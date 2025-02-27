更換八達通｜嘟卡聽到此聲響要留意 3批將失效 附免費換卡途徑

八達通是市民外出必備之物，如果近日拍卡時聽到「嘟～嘟嘟」的特別音效，代表手持的八達通即將失效，要按指定免費步驟換卡。即看下文了解更多。

更換八達通｜ 通知期內有「嘟～嘟嘟」拍卡聲 根據八達通官網，由2020年開始，八達通會分批更換於2002年或以後發出的租用版八達通，每批八達通提供最少3個月的通知期，並會在通知期內加設「嘟～嘟嘟」拍卡聲，提醒用戶需要更換八達通。

或按此查閱八達通是否需要更換。 更換八達通｜更換實體及手機八達通 如果市民持有即將失效的八達通，可在3個月的通知期內，透過以下方法更換卡片，以維持服務。 更換實體八達通 用戶可到指定港鐵站及商場的八達通服務站、港鐵輕鐵客務中心、九巴客務中心及新渡輪顧客服務中心更換八達通。當八達通失效1年後仍未更換，使用者需支付行政費。用戶亦可於「港鐵客務中心」退回租用版八達通內的餘額及按金。持有個人版八達通的用戶，須預先網上登記更換新卡。

轉為手機八達通 如果是使用指定型號的iPhone、華為或Samsung流動裝置，即可將實體八達通轉為手機八達通。 更換新卡時，以下優惠及服務將同時轉移至新八達通內： 八達通餘額

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自動增值服務

公共交通費用補貼計劃

屋苑 / 商業大廈 / 校園門禁系統

校園管理系統

屋苑 / 商業大廈 / 校園專用巴士

九巴月票

新渡輪月票 / 假日來回票

城巴車費優惠

港鐵乘車優惠及服務：

學生車費推廣計劃

羅湖 / 落馬洲特惠乘車計劃

港鐵全月通

港鐵「即日第二程車費九折」優惠

港鐵特惠站優惠

MTR Mobile 登記賬戶內獎分及已領取的免費車程 但停車場時租/月租服務及港鐵泊車轉乘計劃不會轉移至新八達通卡內。