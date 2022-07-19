書展好書推介｜8本星級專家推介親子好書 【持續更新】

7月20日便是萬眾期待的書展，很多家長也會趁著這個時候到場搜羅適合兒童閱讀的作品。不過，哪本圖書真正適合小朋友或親子一同閱讀呢？今次，我們邀請了不同界別的專家分享他們認為的佳作，讓家長參考一二，希望從中可以找到你們喜愛的作品。

救恩學校 (幼稚園 部 ) 關珊校長推介

《雞蛋哥哥》秋山匡

這是一本有關孩子成長的繪本。我深信每個孩子都是獨特的，擁有著不同的氣質，在其成長過程中會面對不同的困難與挑戰。作為教育工作者，我深信孩子是有能力去面對成長的歷程，但我們更希望的是父母能了解孩子真正的想法，陪伴孩子一起成長。在《雞蛋哥哥》中，雞蛋哥哥的弟弟們都已經破殼而出成為黃色小雞了，但雞蛋哥哥卻一直待在自己的安舒區──蛋殼中不想出來，不願面對改變與成長。但是有一天意外發生了，雞蛋哥哥不小心撞到石頭，蛋殼出現裂縫，他只好破殼而出。

繪本以幽默的手法讓家長和孩子知道長大是無可避免，成長是一個「尋找」自我的過程，過程中會有不同的試煉，就好像完成了遊戲中的任務，任務完成就等同成長了一次。家長需要知道如何協助孩子以正面的態度迎接不斷出現的新任務最為重要。藉著閱讀繪本，孩子不但能感同身受，也能從中獲得力量，在成長的過程中認識自己，學習如何接受自己長大的事實，最後就像雞蛋哥哥那樣，滿意自己變成小雞的模樣。

《動物奧運會》文鐘勳

這是一本有關動物參與人類奧運會的故事。家長在伴的讀的過程中，可鼓勵孩子觀察不同的動物外型特徵，配合孩子對動物的已有知識，讓孩子們聯想動物們合適參與那個奧運比賽項目。

故事中藉由孩子最喜歡的動物參加奧運會的經過，發現動物們憑著一己專長，盡力挑戰不同的運動項目，卻從沒有把勝負放在眼裡。「堅持不懈‧竭盡所能」是我常常和孩子說的話，不論年齡大小或能力高低，縱使感到力有不繼，也需堅持，不放棄，竭盡自己的力量，全力以赴去完成事情與責任。我深信孩子在成長與學習的過程中，也能像首次獲邀參加人類奧運會的動物們一樣，拼盡自己的力量與技能，完成賽事。