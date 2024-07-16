書展2024開幕重點率先睇 九龍城寨專區 免費試玩飛索+繩網

香港書展今年踏入第34屆，繼續連同香港運動消閒博覽及零食世界，將於7月17日至23日(周三至周二)在香港會議展覽中心舉行。今年書展以「影視文學」為年度主題，場內場外將舉辦超過600項文化活動，當中包括今年大熱的《九龍城寨》展區，展出整個城寨的樊型；更有多個作家、導演分享會。今年成人票價維持$30，凡於中午12時前在會場入口收費站以八達通付費進場，即可享以$10進場。即睇詳情！

今年書展包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」，及專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。 「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等。亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區，前者展出王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等。 展區設人工智能照片裝置，觀眾可化身成不同造型，以二維碼獲取照片。照片另每日限量打印， 送完即止。

書展2024｜世界文化藝術廊 必睇九龍城寨模型 書展亦特設「世界文化藝術廊」（世界文藝廊），除了中國內地、香港及台灣的作品，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國等地的展品。 「世界文藝廊」又呼應年度主題，特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成由環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時，「世界文藝廊」將設互動地圖，以展示電影取景地及相關影視作品的點滴。

《九龍城寨》原作者余兒分享會 Serrini 「名人講故事」 「年度主題講座系列」其中一個講座更邀得《九龍城寨》原著作者余兒分享其創作小說的心路歷程及《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。大會與《明報》及《亞洲週刊》合辦的「名作家講座系列」將邀請兩岸及香港重量級華文作家出席書展開講，星級講者陣容包括中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小説《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小説獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等。 而「名人講故事」則邀得女歌手Serrini、中大醫學院助理院長張源津醫生、著名鋼琴演奏家李嘉齡及昂坪360董事總經理董沛銓等。

書展2024｜免費玩飛索+繩網 必玩忍者障礙體驗 今屆運動消閒博覽將搜羅多款有益身心、具趣味性的運動：其中香港遊樂場協會將再度回歸「運動大本營」展區，新增親子繩網飛索體驗，由教練指導越過不同關卡，並穿過長達 15 米飛索，為入場人士提供刺激的運動體驗。另有結合體操、運動攀登和飛躍 道技巧的忍 者障礙運動，以及加入速度及反應訓練的激鬥乒乓格。全部都可以免費體驗！