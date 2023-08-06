暑假好去處│《Pinkfong世界歷奇樂園》香港站 小朋友暑假必玩聖地！

以Pinkfong、Baby Shark及其朋友為主題的《Pinkfong世界歷奇樂園》香港站已經在九龍灣國際展貿中心登場！它們作為全球知名的卡通人物，活動當然吸引了不少小朋友前去打卡「朝聖」兼遊玩。場內究竟有甚麼好玩的地方呢？我們一起進去一探究竟吧！ 文：袁雅婷 攝：董立華

暑假好去處│ Baby Shark 搖搖 車 小朋友可以坐上Baby Shark身上，在「海中」穿梭，暢遊「海底世界」。

暑假好去處│Baby Shark搖搖車

暑假好去處│ 超 大型波波池 當中有彈床、滑梯、軟爬架等，喜愛玩波波池的小朋友，進入後絕對會超級興奮。

暑假好去處│ 滑草斜坡 小朋友坐著板子上，從斜坡草皮上滑下來，享受極速的感覺，暢快無比！這是不少小朋友非常熱愛的活動，現在不需到特地到戶外才能玩啦！在《Pinkfong世界歷奇樂園》當中也可以玩了。

暑假好去處│ 雲朵空中 滑索 小朋友還可以坐在雲朵般的空中滑索上，在室內安全地感受空中滑行的快感。

暑假好去處│ 高爾夫球草地 還有不同形狀及難度的高爾夫球草地，小朋友可以拿起小小高爾夫球棍，將高爾夫球滾到洞中。

暑假好去處│ 泡泡樂園 小朋友還可以站在肥皂泡中，嘗試以「水中」的視覺看世界。

暑假好去處│ 科學沙 小朋友最愛玩沙，從中更可以啟發他們的創造力，場內設有科學沙予孩子玩樂，乾淨無害之餘，又樂趣無窮。

暑假好去處│ 木粒沙池 這也是孩子喜愛的遊玩設施，池中有不少運送、盛載、鏟子等用具，讓孩子可以享受鏟爬木粒沙的過程，同時訓練他們的大小手肌運用。

暑假好去處│ 與朋友合奏 《 Baby Shark Dance 》 孩子快快拿起樂器與朋友一同奏出大受歡迎的《Baby Shark Dance》吧！

暑假好去處│與朋友合奏《Baby Shark Dance》

暑假好去處│ 沉浸式體感互動遊 戲 ：與Red Rex賽跑 孩子站好位置，與Red Rex一起努力奔跑吧，記著要避開不斷掉下來的障礙物。

暑假好去處│沉浸式體感互動遊戲：與Red Rex賽跑

暑假好去處│ 沉浸式體感互動遊 戲 ：唱跳 《 Baby Shark Dance 》 孩子還可以與家長，在AR互動投影下，大跳大唱《Baby Shark Dance》，之後小朋友的動作會被投射到大螢幕上，並被紀錄下來，一舞之後，家長可掃描二維碼，存下片段，留下永久回憶。

暑假好去處│沉浸式體感互動遊戲：唱跳《Baby Shark Dance》

暑假好去處│ 室內營地 還有室內營地，讓小朋友感受一下戶外露營的滋味。

暑假好去處│ 與 Pinkfong 及其好友打卡 場內更有Pinkfong及該動畫其他角色的大型模型，給大人及小朋友盡情打卡。

暑假好去處│ 坐上 Pinkfong 及 Baby Shark 的 飛船 場內有不少打卡位，其中一個就是走入飛船，與Pinkfong及Baby Shark他們合照。

暑假好去處│坐上Pinkfong及Baby Shark的飛船