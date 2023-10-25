暖水泳池開放時間｜康文署11月開放28個暖水泳池 收費+優惠+完整名單+地址

天氣開始轉涼，怕凍又想游水？康樂及文化事務署豁下公眾游泳池在11月至翌年4月中期間會提供暖水游泳池設施。全港共有28個暖水游泳池，星期一至日開放，部份游泳池會因年度維修而暫停開放1-2個月，記得睇清楚日子，免得到時摸門釘啦！