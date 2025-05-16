暑假好去處2025｜海洋公園全新暑假課程 近距離接觸貓頭鷹/海豹 深入睇纜車過山車後勤

踏入初夏，意味著家中的小朋友即將要放暑假。海洋公園推出「大自研童學會之夏日歷險課程 2025」，為4至11歲的小朋友打造難忘夏日海洋之旅。參加者可近距離親近貓頭鷹及海豹等動物，了解動物特性及護理秘密 ；或者到訪登山纜車及動感快車後勤，了解日常維修工作。
新推5大暑期活動
由7月5日至8月31日期間，海洋公園推出5大活動，與小朋友一起歡度暑假。4至8歲的小朋友可化身為「動物護理員」近距離觀察及與動物互動；9至11歲的小童只會到訪纜車及過山車的後台。
親手製作魔鬼魚食物/大小熊貓豐容物
家長不妨為4至5歲的小朋友選擇參與「海洋保育練習生」及「大小熊貓萌友仔」。如果對角鵬（俗稱魔鬼魚）有興趣的話，「海洋保育練習生」活動絕對是好選擇。參加者可以親手為角鵬準備食物。並觀看角鵬餵飼教育示範。在「大小熊貓萌友仔」活動中，大小熊貓粉絲可製作熊貓的環境豐容物，留下難忘獨特回憶。
近距離親近貓頭鷹/餵斑海豹
熱愛斑海豹的6至8歲小朋友必定要選擇「威威小村民」活動，他們將會親手餵斑海豹，並且觀看斑海豹的教育示範，留下深刻回憶。小朋友是鳥類專家的話，「小小雀鳥專家」則是絕佳選擇。參加者可近距離與貓頭鷹品種之一的鵰鴞見面，並且為企鵝送上下午茶，了解雀鳥習性。
深入纜車過山車後勤
海洋公園的登山纜車及動感快車向來甚少對外開放。夢想成為未來工程師的9至11歲小朋友要把握機會參加「機械解密101」活動。活動將會由威威村民帶領深入登山纜車及動感快車的後勤位置，了解維修保養對機械的重要性。小朋友甚至可踏足已經退役的瘋狂過山車月台，認識過山車的歷史。
詳情可瀏覽海洋公園網站。