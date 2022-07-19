書展好書推介｜13本星級專家推介親子好書

7月20日便是萬眾期待的書展，很多家長也會趁著這個時候到場搜羅適合兒童閱讀的作品。不過，哪本圖書真正適合小朋友或親子一同閱讀呢？今次，我們邀請了不同界別的專家分享他們認為的佳作，讓家長參考一二，希望從中可以找到你們喜愛的作品。 救恩學校 (幼稚園 部 ) 關珊校長推介 《雞蛋哥哥》秋山匡 這是一本有關孩子成長的繪本。我深信每個孩子都是獨特的，擁有著不同的氣質，在其成長過程中會面對不同的困難與挑戰。作為教育工作者，我深信孩子是有能力去面對成長的歷程，但我們更希望的是父母能了解孩子真正的想法，陪伴孩子一起成長。在《雞蛋哥哥》中，雞蛋哥哥的弟弟們都已經破殼而出成為黃色小雞了，但雞蛋哥哥卻一直待在自己的安舒區──蛋殼中不想出來，不願面對改變與成長。但是有一天意外發生了，雞蛋哥哥不小心撞到石頭，蛋殼出現裂縫，他只好破殼而出。 繪本以幽默的手法讓家長和孩子知道長大是無可避免，成長是一個「尋找」自我的過程，過程中會有不同的試煉，就好像完成了遊戲中的任務，任務完成就等同成長了一次。家長需要知道如何協助孩子以正面的態度迎接不斷出現的新任務最為重要。藉著閱讀繪本，孩子不但能感同身受，也能從中獲得力量，在成長的過程中認識自己，學習如何接受自己長大的事實，最後就像雞蛋哥哥那樣，滿意自己變成小雞的模樣。 《動物奧運會》文鐘勳 這是一本有關動物參與人類奧運會的故事。家長在伴的讀的過程中，可鼓勵孩子觀察不同的動物外型特徵，配合孩子對動物的已有知識，讓孩子們聯想動物們合適參與那個奧運比賽項目。 故事中藉由孩子最喜歡的動物參加奧運會的經過，發現動物們憑著一己專長，盡力挑戰不同的運動項目，卻從沒有把勝負放在眼裡。「堅持不懈‧竭盡所能」是我常常和孩子說的話，不論年齡大小或能力高低，縱使感到力有不繼，也需堅持，不放棄，竭盡自己的力量，全力以赴去完成事情與責任。我深信孩子在成長與學習的過程中，也能像首次獲邀參加人類奧運會的動物們一樣，拼盡自己的力量與技能，完成賽事。

救恩學校 ( 小學部 ) 歐偉民校長推介 《我是霸王龍》宮西達也 我喜歡跟孩子看繪本圖書，因為繪本對不同年紀的孩子也合適，即使是我自己，也常被繪本故事的內容吸引和感動。我尤其喜愛宮西達也的作品，因他的文字和圖畫都簡潔有力，不但讓孩子投入故事的情節發展，而所用的色彩或線條，都能呈現故事角色的情緒反應，令小朋友也明白當中的感受。而這本書是一個有關成長的故事，從主角小翼龍的自立經歷，當中會有眼淚、有恐懼，但父母的叮嚀是孩子在困難中的提醒和力量，成長所需要的不單是強壯的身體，更重要的是活出善良的勇氣。 《正義使者──晃晃星人之卷》宮西達也 當我第一次跟孩子閱讀《正義使者──晃晃星人之卷》時，我們都同被感動落淚。孩子心目中都有他們的英雄，但我們又以甚麼標準去定義英雄？ 這個故事讓我們反思是否以貌取人，原來一個真正的英雄，可能是其貌不揚的普通人，但他們有著一副溫柔、善良，甚至願意為別人犧牲的好心腸。

中國香港體適能總會行政總監黃永森博士推介 《何紫兒童小說精選集 1 （第五版）》何紫 何紫的作品充滿人情味，十分適合高小的學生閱讀。我12歲大的女兒也是何紫的忠粉，她說每一個短篇小說都觸動人心，述說著人與人之間的關係，教曉兒童及少年重視師恩、友情和親情，更重要的是明白自己每天正茁壯成長。疫情期間，兒童及少年出現心理和社交發展的裂縫，這小說集或許能修補因疫情而造成的人際間隙。 《 My Weird School 1: Miss Daisy Is Crazy! 》 Dan Gutman 這系列英文書叢十分適合初小學生閱讀。故事有趣，人物對話幽默，字句精簡，是百看不厭的英語讀物。我12歲大的女兒覺得初小學生能從中學到英文生字和英語文法，對英文寫作亦甚有幫助。最重要是每本冊子只是80多頁，讀起來滿足感和成就感也增添不少。

智樂兒童遊樂協會好玩爸媽遊戲培訓師 Flora 媽媽（陳譽殷）推介 《不是棍子》安東尼特‧波第斯 這本繪本以簡單的線條勾勒，配以簡潔文字，帶領讀者進入兒童的想像世界，十分適合幼兒與父母作親子閱讀。全書彷如兒童與成人的對話，主角一次又一次表達對棍子的奇趣理解，成人卻固執地反覆提問棍子的用途。閱讀過程中，可引發孩子的好奇心，想想棍子還可以變成甚麼，將想像力無限延伸。家長亦可從中了解孩子的心態和想法，試試放下成人的邏輯，發掘更多可能。 《其實，我想和你玩……》奧野涼子 這繪本充滿趣味，由下而上揭頁的排版設計與眾不同，別具吸引力。故事以主角金魚希望與各動物朋友一起玩為主題，卻因表達方式有誤而沒有帶來預期效果，完全道出小朋友的社交困境，令人容易產生共鳴。家長可藉此引導孩子以同理心了解別人，啟發小朋友思考遊戲時如何溝通，繼而尋找合適的方法來表達自己。

香港樂高 ®️ 探索中心模型拼砌達人梁進業推介 《 Everything Is Awesome ： A Search-and-Find Celebration of LEGO History 》 LEGO Lego的歷史到現今為止已經90年，這本書簡介到很多不同年代的玩具，是一本很不錯的親子讀物。因為現階段很多家長的童年都曾經接觸Lego，所以父母及子女透過了解這種大家都玩過的大眾化玩具，可以去互相分享理解，並融入對方。這是一本功能性很強的書，能夠讓親子更加融洽及了解到Lego的歷史。 《 100 way to Rebuild the world 》 LEGO 相信小朋友的屋企都會有很多不同的積木，而這本書的特別之處，是有很多不同難易程度及範疇的題目與提議，使孩子可以將已有的套裝或常用的配件，加以創意及指導去完成一些更加不同的東西。而兒童這些行為正正就是回應這本書「Rebuild the world」的主題，即是利用同一樣的積木零件透過創意及想像力，創作另一件作品出來。這書對家長及小朋友來說，是很不錯的創意練習，建議親子一同去挑戰。

鳳溪第一小學朱偉林校長推介 《大航海 101 》方舒眉 奇趣通識系列之八《大航海101》是由方舒眉編著，馬星原負責插畫的益智有趣圖書，是一本非常合適親子一同閱讀的課外讀物。該書涵蓋了豐富的海洋、航海及船隻知識，讓家長帶領着小朋友進入海洋世界，以簡易的文字及精美而幽默的插圖使小朋友經歷漫長的航海旅程。 這不單令小朋友對各種船隻有所認識，亦增進了天文與科技對航海重要性的認知，亦了解很多航海的安全知識和日常趣事。「生命的源頭是海洋！」透過此書可以讓我們的小朋友大開眼界，增長知識。我們一起啟航，向無盡的海洋探索吧！