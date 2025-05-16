暑假好去處2025｜海洋公園全新暑假課程 近距離接觸貓頭鷹/海豹 深入睇纜車過山車後勤

踏入初夏，意味著家中的小朋友即將要放暑假。海洋公園推出「大自研童學會之夏日歷險課程 2025」，為4至11歲的小朋友打造難忘夏日海洋之旅。參加者可近距離親近貓頭鷹及海豹等動物，了解動物特性及護理秘密 ；或者到訪登山纜車及動感快車後勤，了解日常維修工作。

新推5大暑期活動

由7月5日至8月31日期間，海洋公園推出5大活動，與小朋友一起歡度暑假。4至8歲的小朋友可化身為「動物護理員」近距離觀察及與動物互動；9至11歲的小童只會到訪纜車及過山車的後台。

親手製作魔鬼魚食物 / 大小熊貓豐容物

家長不妨為4至5歲的小朋友選擇參與「海洋保育練習生」及「大小熊貓萌友仔」。如果對角鵬（俗稱魔鬼魚）有興趣的話，「海洋保育練習生」活動絕對是好選擇。參加者可以親手為角鵬準備食物。並觀看角鵬餵飼教育示範。在「大小熊貓萌友仔」活動中，大小熊貓粉絲可製作熊貓的環境豐容物，留下難忘獨特回憶。