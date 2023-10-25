暖水泳池開放時間｜康文署11月開放28個暖水泳池 收費+優惠+完整名單+地址

天氣開始轉涼，怕凍又想游水？康樂及文化事務署豁下公眾游泳池在11月至翌年4月中期間會提供暖水游泳池設施。全港共有28個暖水游泳池，星期一至日開放，部份游泳池會因年度維修而暫停開放1-2個月，記得睇清楚日子，免得到時摸門釘啦！
香港公眾游泳池入場費
單節收費
星期一至五：
- 一般收費：每位$17
- 優惠收費：每位$8（年滿60歲長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士和一名陪同者）
- 免費：3歲以下幼童
星期六、及公眾假期：
- 一般收費：每位$19
- 優惠收費：每位$9（年滿60歲長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士和一名陪同者）
- 免費：3歲以下幼童
公眾游泳池月票
一般月票收費為$300，年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可獲半費優惠。詳情可參閱公眾游泳池月票計劃網頁。
▼康文署港島區暖水游泳池▼
▼康文署九龍區暖水游泳池▼
▼康文署新界區暖水游泳池▼
公眾游泳池於農曆年初一至年初三全部暫停開放。康文署轄下各公眾游泳池每周進行一次大清潔行動，時間為上午10時至第二節開放時段完結為止，而泳池會於同日第三節重開。各游泳池清潔日不同，可參閱康文署網頁。
堅尼地城游泳池戶外泳池 : 11月1日至翌年4月15日暫停開放
摩理臣山游泳池︰戶外習泳池、幼童池11月1日至翌年4月15日暫停開放
維多利亞公園游泳池︰2月16日至4月17日暫停開放
灣仔游泳池(只供團體訓練之用)︰12月2日至翌年1月21日暫停開放
顯田游泳池︰室內泳池(主池、按摩池)9月11日至10月31日
屯門西北游泳池︰室內泳池 (嬉水池、按摩池)2023年9月1日至2024年2月29日暫停開放
青衣西南游泳池︰9月11日至10月31日暫停開放
屏山天水圍游泳池︰9月11日至10月31日暫停開放
東昌街游泳池︰9月11日至10月31日暫停開放
東涌游泳池︰主池 9月11日至10月31日暫停開放
原文刊登於 YAHOO著數