暑期最甜親子活動 PAPABUBBLE西班牙手工糖果工作坊

西班牙手工糖果店PAPABUBBLE，今個暑假與煤氣烹飪中心合作，推出《PAPABUBBLE西班牙手工糖果親子工作坊》，讓家長與小朋友在這個夏天，一起親手製作色彩繽紛和滿滿果香的創意手工糖果，一起共享美好親子時光。
創立於2004年PAPABUBBLE，現時於世界各地遍布專門店，堅持100%人手製作手工糖的他們，除了零售還設工作坊，專業糖果導師會用互動式教學，讓大人與小朋友一起合作製作手工糖果。在輕鬆愉快的製作過程中，增進親子 關係之餘，更可啟發小朋友的創意思維。
一顆顆冰晶PAPABUBBLE糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿的幸福感，參加工作坊的朋友，除可了解西班牙手工糖的傳統，更於課程中製作指定提子味Rainbow Smiley Face西班牙手工糖果，並可獲贈煤氣公司160周年特別版棒棒糖1份。這個夏天，讓小朋友走進手工糖果的魔法世界，一起共渡最甜暑期親子活動。
《PAPABUBBLE西班牙手工糖果親子工作坊》詳情：
日期8月13、14日(上午11時至下午12時30分或下午2時至3時30分)
地點：香港銅鑼灣利舞臺9樓「煤氣烹飪中心」
報名及查詢：https://www.towngasfun.com/cooking-classes/papabubble.html