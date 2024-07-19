暑假親子好去處｜6大暑期野外訓練推介 動手做木屋/野外求生學獨立

平時孩子在家飯來張口、嬌生慣養，不想把他/她養成王子公主？是時候趁暑假為他們安排點野外訓練，一邊培養其動手能力，一邊感受大自然美好！
暑假親子野外訓練｜自然脈絡「兒童木屋班」
由主張自然教育的自然脈絡導師帶領，讓8至14歲的孩子體驗製作木屋過程，由準備材料、地基架設、牆身整合，至室內佈置，全部放手由小朋友自己完成，導師透過一連七日的觀察，亦會與家長溝通互動，培養孩子的滿足感，比躲在家中打電腦來得更有意義！
暑假親子野外訓練｜自然脈絡「消暑親子溪澗遊」
年紀較小的小朋友，亦可選擇玩水！組織鼓勵家長放手，讓2至8歲的孩子自行在山澗中探索，自由發揮，目的地包括大水坑、東涌等地，消暑又放電。
暑假親子野外訓練｜山樂「童遊山野探險隊」
在合資格的山藝教練、野外急救導師等專業人士帶領下，與孩子一同走進山野，不但能體驗溯澗、遠足及山藝繩索等活動，學習各種野外求生、生態探索等知識及技能，更可從野外定向、團隊任務等活動中，學習社交、培養欣賞及愛惜大自然的心。有嘢學，又識到朋友，一舉數得！
暑假親子野外訓練｜中國香港定向總會「公園定向訓練班」
於7至9月期間，分別到荔枝角公園及沙田公園舉行「公園定向訓練班」，透過定向訓練及遊戲中，介紹指南針用法、等高線閱讀及搜集地徵等技巧，適合6至12歲兒童，從中認識野外定向，玩住學習。
暑假親子野外訓練｜悅望全人發展中心「離島冒險家」
由社工及幼兒導師帶領，讓4至11歲小朋友透過團體活動，認識離島的大自然生態及山藝知識。離開父母下的日營或宿營活動，更讓孩子感受成長挑戰，從而更有效學習管理情緒及社交溝通技巧。
暑假親子野外訓練｜森成長「小眼睛看世界 大自然探索日營」
透過帶著小朋友遊走香港不同角落的地方、近距離觀察昆蟲、植物；到訪歷史建築等，共同探索大自然，並豐富小朋友的眼界，更有助培養他們對大自然的尊重和感恩！