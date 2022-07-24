暑期最甜親子活動 PAPABUBBLE西班牙手工糖果工作坊

西班牙手工糖果店PAPABUBBLE，今個暑假與煤氣烹飪中心合作，推出《PAPABUBBLE西班牙手工糖果親子工作坊》，讓家長與小朋友在這個夏天，一起親手製作色彩繽紛和滿滿果香的創意手工糖果，一起共享美好親子時光。

創立於2004年PAPABUBBLE，現時於世界各地遍布專門店，堅持100%人手製作手工糖的他們，除了零售還設工作坊，專業糖果導師會用互動式教學，讓大人與小朋友一起合作製作手工糖果。在輕鬆愉快的製作過程中，增進親子 關係之餘，更可啟發小朋友的創意思維。