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生活
2023-10-25 10:35:44

暖水泳池開放時間｜康文署11月開放28個暖水泳池 收費+優惠+完整名單+地址

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暖水泳池開放時間｜康文署11月開放28個暖水泳池 收費+優惠+完整名單+地址

暖水泳池開放時間｜康文署11月開放28個暖水泳池 收費+優惠+完整名單+地址

天氣開始轉涼，怕凍又想游水？康樂及文化事務署豁下公眾游泳池在11月至翌年4月中期間會提供暖水游泳池設施。全港共有28個暖水游泳池，星期一至日開放，部份游泳池會因年度維修而暫停開放1-2個月，記得睇清楚日子，免得到時摸門釘啦！

藍田游泳池

藍田游泳池

香港公眾游泳池入場費

單節收費

星期一至五：

  • 一般收費：每位$17
  • 優惠收費：每位$8（年滿60歲長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士和一名陪同者）
  • 免費：3歲以下幼童

星期六、及公眾假期：

  • 一般收費：每位$19
  • 優惠收費：每位$9（年滿60歲長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士和一名陪同者）
  • 免費：3歲以下幼童

公眾游泳池月票

一般月票收費為$300，年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可獲半費優惠。詳情可參閱公眾游泳池月票計劃網頁

▼康文署港島區暖水游泳池

康文署暖水泳池開放時間（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間（am730製圖）

▼康文署九龍區暖水游泳池

康文署暖水泳池開放時間（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間（am730製圖）

▼康文署新界區暖水游泳池

康文署暖水泳池開放時間（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間（am730製圖）

公眾游泳池於農曆年初一至年初三全部暫停開放。康文署轄下各公眾游泳池每周進行一次大清潔行動，時間為上午10時至第二節開放時段完結為止，而泳池會於同日第三節重開。各游泳池清潔日不同，可參閱康文署網頁

堅尼地城游泳池戶外泳池 : 11月1日至翌年4月15日暫停開放
摩理臣山游泳池︰戶外習泳池、幼童池11月1日至翌年4月15日暫停開放
維多利亞公園游泳池︰2月16日至4月17日暫停開放
灣仔游泳池(只供團體訓練之用)︰12月2日至翌年1月21日暫停開放
顯田游泳池︰室內泳池(主池、按摩池)9月11日至10月31日
屯門西北游泳池︰室內泳池 (嬉水池、按摩池)2023年9月1日至2024年2月29日暫停開放
青衣西南游泳池︰9月11日至10月31日暫停開放
屏山天水圍游泳池︰9月11日至10月31日暫停開放
東昌街游泳池︰9月11日至10月31日暫停開放
東涌游泳池︰主池 9月11日至10月31日暫停開放

原文刊登於 YAHOO著數

Klook.com
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