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生活
2024-01-09 23:07:29

暢玩萬象天地 Bubblecoat Elephant回歸！地鐵一站轉場白石州 食盡小龍坎/八合里/二把手 (一文睇清簡單玩轉南山區)

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暢玩萬象天地 Bubblecoat Elephant回歸！地鐵一站轉場白石州 食盡小龍坎/八合里/二把手 (一文睇清簡單玩轉南山區)

暢玩萬象天地 Bubblecoat Elephant回歸！地鐵一站轉場白石州 食盡小龍坎/八合里/二把手 (一文睇清簡單玩轉南山區)

萬象天地位於深圳南山區是街區+Mall的創新商業空間是一個集購物、餐飲、娛樂休閒於一體的購物中心。於2017年年尾開幕，是華潤萬家旗下較新的大型商場，定位比較高端。街區非常有格局，西餐、酒吧、咖啡，還有一些潮牌服裝，商場里硬件配套和美陳裝飾都很高端，品牌級次也較高。

值得一提的是，令人喜愛的打卡位「Bubblecoat Elephant」現正回歸，最近更有《火影忍者》活動，動漫迷及喜歡Bubblecoat Elephant的人切勿錯過！說到要大食一頓的話，讀者可以選擇與萬象天地只有一站之隔的白石州，有不少著名的燒烤、火鍋、麻辣燙食肆任君選擇性！

萬象天地打卡位｜Bubblecoat Elephant

戶外大象藝術裝置「Bubblecoat Elephant」是到萬象天地的必定打卡位，因為它是由曾引領「大黃鴨」首次於中國香港站展出、策動成都巨型永久熊貓裝置及香港玫瑰燈海園的創意及策展單位AllRightsReserved，率先聯同「大黃鴨之父」的荷蘭概念藝術家FlorentijnHofman(弗洛倫泰因‧霍夫曼)設計。

「Bubblecoat Elephant」終於回歸！(圖源：商場官網)

「Bubblecoat Elephant」終於回歸！(圖源：商場官網)

萬象天地打卡位｜《火影忍者》活動

木葉舞之處，火亦生生不息。由即日起至114日，「聚是一團火」火影忍者手游8周年重燃盛典深圳分會場落地深圳萬象天地水廣場！打破次元壁的夢幻聯動，讓青春記憶裡的熱血再次燃燒起來。古樹廣場，主角鳴門帥氣登場，旗艦廣場，好看又能打的小櫻不容錯過，丁字路口，遊歷忍界的佐助驚豔亮相，重燃盛典現場，開啟盛大狂歡……深圳萬象天地化身超現實世界，讓玩家在現場遇見更多的驚喜與快樂，為各火影迷創造更多羈絆與回憶。

《火影忍者》活動

重燃盛典現場展現出木葉村，並製作出古樹廣場、旗艦廣場、丁字路口、水廣場。(圖源：小紅書) 重燃盛典現場展現出木葉村，並製作出古樹廣場、旗艦廣場、丁字路口、水廣場。(圖源：小紅書) 活動現場精彩直擊(圖源：商場WeChat) 活動現場精彩直擊(圖源：商場WeChat) 活動現場精彩直擊(圖源：商場WeChat) 尋跡「游玩地圖」(圖源：商場WeChat) 《火影忍者》精品(圖源：商場WeChat) 重燃盛典現場展現出木葉村，並製作出古樹廣場、旗艦廣場、丁字路口、水廣場。(圖源：商場WeChat) 甲辰龍年之際，UNIQLO攜手 NARUTO特別企劃《火影忍者》合作UT系列，串聯起主角漩渦鳴門及人氣角色，呈現關於親情、友愛、羈絆與勇氣的美好故事，遊玩之際，也要美美妝扮自己。(圖源：商場WeChat) 龍年特別企劃款，單品印花將小的雲紋圖案連接成龍的造型，不僅凸顯了磅磚的氣勢，也表達了對於2024的美好願景。(圖源：商場WeChat) 內輪鼬太知暗部時期，萬花筒寫眼輪，強勁實力，每一個印花都能勾起一段回憶。(圖源：商場WeChat)

