曲奇食譜｜西瓜/牛油果等4種蔬果造型教學

近年在香港興起一股烘焙熱潮，而曲奇便是烘焙必學的食譜之一！以下就教大家製作4款蔬果造型曲奇，製作方法大同小異，每款都可愛獨特，用來送禮和打卡一流！ 西瓜曲奇 不一定要夏天才能吃西瓜，製作這款曲奇的話，無論任何季節都是西瓜的「旺季」！若果有時間，更可以製成不同的西瓜形狀，例如半月西瓜、角形西瓜等。 西瓜曲奇材料：牛油 50g／低筋麵粉 100g／糖粉 30g

蛋液 15g／抹茶粉 適量

紅絲絨曲奇粉 適量／黑芝麻 適量 西瓜曲奇做法 1.牛油在室溫軟化後加入糖粉攪拌均勻，然後分次加入蛋液，每次都要等到蛋液和牛油完全混合再加。

2.過篩加入低筋麵粉搓成麵團。

3.分出60g的麵團加入適量的抹茶粉搓匀成綠色麵團。

4.剩餘的麵團加入適量紅絲絨曲奇粉，搓匀成紅色麵團。

5.把紅色麵團搓成圓柱形，包上保鮮紙放入冰格冷藏15分鐘左右取出。

6.把綠色麵團擀開，包住冷凍後的紅色麵團卷好。

7.將整個麵團放入冰格冷藏 30分鐘左右至凍硬取出切塊，擺在焗盤上撒上適量的黑芝麻輕輕按壓。

8.放入預熱好的焗爐，以160度焗22分鐘左右即可。

啤梨曲奇 如果小朋友討厭吃水果的話，可以先用水果造型的曲奇讓他們習慣水果，而這款啤梨曲奇就與真實的啤梨特別相似，不妨製作給小朋友吃吧！ 啤梨曲奇材料：牛油 50g／低筋麵粉 100g

糖粉 30g／蛋液 15g

抹茶粉 適量／可可粉 適量／黑芝麻 適量 啤梨曲奇做法 1.牛油在室溫軟化後加入糖粉攪拌均勻，然後分次加入蛋液，每次都要等到蛋液和牛油完全混合再加。

2.過篩加入低筋麵粉搓成麵團。

3.分出10g的麵團，加入適量可可粉搓匀成啡色麵團。

4.分出85g的麵團，加入抹茶粉搓匀成綠色麵團。

5.從綠色麵團分出17g，搓成長條形備用。

6.從原色麵團分出40g，包住綠色長條麵團。

7.再取從原色麵團分出50g，擀開包住剛卷好的麵團，整理成梨形包上保鮮紙放入冰格冷藏10分鐘左右取出。

8.剩餘的綠色麵團擀開，放入冷凍好的麵團卷好。

9.啡色麵團分別搓長，放在頂部定好位置。

10.將整個麵團放入冰格冷藏 30分鐘左右至凍硬取出切塊，擺在焗盤上撒上適量的黑芝麻輕輕按壓。

11.放入預熱好的焗爐，以160度焗22分鐘左右即可。

牛油果曲奇 這幾年牛油果特別流行，所以曲奇的款式也少不了牛油果的造型！雖然沒有牛油果的味道，但用來拍照打卡也十分不錯。 牛油果曲奇材料：牛油 50g／低筋麵粉 100g

糖粉 30g／蛋液 15g

抹茶粉 適量／可可粉 適量 牛油果曲奇做法 1.牛油在室溫軟化後加入糖粉攪拌均勻，然後分次加入蛋液，每次都要等到蛋液和牛油完全混合再加。

2.過篩加入低筋麵粉搓成麵團。

3.分出100g的麵團，加入小量抹茶粉搓匀成淺綠色麵團。另外再從原色麵團分出50g和25g的麵團，50g麵團加入較多的抹茶粉搓匀成深綠色麵團，25g麵團加入適量的可可粉搓匀成啡色麵團。

4.把啡色麵團搓成長條形，淺綠色麵團擀開包住啡色麵團卷好。

5.整理成牛油果的形狀，包上保鮮紙放入冰格冷藏15分鐘左右取出。

6.把深綠色麵團擀開，包住冷凍後的麵團卷好。

7.將整個麵團放入冰格冷藏 30分鐘左右至凍硬取出切塊，擺在焗盤上放入預熱好的焗爐，以160度焗22分鐘左右即可。

蘿蔔曲奇 紅蘿蔔對於不少人來說是需要避開的食物，因此不妨用加入了紅蘿蔔粉的蘿蔔曲奇，來習慣紅蘿蔔的味道吧！造型亦十分可愛，用來送禮亦不會失禮！ 蘿蔔曲奇材料：牛油 50g／低筋麵粉 105g

糖粉 30g／蛋液 15g

抹茶粉 適量／橙色食用色素或紅蘿蔔粉 適量 蘿蔔曲奇做法 1.牛油在室溫軟化後加入糖粉攪拌均勻，然後分次加入蛋液，每次都要等到蛋液和牛油完全混合再加。

2.過篩加入低筋麵粉搓成麵團。

3.分出30g的麵團，加入抹茶粉搓匀成綠色麵團。

4.剩餘的麵團加入橙色食用色素或紅蘿蔔粉搓匀成橙色麵團。

5.把橙色麵團整理成長身三角形，包上保鮮紙放入冰格冷藏10分鐘左右取出。

6.綠色麵團平均分成三份，搓成長條型稍微按扁成蘿蔔頂部的綠葉狀，並固定在橙色麵團上。

7. 將整個麵團放入冰格冷藏 30分鐘左右至凍硬取出切塊，在每塊曲奇上畫上適當的坑紋。

8.擺在焗盤上放入預熱好的焗爐，以160度焗22分鐘左右即可。