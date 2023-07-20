書展2023｜【2023青森自由行】暑假親子遊 東京北上玩盡青森夏祭

東京、大阪這兩個最熱門的港人遊日目的地，最近受到酷暑高溫影響，日日氣溫幾乎都在35度以上，熱到爆燈！怕熱的香港旅客若想「返鄉下」避暑的話，北上去日本東北的青森似乎是個不錯的選擇。據剛發表的「遊客到訪日本旅行最愛的都道府縣排行榜」中，青森排名第6，僅次於北海道、沖繩、東京、京都及大阪！玩青森除了可以看到絕美的自然景色外，縣內各地在8月盛夏會接力舉行不同的祭典：八戸三社大祭、青森睡魔祭及田名部神社例大祭等，吸引數以萬計國內外遊客到訪，非常熱鬧！這趟暑假家族親子旅行，既可睇祭典還可到農園摘水果，又可在街坊菜市場自製海鮮丼。青森夏之旅，果然行程豐富！

夏季限定！兩大必追青森最強夏祭 青森縣內各地都會在8月舉行不同的夏季祭典，當中就以八戶三社大及青森睡魔祭最為值得觀看。每年7月31日至8月4日舉行的八戶三社大祭有接近3百年歷史，故此被指定為日本國家重要無形民俗文化財產。三社即是指青森八戶的龗神社、長者山新羅神社、神明宮間神社聯合舉辦 的共同祭典，祭典舉行期間會出動27架裝扮得美侖美奐的山車、神輿在市內遊行，市內也會有虎舞及神樂等表演，而在8月2日舉行的加賀美流馬球賽，更 是日本國內碩果僅存的騎馬打毬球賽，絕對值得到訪。 而青森睡魔祭作為日本東北地區的3大祭典之一，睡魔遊行路線全長約3.1公里，每年於8月2日至8月7日間在青森市舉行。日程大致分為8月2-3日的睡魔遊行會有約10座兒童睡魔燈籠及約15座大型睡魔燈籠（燈籠數目每年或有加減）出巡，而8月4-6日就會有約20 座大型睡魔燈籠遊行，到8月7日就會舉行睡魔燈籠海上遊行及青森煙火大會，活動豐富！。 八戸三社大祭 地點：青森縣八戸市八戶市廳前廣場、中心街等會場 網址：https://visithachinohe.com/ 青森睡魔祭 地點：青森縣青森市 網址： www.nebuta.jp

夏季都有！全年無休摘士多啤梨體驗 青森並不只有青森蘋果，在這片豐饒的土地上也盛產著車厘子、水蜜桃及藍莓等水果，不同季節來到都可以摘到當造的水果。「アグリの里おいらせ」是青森縣內規模最大的觀光農園，溫室內全年都提供摘士多啤梨體驗，每人只要¥ 2,000/HK$110即可於30分鐘內任摘任食士多啤梨。有別於冬季的士多啤梨的高甜度，夏季的士多啤梨酸甜適中，香氣足又多汁，一場來到青森，絕對要到農場親手體驗邊摘邊吃新鮮水果的樂趣，農園內還有其他農產品、天然溫泉足湯、熱帶果樹園等玩樂設施，適合親子遊來放電。 観光農園アグリの里おいらせ 地址：青森縣上北郡おいらせ町向山東2-2-1684 網址：http://agurinosato.jp/

古川市場抵食過築地！場內任揀自選海鮮丼 始於1965年的古川市場，正名「青森魚菜センター本店」，這個在青森市的魚菜市場早被當地街坊暱稱為「市民の台所」，不少當地人都會來到這個縣民廚房買菜。遊客來到這個市場並不像當地人買菜自煮，而是為了品嘗名物「青森のっけ丼」自選海鮮丼！大家只要買張食事券，就可以在市場內市場約30攤店舖巡場，以食事券兌換喜歡的刺身海鮮及熟食，自製獨一無二的海鮮山丼飯，記者就以10張票成功自製6色丼！ 地址：青森県青森市古川1-11-16 網址：https://nokkedon.jp/ ▼按圖輯睇 《miru青森見》精選內容 ▼