萬象天地打卡位｜Cycle & Cycle

麵包款式包羅萬有，精緻獨特，不論口感及味道都會令人一試難忘，戶外有小量座位，可以讓人順便買杯美式咖啡配搭麵包或三文治「Chill」一下！如果將麵包帶回香港第二天才享用，味道質感依然不變，真的可以一再回味。其中最叫人推薦的非生吐司、冰麵包及抹茶奶酪莫屬。

地址：萬象天地LG99

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在店外享受悠閒時刻，讓人倍感寫意。(圖源：小紅書) 冰麵包有多款味道，例如龍井豆乳、抹茶豆乳、白桃、海鹽芝士及凍檸紅茶。(圖源：小紅書) 抹茶奶酪餡料滿滿的。(圖源：小紅書) 麵包款式包羅萬有，精緻獨特。(圖源：小紅書) 麵包款式包羅萬有，精緻獨特。(圖源：小紅書)

萬象天地打卡位｜13DE MARZO

位於商場2樓是設計師品牌，主要售賣服裝配飾店內有著超可愛的小熊牆，吸引了不少人專程前去打卡。近門口的位置則售賣咖啡飲品，每購買一杯飲品更會附送可一隻，讓顧客拆下來收藏或做包包掛等。另外，咖啡師更會在咖啡上畫上小熊外貌，愛熊之人千萬別錯過。

地址：萬象天地SL252

咖啡師正在咖啡上畫上小熊外貌。(圖源：You Tube) 一杯飲品的價錢，除了可以喝到咖啡外還能擁有小熊，很值得！(圖源：小紅書) 一杯飲品的價錢，除了可以喝到咖啡外還能擁有小熊，很值得！(圖源：小紅書) 一杯飲品的價錢，除了可以喝到咖啡外還能擁有小熊，很值得！(圖源：小紅書)

萬象天地打卡位｜Ole’ supermarket

Ole’格局有些像香港的city'super，應該是國內比較高級的超市。目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內，內裡主要銷售進口的貨品，因而價錢相對都會比較高昂，但各地方的濕乾貨種類都非常繁多，大家有興趣的話，可以一逛。

地址：萬象天地B1131

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Ole’ 目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內，內裡主要銷售進口的貨品。(圖源：小紅書) Ole’ 目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內，內裡主要銷售進口的貨品。(圖源：小紅書) Ole’ 目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內，內裡主要銷售進口的貨品。(圖源：小紅書) Ole’ 目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內，內裡主要銷售進口的貨品。(圖源：小紅書) Ole’ 目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內，內裡主要銷售進口的貨品。(圖源：小紅書)

萬象天地

地址：深南大道9668

交通：由福田口岸過關，乘搭紅色4號線到會展中心站，再轉乘綠色1號線到高新園站，然後在A出口出閘。

深圳地鐵線路圖

深圳地鐵線路圖

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往白石洲尋美食

喜歡食內地特色美食的大家，不妨多走幾步，前往與萬象天地只有一站之隔白石洲，品嚐當地馳名的美食，例如烤蠔、高壓鍋蒸蠔、燒烤串、鮮牛肉火鍋、四川老火鍋等。

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白石洲美食推介｜小龍坎火鍋

該店在全球已接近1000家，是內地知名的火鍋品牌，並已進入中國火鍋品牌前三之列。店內裝潢古色古香，川味的老麻火鍋及現炸的小酥肉，都十分香口惹味。毛肚類似牛百葉，入口爽脆，涮起來後更可保留湯料，使很多人喜歡。但要一提的是四川火鍋偏辣，吃不得辣的人，千萬不要點牛油全鍋，還有川渝火鍋一般由蠔油、香油、蒜泥、芫荽、蔥花及醋調製的香油碟，有別於香港火鍋時用的醬料，不喜歡香油碟的人要注意啦！

