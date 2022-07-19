書展2022｜香港書展灣仔6大必試美食！新景園咖喱豬扒飯/超高質韓燒/素食下午茶/人龍蛋包飯

又到一年一度的香港書展！第32屆香港書展將於7月20日至26日，在灣仔香港會議展覽中心舉行。適逢今年會展港鐵站正式開通，到訪香港書展變得更方便，同時亦有更多美食選擇。今次為大家精選6間鄰近會展站和灣仔站的餐廳，有人氣咖喱炸豬扒飯，亦有精緻可口的主題下午茶，價錢豐儉由人，大家不妨bookmark定啦！
灣仔名物－新景園咖喱豬扒飯
如果你自問識飲識食，一定有聽聞過灣仔新景園咖喱小廚。小店位於灣仔春園街，開業有近40多年，招牌菜咖喱豬扒飯遠近馳名，每逢中午都大排長龍，人氣十足。到底有甚麼吸引？咖喱煮得香辣惹味，豬扒外皮酥脆肉質鬆軟，重點是豬扒份量多得誇張！新景園最近更衝出香港，在英國曼徹斯特開分店，立即成為當地熱話，未試過的話今次去書展前一於光顧一下吧。
新景園咖喱小廚地址：
香港灣仔春園街20號地舖
人龍排隊店－貓之眼蛋包飯
貓之眼Cats' eye在區內很有名氣，據說由退休日本廚師開設，故此充滿日本風味。小店招牌菜式是滑溜無比的日式蛋包飯，配以四款自選醬汁，包括咖喱豬肉汁、忌廉雞肉汁、濃茄牛肉汁和燴牛肉汁。最推介忌廉雞肉汁，選用4.3特濃牛乳製作，味道濃郁滋味，並配上雞肉、西蘭花、甘荀等食材烹煮，口感豐富！
貓之眼Cats' eye地址：
灣仔汕頭街24號地舖
向大自然六環至敬 中法料理新貴AUOR
曾在九龍灣 Le Pan 掌舵、屢獲殊榮的新加坡籍總廚 Edward Voon 已於灣仔開設全新創新法國餐廳，AUOR（英文發音為“Hour”)，現已提供晚餐服務。AUOR 受到生命循環和時間流逝的啟發，將過去和未來融入現在，注重食材的季節性，展示大自然的無限可能，將法式餐飲傳統結合亞洲菜的活力，揉合總廚 Edward 的美味回憶，成就 AUOR 的「六環」（六道菜，每人 $1,680 ）及嚐味菜單（八道菜每位 $1,980 ），用上肥美的法國蠔肉之餘，也以紹興酒、湖南火腿片和新加坡黑胡椒入饌，向大自然每一個時刻至敬：「覺醒」「雨」「色彩」「多樣性」「靈魂」「記憶」；另可選擇由侍酒師 Benjamin Yeung 為食客挑選款法國及意大利葡萄酒。
AUOR
地址：灣仔告士打道88號4樓
電話：2866 4888
JAJA X VOGUE HONG KONG夏日粉紅綻放下午茶
以舖天蓋地Shocking pink示人的新派素食JaJa，由7月15日至9月18日，首次與國際時裝雜誌VOUGE Hong Kong聯乘推出瑰麗夢幻的「JAJA X VOGUE HONG KONG夏日粉紅綻放下午茶」，精心設計一系列以夏日繁花盛放為主題的鹹甜點，包括玫瑰糙米壽司、白朱古力瑪德蓮貝殼蛋糕、JAJA紅莓奇亞籽布丁及爆炸糖松露朱古力，當中JAJA亦會響應「粉紅甜品2022」義賣活動，凡售出一份下午茶，會捐贈港幣$10予香港遺傳性乳癌家族資料庫，資助遺傳性癌症(包括乳癌、卵巢癌及前列腺癌) 病人的服務，幫助有需要人士。於Mira eShop預訂下午茶免加一服務費，與閏蜜相聚亦可做善事，一舉兩得。
JAJA
地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓
電話：2877 3999
韓式Omakase—貊炙MAEK JEOK
貊炙MAEK JEOK為香港首間韓式扒房，將韓式燒肉，與西方乾式熟成法融合，主打28日西式熟成肉扒。亦有一般韓式料理如冷麵、豬腳、拌飯之外，燒肉可選擇韓國五花肉、韓牛西冷、美國肉眼等。更有韓式Omakase，一試過試勻韓式前菜、生菜包、白切肉、醬油牛肋肉、五花肉及和牛炒飯等。
貊炙MAEK JEOK
地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓104, 104A, 105A 及 106-108號舖
營業時間：11:30 - 22:00
傳統意大利菜—Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria
喜歡吃意大利菜的你，一定要試Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria。店內裝潢以紅石牆為主題，配合昏暗燈光，猶如置身古老的意大利雜貨店。大家可以吃到傳統意大利菜如烤Vallespluga春雞、意式烤乳豬、Salumeria 5款冷盤、自製餛飩等，亦有不同類型的葡萄酒供選擇。設有室外座位，夠晒有feel！
Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria
地址：灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓11號舖
營業時間：12:00 - 23:30