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生活
2023-10-16 16:10:00

暗瘡位置有玄機？額頭、下巴、鼻頭等9個暗瘡生長位置成因+解決方法

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暗瘡位置有玄機？額頭、下巴、鼻頭等9個暗瘡生長位置成因+解決方法

暗瘡位置有玄機？額頭、下巴、鼻頭等9個暗瘡生長位置成因+解決方法

不少人都會因暗瘡問題而困擾，即使「一把年紀」都有生暗瘡的機會，暗瘡的位置亦另有玄機。以下就盤點9個暗瘡生長位置的對應原因和改善方法，讓大家可以對症下藥，與令人尷尬的暗瘡說再見吧！

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暗瘡位置｜1. 下巴

如果你的暗瘡主要集中在下巴的話，就要注意一下可能是由內分泌失調所引致，而女生亦多為月經而導致暗瘡生長在下巴，只要注意休息，減少吃冰冷食物便能改善症狀。

暗瘡位置｜2. 嘴邊

通常在嘴唇周邊的暗瘡都較細少，因此容易受人忽視。而引致嘴邊長暗瘡主要原因是體內毒素太多，或是有便秘問題，因此只需多吃蔬菜水果，或益生菌等幫助排出體內毒素，便可改善嘴邊暗瘡問題。

暗瘡位置｜3. 左邊臉頰

最近多帶口罩，臉頰的暗瘡亦隨之增加。但除了因焗促所引致外，如果你的暗瘡主要集中在左邊臉頰，便要關心一下肝臟的健康，通常都因肝火盛，使身體的排毒功能變弱所引起。想改善肝火盛的問題 ，不妨多進行戶外活動，以及吃適量的涼性食物，例如苦瓜、蕃茄等。

暗瘡位置，月經除了會引致經痛外，亦會導致下巴瘡問題。 暗瘡位置，多吃蔬果可改善嘴邊瘡的問題。 暗瘡位置，如果想改善左邊臉頰暗瘡問題，不妨多進行戶外活動。

暗瘡位置｜4. 右邊臉頰

若然你的暗瘡並非集中在左邊臉頰，而是右邊臉頰的話，可以留意自己同時會否有痰多、咳嗽等問題，均由於肺火旺所引起，只要多喝一些清肺火茶便可。但如果沒有以上狀況的話，有可能源於過敏問題，那麼便要避開一些過敏食品。

暗瘡位置｜5. 額頭

不少人的髮型都有瀏海，而瀏海擋著額頭，亦會加速油脂分泌，造成暗瘡問題。如果沒有瀏海卻在額頭長滿暗瘡的話，可能由於長期熬夜，生活不規律，導致肝臟毒素過多所引起。身體無法把毒素排出體外，自然會造成暗瘡問題，要解決的話便要先從生活習慣改善，減少熬夜、早睡早起和多喝水都有助改善問題。

暗瘡位置｜6. 眉間 

假如經常長暗瘡在眉間的話，可能是身體響起警號。若然伴隨心悸、心口痛等問題，便要多加注意心臟的健康，避免劇烈運動，配合正常的飲食和作息均有助改善情況。

暗瘡位置｜長期在眉間長暗瘡，又有心口痛的問題的話，便要多加留意心臟健康問題。 暗瘡位置｜良好的作息習慣是改善暗瘡問題的關鍵。 暗瘡位置｜長期熬夜絕對是引起暗瘡問題的元兇之一。
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暗瘡位置｜7. 髮際線

偶爾會在髮際線長暗瘡的話，可能是由於卸妝不乾淨，或是角質層太厚、毛孔堵塞所引起，只要注意清潔、定期去角質便可。

暗瘡位置｜適當的面部清潔也可改善暗瘡問題。 暗瘡位置｜不想在「當眼」的鼻頭長暗瘡，便要少吃油膩食物！ 暗瘡位置｜想解決暗瘡問題，不少壞習慣都要改善，例如喝酒、吸煙等。

暗瘡位置｜8. 鼻頭

以前會有鼻頭長暗瘡，代表有桃花運的說法。但其實真正的原因並沒有這麼浪漫，通常是消化不良所引起。不過只要注意飲食，少吃油膩或辛辣食物，同時要戒掉冷飲，就可以與明顯的鼻頭瘡說再見。

暗瘡位置｜9. 腮邊

腮邊痘屬困擾不少人的暗瘡之一，即使戴口罩也擋不住。如果你的暗瘡主要集中在腮邊的話，可能是由於淋巴排毒不暢順，或是肝臟負擔過重引起。因此需避免過度疲勞，同時要減少睡前飲食習慣及多休息，讓身體有更多時間休息和排毒。

防曬卸妝不當或引致暗瘡或粉刺（am730製圖） 防曬卸妝不當或引致暗瘡或粉刺（am730製圖） 防曬卸妝不當或引致暗瘡或粉刺（am730製圖） 防曬卸妝不當或引致暗瘡或粉刺（am730製圖）
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