark Dance》

暑假好去處│沉浸式體感互動遊：與Red Rex賽跑

孩子站好位置，與Red Rex一起努力奔跑吧，記著要避開不斷掉下來的障礙物。

暑假好去處│沉浸式體感互動遊戲：與Red Rex賽跑

暑假好去處│沉浸式體感互動遊戲：與Red Rex賽跑

暑假好去處│沉浸式體感互動遊：唱跳Baby Shark Dance

孩子還可以與家長，AR互動投影下，大跳大唱《Baby Shark Dance》，之後小朋友的動作會被投射到大螢幕上，並被紀錄下來，一舞之後，家長可掃描二維碼，存下片段，留下永久回憶。

暑假好去處│沉浸式體感互動遊戲：唱跳《Baby Shark Dance》

暑假好去處│沉浸式體感互動遊戲：唱跳《Baby Shark Dance》

暑假好去處│室內營地

還有室內營地，讓小朋友感受一下戶外露營的滋味。

暑假好去處│室內營地

暑假好去處│室內營地

暑假好去處│Pinkfong及其好友打卡

場內更有Pinkfong及該動畫其他角色的大型模型，給大人及小朋友盡情打卡。

暑假好去處│與Pinkfong及其好友打卡

暑假好去處│與Pinkfong及其好友打卡

暑假好去處│坐上PinkfongBaby Shark飛船

場內有不少打卡位，其中一個就是走入飛船，與PinkfongBaby Shark他們合照。

暑假好去處│坐上Pinkfong及Baby Shark的飛船

暑假好去處│坐上Pinkfong及Baby Shark的飛船

暑假好去處│Pinkfong人偶

Pinkfong人偶會不定時出現，喜歡他的小朋友千萬不要錯過啊！

暑假好去處│Pinkfong人偶

暑假好去處│Pinkfong人偶

Pinkfong世界歷奇樂園》香港站

地址：九龍灣國際展貿中心B1

購票及查詢：https://hk.trip.com/w/pinkfonghk

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受