書展2022｜香港書展灣仔6大必試美食！新景園咖喱豬扒飯/超高質韓燒/素食下午茶/人龍蛋包飯

又到一年一度的香港書展！第32屆香港書展將於7月20日至26日，在灣仔香港會議展覽中心舉行。適逢今年會展港鐵站正式開通，到訪香港書展變得更方便，同時亦有更多美食選擇。今次為大家精選6間鄰近會展站和灣仔站的餐廳，有人氣咖喱炸豬扒飯，亦有精緻可口的主題下午茶，價錢豐儉由人，大家不妨bookmark定啦！

灣仔名物－新景園咖喱豬扒飯

如果你自問識飲識食，一定有聽聞過灣仔新景園咖喱小廚。小店位於灣仔春園街，開業有近40多年，招牌菜咖喱豬扒飯遠近馳名，每逢中午都大排長龍，人氣十足。到底有甚麼吸引？咖喱煮得香辣惹味，豬扒外皮酥脆肉質鬆軟，重點是豬扒份量多得誇張！新景園最近更衝出香港，在英國曼徹斯特開分店，立即成為當地熱話，未試過的話今次去書展前一於光顧一下吧。

新景園咖喱小廚 地址：

香港灣仔春園街20號地舖