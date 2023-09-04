暫新戶外音樂會場地AQUALAND 頭炮樂隊KOLOR與Revery 重節奏炸爆水上樂園

首個音樂會《New Bomb》將於9月23日舉行，由樂隊KOLOR與Revery打頭陣，帶來震撼樂迷的精彩演出。AQUALAND可以容納約1,000名觀眾。門票價格為$480元，觀眾可加$200的價格購買水上樂園加音樂會套票，可以享受水上樂園五大特色主題區域，黃昏飽覽南區日落，晚上則欣賞動感十足的音樂會，真正全日wild day out。

香港海洋公園水上樂園與耀榮文化合作，在水上樂園門口廣場設置了一個全新的音樂會場地，名為「AQUALAND」。這個場地旨在推動本土音樂文化，為香港樂壇提供一個暫新表演場地，讓歌手可以近距離與樂迷互動和演出。

KOLOR Revery 認同 AQUALAND 有助樂壇發展

KOLOR的主音Sammy表示，他期待在這個新場地演出，希望更多本地新晉歌手能在此場地演出：「香港歌手做騷其實係好難嘅一件事，因為有啲場地實在太大，好難吸引投資者開騷，所以呢個場地對新晉歌手嚟講非常吸引，累積Live 經驗之餘，仲可以近距離接觸樂迷，慢慢去更大嘅場地開騷，咁先有進步嘅目標。」

Sammy 每次演出都非常投入，笑言呢次音樂會「唔留力」:「今次係戶外騷大家應該會超投入，如果大家夠high都想同大家玩『插水』，但其實今次主角係 Revery， 我地呢啲『老牌樂隊』都要支持band友嘅。」

Revery主音Louis認同香港表演場地不足，令到band停滯不前，AQUALAND誕生，有助香港樂壇的進步：「好多本地樂隊、歌手都係默默耕耘，但係呢啲中小型場地真係唔多，AQUALAND係戶外嘅演出場地，真係好好feel，多謝主辦單位比機會我哋同樂迷狂歡，呢次屬於我哋嘅騷都等咗好耐，一定會不停練習唔會令大家失望。」