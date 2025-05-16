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生活
2025-05-16 16:00:00

暑假好去處2025｜海洋公園全新暑假課程 近距離接觸貓頭鷹/海豹 深入睇纜車過山車後勤

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海洋公園全新暑假課程 近距離接觸貓頭鷹/海豹 深入睇纜車過山車後勤

踏入初夏，意味著家中的小朋友即將要放暑假。海洋公園推出「大自研童學會之夏日歷險課程 2025」，為411歲的小朋友打造難忘夏日海洋之旅。參加者可近距離親近貓頭鷹及海豹等動物，了解動物特性及護理秘密 ；或者到訪登山纜車及動感快車後勤，了解日常維修工作。 

海洋公園推出暑期活動，可近距離接觸動物。

海洋公園推出暑期活動，可近距離接觸動物。

新推5大暑期活動

75日至831日期間，海洋公園推出5大活動，與小朋友一起歡度暑假。48歲的小朋友可化身為「動物護理員」近距離觀察及與動物互動；911歲的小童只會到訪纜車及過山車的後台。

 

親手製作魔鬼魚食物/大小熊貓豐容物

家長不妨為45歲的小朋友選擇參與「海洋保育練習生」及「大小熊貓萌友仔」。如果對角鵬（俗稱魔鬼魚）有興趣的話，「海洋保育練習生」活動絕對是好選擇。參加者可以親手為角鵬準備食物。並觀看角鵬餵飼教育示範。在「大小熊貓萌友仔」活動中，大小熊貓粉絲可製作熊貓的環境豐容物，留下難忘獨特回憶。

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製作玩具 製作熊貓的環境豐容物 觀看角鵬餵飼教育示範 觀看角鵬餵飼教育示範 親手為角鵬準備食物

近距離親近貓頭鷹/餵斑海豹

熱愛斑海豹的68歲小朋友必定要選擇「威威小村民」活動，他們將會親手餵斑海豹，並且觀看斑海豹的教育示範，留下深刻回憶。小朋友是鳥類專家的話，「小小雀鳥專家」則是絕佳選擇。參加者可近距離與貓頭鷹品種之一的鵰鴞見面，並且為企鵝送上下午茶，了解雀鳥習性。

餵飼斑海豹 近距離觀察斑海豹教育示範 探索海洋哺乳動物的世界 近距離與鵰鴞見面

深入纜車過山車後勤

海洋公園的登山纜車及動感快車向來甚少對外開放。夢想成為未來工程師的911歲小朋友要把握機會參加「機械解密101」活動。活動將會由威威村民帶領深入登山纜車及動感快車的後勤位置，了解維修保養對機械的重要性。小朋友甚至可踏足已經退役的瘋狂過山車月台，認識過山車的歷史。

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與團隊合力完成物理實驗 遊歷已退役的瘋狂過山車月台 參觀登山纜車工場，觀察纜車運作點滴

詳情可瀏覽海洋公園網站。

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