香港書展今年踏入第34屆，繼續連同香港運動消閒博覽及零食世界，將於7月17日至23日(周三至周二)在香港會議展覽中心舉行。今年書展以「影視文學」為年度主題，場內場外將舉辦超過600項文化活動，當中包括今年大熱的《九龍城寨》展區，展出整個城寨的樊型；更有多個作家、導演分享會。今年成人票價維持$30，凡於中午12時前在會場入口收費站以八達通付費進場，即可享以$10進場。即睇詳情！
今年書展包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」，及專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。
「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等。亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區，前者展出王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等。
展區設人工智能照片裝置，觀眾可化身成不同造型，以二維碼獲取照片。照片另每日限量打印， 送完即止。
書展2024｜世界文化藝術廊 必睇九龍城寨模型
書展亦特設「世界文化藝術廊」（世界文藝廊），除了中國內地、香港及台灣的作品，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國等地的展品。
「世界文藝廊」又呼應年度主題，特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成由環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時，「世界文藝廊」將設互動地圖，以展示電影取景地及相關影視作品的點滴。
《九龍城寨》原作者余兒分享會 Serrini「名人講故事」
「年度主題講座系列」其中一個講座更邀得《九龍城寨》原著作者余兒分享其創作小說的心路歷程及《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。大會與《明報》及《亞洲週刊》合辦的「名作家講座系列」將邀請兩岸及香港重量級華文作家出席書展開講，星級講者陣容包括中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小説《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小説獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等。
而「名人講故事」則邀得女歌手Serrini、中大醫學院助理院長張源津醫生、著名鋼琴演奏家李嘉齡及昂坪360董事總經理董沛銓等。
書展2024｜免費玩飛索+繩網 必玩忍者障礙體驗
今屆運動消閒博覽將搜羅多款有益身心、具趣味性的運動：其中香港遊樂場協會將再度回歸「運動大本營」展區，新增親子繩網飛索體驗，由教練指導越過不同關卡，並穿過長達 15 米飛索，為入場人士提供刺激的運動體驗。另有結合體操、運動攀登和飛躍 道技巧的忍 者障礙運動，以及加入速度及反應訓練的激鬥乒乓格。全部都可以免費體驗！
香港書展2024詳情
日期：2024年7月17至23日（星期三至星期二）
時間
香港書展
7月17至22日 - 上午10時至晚上10時
7月23日 - 上午9時至下午5時
香港運動消閒博覽、零食世界
7月17至18日 - 上午10時至晚上9時
7月19至20日 - 上午10時至晚上10時
7月21至22日 - 上午10時至晚上9時
7月23日 - 上午9時至下午5時
票價
成人：港幣30元
小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）
*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場
購票方法：
電子門票可透過電子支付贊助商BoC Pay，或其他票務合作夥伴AlipayHK、支付寶、01空間及八達通購買。書展門票將由6月26日起，陸續於全線7-11便利店、全線Circle K便利店及不同售票平台開始發售。
票務優惠
．上午進場票︰港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。
．免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月17或18日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：
1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後
2) 7月22日（星期一）晚上7時後
此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）
．超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。