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生活
2025-02-27 14:00:00

更換八達通｜嘟卡聽到此聲響要留意 3批將失效 附免費換卡途徑

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更換八達通｜嘟卡聽到此聲響要留意 3批八達通將失效 附免費換卡途徑
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八達通是市民外出必備之物，如果近日拍卡時聽到「嘟～嘟嘟」的特別音效，代表手持的八達通即將失效，要按指定免費步驟換卡。即看下文了解更多。 

八達通於facebook提醒市民更換即將失效的卡片。

更換八達通｜通知期內有「嘟～嘟嘟」拍卡聲

根據八達通官網，由2020年開始，八達通會分批更換於2002年或以後發出的租用版八達通，每批八達通提供最少3個月的通知期，並會在通知期內加設「嘟～嘟嘟」拍卡聲，提醒用戶需要更換八達通。

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按此查閱八達通是否需要更換。 

更換八達通｜更換實體及手機八達通

如果市民持有即將失效的八達通，可在3個月的通知期內，透過以下方法更換卡片，以維持服務。 

  1. 更換實體八達通 

用戶可到指定港鐵站及商場的八達通服務站、港鐵輕鐵客務中心、九巴客務中心及新渡輪顧客服務中心更換八達通。當八達通失效1年後仍未更換，使用者需支付行政費。用戶亦可於「港鐵客務中心」退回租用版八達通內的餘額及按金。持有個人版八達通的用戶，須預先網上登記更換新卡。 

  1. 轉為手機八達通 

如果是使用指定型號的iPhone、華為或Samsung流動裝置，即可將實體八達通轉為手機八達通。

 

更換新卡時，以下優惠及服務將同時轉移至新八達通內：

  • 八達通餘額
  • 最近9次消費紀錄
  • 自動增值服務
  • 公共交通費用補貼計劃
  • 屋苑/商業大廈/校園門禁系統
  • 校園管理系統
  • 屋苑/商業大廈/校園專用巴士
  • 九巴月票
  • 新渡輪月票/假日來回票
  • 城巴車費優惠
  • 港鐵乘車優惠及服務：
  • 學生車費推廣計劃
  • 羅湖/落馬洲特惠乘車計劃
  • 港鐵全月通
  • 港鐵「即日第二程車費九折」優惠
  • 港鐵特惠站優惠
  • MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

但停車場時租/月租服務及港鐵泊車轉乘計劃不會轉移至新八達通卡內。

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