地址：石洲中路160號博耐家居商廣場2

該店裝潢在白石洲尤為突出。(圖源：大眾點評) 小龍坎已進入中國火鍋品牌前三之列。(圖源：大眾點評) 店內裝潢古色古香。(圖源：大眾點評) 小龍坎已進入中國火鍋品牌前三之列。(圖源：大眾點評)

白石洲美食推介｜汕頭八合里海記牛肉

八合里主要餐牌供應約8款湯底、大量牛肉部位、少量火鍋配菜，雖然選擇不多，但價錢較便宜，還仔細教食客涮肉所需的最佳時間湯底方面，食客想要吃到牛的鮮味，湯底一般會選清湯。而比清湯更甚的是，可用清水打邊爐，更原汁原味。如果怕太清淡，亦有牛腩湯底、清炖牛尾湯底等，定價RMB¥10-80。而肉類方面，是近臀腿的嫩肉，口感嫩滑，牛味最濃郁和明顯、帶點肥肉吊龍伴口感帶嚼勁及肉爽、筋肉結實的鮮嫩匙肉都是不錯的選擇。

地址：南山區深南大道9039

八合里的湯底和牛肉價錢親民，CP值高。(圖源：大眾點評) 八合里的湯底和牛肉價錢親民，CP值高。(圖源：大眾點評) 八合里的湯底和牛肉價錢親民，CP值高。(圖源：大眾點評) 八合里的湯底和牛肉價錢親民，CP值高。(圖源：大眾點評) 八合里的湯底和牛肉價錢親民，CP值高。(圖源：大眾點評) 八合里的湯底和牛肉價錢親民，CP值高。(圖源：大眾點評) 八合里的湯底和牛肉價錢親民，CP值高。(圖源：大眾點評)

白石洲美食推介｜二把手燒烤

餐廳現場製造精釀啤酒，而是位居全深圳餐廳精釀啤酒銷量第一名，每月共產45噸精釀啤酒！更是全深圳唯一一家在店裡建造精釀啤酒工廠的燒烤店，鮮釀現喝，適合與友人聚會小酌一番！也是到深圳必須打卡的一家燒烤店。

除了精釀啤酒，二把手有不少特色菜式都值得一試，包括味道香辛麻辣，表面輕微焦脆的包漿豆腐、肉香嫩滑多汁，配搭香滑蛋漿的喔蛋烤茄子、酸辣開胃大大顆的撈汁花甲、蒜蓉肥蠔、安格斯黑椒肥牛、海苔鮮烤鰻魚、二把手炒湯圓。

地址：南山區白石洲中路33號臨街

有不少食客喜愛香辛麻辣，表面輕微焦脆的包漿豆腐。(圖源：大眾點評) 二把手是全深圳唯一一家在店裡建造精釀啤酒工廠的燒烤店，鮮釀現喝，適合與友人聚會小酌一番。(圖源：大眾點評) 二把手有不少特色美食。(圖源：大眾點評) 海苔鮮烤鰻魚值得一試。(圖源：大眾點評) 餐廳更會現場製造精釀啤酒。(圖源：大眾點評) 二把手有不少特色美食。(圖源：大眾點評) 蒜蓉肥蠔非常鮮美。(圖源：大眾點評)

白石洲美食推介｜李記湛光蠔莊·鮮蠔燒烤專門店

深圳本土知名的烤生蚝連鎖店，晚上店裡外場的大排檔都會坐滿了人，每桌都點了餐廳特色的烤生蚝。無論是蒜蓉烤生蚝，還是高壓鍋蒸蠔吃到嘴裏的時候都個頭很大、很鮮美，而且吃時還能喝到的汁水，感受到海水的味道。

地址：石洲中路28

深圳本土知名的烤生蚝連鎖店，晚上店裡外場的大排檔都會坐滿了人。(網上圖片) 李記湛光蠔莊的特色烤生蠔令人每隻都超大！(圖源：小紅書) 李記湛光蠔莊的特色烤生蠔令人每隻都超大！(圖源：小紅書) 該店的燒烤也很不錯。(圖源：小紅書)

白石洲

地址：交通：綠色1號線從高新園站，往福田口岸方向乘坐一站到白石洲，然後在D出口出閘。

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