書展2022｜搜羅最新好書推介 陳美齡《媽媽加油》/七仙羽《師傅乜都知》/費以民《我們的孩子可以比AI更聰明嗎》

一連七日年度書展將於本周三(20日)開鑼，愛書之士趁此良機尋覓心頭好。在茫茫書海中，編輯部為大家搜羅最新的好書，讓一眾書迷可盡情享受閱讀的樂趣。

書名：《媽媽加油 ── 陳美齡為你解答 37 個教育難題》 作者：陳美齡 出版：三聯書店 內容簡述：教育學及兒童心理專家陳美齡，把過去收到的家長來信，精心揀選出具代表性及普遍性的個案，希望具體地幫大家解決育兒問題，當中較困擾家長的是孩子學習態度、親子關係、情緒問題；也有如何和孩子討論人生哲理等。 價錢：$98 書展講座日期：7月20日(三) 18:30–20:00 講者：陳美齡 地點：S226-227

書名：《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》 作者：七仙羽 出版：非凡 內容簡述：七仙羽(七師傅)按照戀愛的進程分成不同章節，分享自己的愛情見聞、豐富及睿智的歷練，指導讀者建立正面的戀愛價值觀，同時輔以適用的風水手法，如占卜、風水陣法等，令你的愛情路路亨通！ 價錢：$98

書名：《我們的孩子可以比 AI 更聰明嗎》 作者：費以民博士 出版：青森文化 內容簡述：未來是一個充滿AI的世界。要為孩子的未來做好準備，我們必須引導他們學習如何和AI共處及協同合作。 它展示如何讓孩子學習「思考」，成為在未來人工智能(AI)世界中生存的關鍵。費以民博士綜合多年豐富的管理經驗，成功地將高階思維的三個要素轉化為現代的管理思維工具。 價錢：$90

書名：《一堂無止境的課 —— 毛俊輝的戲劇人生》 作者：毛俊輝 出版：三聯書店 內容簡述：它是香港資深舞台劇演員兼導演毛俊輝首次執筆的自傳，以豐富的圖片和直率的文字，親述他和戲劇結緣的藝術生涯。讀者可從中領會到他數十年如一日的愛戲之情——正是「一堂無止境的課」。 價錢：$148 書展講座日期：7月21日(四) 11:30–13:00 講者：毛俊輝 地點：S426-427 價錢：$148

書名：《我有分數 ──35 句知心話給跨代女性》 作者：羅乃萱 出版：三聯書店 內容簡述：友情、愛情、婚姻、家庭和工作……是我們女性一生的課題，資深婦女教育工作者羅乃萱女士，透過35篇短文，分享一段又一段的女性故事，慰藉一個又一個的靈魂，教你自愛、自重，教你如何在人生路上自信地走下去。 價錢：$108 書展講座日期：7月25日(一) 15:30–17:00 講者：羅乃萱、韓馬利、陳嘉賢 地點：S426-427

書名：《 SHIBAINC 柴犬工房——尋找快樂能源》 作者：李頴欣WING、鄭銘光DC繪著 出版：非凡 內容簡述：柴犬工房第二本繪本，首次挑戰長篇故事。講述主角雪比與夥伴奉甜甜圈國王之命，從甜甜圈星穿越星際來到地球尋找快樂能量。豈料雪比等在旅途其間因意外而失散，更一度陷入大麻煩之中！雪比能否找回失散夥伴並解決風波？最終有沒有找到讓地球快樂的能源？ 價錢：$88

書名：《另類家長 劍橋學子》 作者：黃福霖 出版：中華書局 內容簡述：作者從古典音樂胎教說起，不刻意催谷，而是順應孩子的天性、喜好及長處培養，再配合多項應試法寶，包括溫習取分理論、試卷答題攻略等，以及精心報讀策略，如分析入學統計數據尋找適切學科，如何吸引入學部門注意等，順利讓孩子考進英國劍橋大學。 價錢：$128

書名：《看見港漫——香港漫畫的過去與未來》 作者：漫遊者 出版：非凡 內容簡述：本書有別於圖鑑、傳記或回憶錄，而是從四個層面對近廿年港漫業界情況作專題研究、討論、記錄和點評，嘗試探索港漫的未來路向，折射出港漫工業的無窮生命力。 價錢：$98

書名：《恒傳感言——聽他們的樂章》 作者：香港恒生大學傳播學院編著 出版：中華書局 內容簡述：它收錄了25位名人(包括陳茂波、陳智思、梁卓偉、鄭丹瑞、梁榮武等)接受恒傳專訪的精彩故事，涵蓋政策、財經、教育、醫學、藝術、體育、氣候等話題，擷取他們的社會關懷、人生歷練與處世智慧分享予年輕人。 價錢：$138

書名：《天空之城：香港行人天橋的觀察與想像》 作者：胡漢傑、陳智峰 出版：三聯書店 內容簡述：行人天橋不知不覺間成了香港特有的城市風景，天橋連繫了人，也連繫了一段段我城的發展故事。近年天橋規劃成為本地話題，然縱觀世界，城市規劃模式正在改變，建橋之外，似乎尚有替代方案。 價錢：$258 書展講座日期：7月23日(六) 15:30–17:00 講者：胡漢傑、陳智峰 地點：S227

書名：《籠龍貓酒家 芝麻鼠的奇妙之旅》 作者：卡奇繪著 出版：非凡 內容簡述：作者帶漫畫迷走進香港舊式酒家，享用超美味可愛點心！芝麻鼠在酒家裏有甚麼奇妙旅程呢？温柔的糯米鼠、奇怪的布甸鼠、超受歡迎的燒賣哥……原來有這麼多點心住在這裏！他們之間又會發生甚麼有趣故事呢？ 價錢：$78

書名：《香港非物質文化遺產系列：涼茶》 作者：鄧家宙 出版：中華書局 內容簡述：本書針對香港的涼茶文化作出系統整理，涵蓋涼茶源流、物種配伍、商品貿易、規管營銷及周邊文化等內容，呈現涼茶文化既傳統又能創新的特質，同時突顯香港社會與涼茶文化之間微妙的互動關係。 價錢：$158

書名：《王子公主診療所：童話心理學教室》 作者：潘啟聰 出版：非凡 內容簡述：本書借用十個童話故事，辛辣地對童話角色作出分析與批判，用輕鬆惹笑的寫作手法講授20種心理學知識，是一本既搞笑又認真的心理學普及性讀物。 價錢：$88

書名：《一本讀懂昭和日本》 作者：周佳榮著 出版：三聯書店 內容簡述：本書以人物傳論形式呈現出昭和時代的歷史，包括政治、軍事、社會、經濟、文學、演藝、科技、教育各方面，總共205人、從多元角度折射出昭和時代的社會面貌，特別是戰前與戰後的差異之處。他們在創造昭和時代的獨特性方面，書中都有具體而微的說明。 價錢：$108

書名：《城彼東瀛：日本城郭建築全解讀》 作者：孫實秀 出版：三聯書店 內容簡述：日本城郭最初只是一座堅固要塞的軍事設施，後來隨著政治上的需要，發展成為以豪華壯麗的外觀彰顯領主的統治權力，集軍政權力於一身的統治據點。 作者遊歷日本47都道府縣，走訪逾500座城郭，精通城郭歷史、演變及建築經過，為讀者娓娓講述外，亦仔細介紹日本城郭的各個組成部分——堀、土壘、石垣、曲輪、塀、倉庫、櫓、天守、御殿，帶領一趟另類的日本城郭「深度遊」。 價錢：$168 簽名會日期：7月22日(五) 18:30–19:30 地點：三聯攤位(1E-B04)