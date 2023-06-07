暗瘡｜日常培養「無瘡」體質！6個必知養膚習慣 必戒牛奶、雪糕 告別痘痘困擾

不論年齡層，使用生活習慣不佳，都有機會受到暗瘡問題困擾。如果想養成「無瘡」體質，就要從日常入手，培養以下養成6個養膚習慣，向暗瘡問題說再見！

告別暗瘡｜不要用手摸／擠暗瘡 不少人習慣在長暗瘡後經常觸摸患處，或甚至直接用手指擠暗瘡，但未經徹底清潔或消毒的手指會留有細菌，經常觸摸暗瘡只會令暗瘡變得更加嚴重，用手擠暗瘡更會有機會留下暗瘡印，使皮膚看起來更差。因此建議長暗瘡的時候可以使用暗瘡膏、暗瘡貼等產品來消滅暗瘡，以免因為處理不當對皮膚造成更大的損害。

告別暗瘡｜戒奶類製品／高糖食品 牛奶、乳酪等奶類製品中含有天然激素「類胰島素生長因子1號」(IGF-1)，容易激發油脂及內分泌失調，誘發暗瘡生長，對激素過敏的人士反應甚至會更嚴重。同樣含有奶類成分的奶茶和雪糕對皮膚的影響更甚，不但由於激素而導致皮膚變差，高糖分同樣會誘發暗瘡生長，因此建議無論是奶類製品或高糖食品，都應該盡量少吃。

告別暗瘡｜定期清洗化妝工具 化妝掃、化妝海綿等化妝工具在使用後會殘留化妝品及細菌，而在後續的化妝時會直接觸碰在臉上，令皮膚容易變差，亦會增加長暗瘡的機會，所以建議需要定期清洗化妝工具來維持皮膚健康。化妝工具的最佳清洗時間為一至兩星期清潔一次，而每次使用後都可以利用紙巾輕按殘留在工具上的化妝品，令化妝工具在平日都可以保持較佳的狀態。

告別暗瘡｜養成良好作息 現代人生活節奏急促，經常都會因為繁忙的學業或工作而影響作息，甚至會有報復性熬夜的問題，但經常熬夜卻會造成內分泌失調，令皮膚油脂的平衡失衡，最終令暗瘡問題更加嚴重。為了改善暗瘡問題，養成良好的作息習慣特別重要，不但要早睡早起，還要擁有優質睡眠，這樣才可以令身體最正確的時間得到充分的休息。

告別暗瘡｜定期清洗寢具／毛巾 除了養成良好的作息習慣外，定期清洗寢具及毛山亦同樣重要，特別是睡覺的時候面部經常會觸碰到枕頭、被單等，洗澡或洗面後亦會用毛巾抹乾，如果寢具或毛巾處於不乾淨的狀態，不但會令細菌在臉上滋生，生長的油脂亦會堵塞毛孔，出現粉刺、暗瘡等問題。因此建議寢具最少一星期更換一次，毛巾和枕頭套更可以逢三日更換一次，確保皮膚不會受到寢具和毛巾影響。