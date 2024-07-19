暑假親子好去處｜6大暑期野外訓練推介 動手做木屋/野外求生學獨立

平時孩子在家飯來張口、嬌生慣養，不想把他/她養成王子公主？是時候趁暑假為他們安排點野外訓練，一邊培養其動手能力，一邊感受大自然美好！

暑假親子野外訓練｜自然脈絡「兒童木屋班」

由主張自然教育的自然脈絡導師帶領，讓8至14歲的孩子體驗製作木屋過程，由準備材料、地基架設、牆身整合，至室內佈置，全部放手由小朋友自己完成，導師透過一連七日的觀察，亦會與家長溝通互動，培養孩子的滿足感，比躲在家中打電腦來得更有意義！