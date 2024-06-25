書展2024｜書展7月17日至23日舉行 $10進場優惠/《九龍城寨》作者、Serrini分享會

香港書展今年踏入第34屆，繼續連同香港運動消閒博覽及零食世界，將於7月17日至23日(周三至周二)在香港會議展覽中心舉行。今年書展以「影視文學」為年度主題，場內場外將舉辦超過600項文化活動，涵蓋作家講座、新書推介會，以推廣閱讀文化。今年成人票價維持$30，凡於中午12時前在會場入口收費站以八達通付費進場，即可享以$10進場。

首舉辦「 IP 圓桌會議」 今年書展包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」，及專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，多位作家更會親臨書展與觀眾交流。此外，「文藝廊」亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區：前者雲集王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，藉此向諸位大師致敬。

世界文化藝術廊飽覽各地文化 書展亦特設「世界文化藝術廊」（世界文藝廊），除了中國內地、香港及台灣的作品，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國、墨西哥、秘魯、菲律賓、西班牙、瑞士及越南等地的展品，以促進文化交流。「世界文藝廊」又呼應年度主題，特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成由環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時，「世界文藝廊」將設互動地圖，以展示電影取景地及相關影視作品的點滴。 另外，書展將於第二日（18日）首次舉辦「IP圓桌會議」，邀請國際出版及版權業界代表，深入探討人工智能迅速發展對IP版權產業化帶來的挑戰及機遇，從而創造更高產業價值。

八大主題講座系列集文學巨擘開講 香港書展今年繼續舉行8大講座系列，包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」，廣邀各地的作者與讀者分享及交流。 《九龍城寨》原著作者余兒分享會 「年度主題講座系列」其中一個講座更邀得《九龍城寨》原著作者余兒分享其創作小說的心路歷程及《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。大會與《明報》及《亞洲週刊》合辦的「名作家講座系列」將邀請兩岸及香港重量級華文作家出席書展開講，星級講者陣容包括中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小説《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小説獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等。

Serrini 「名人講故事」 今年「英語及國際閲讀講座系列」充分體現香港國際化特色，親臨分享的環球作家包括探討建築和城市歷史文化關係的英國學者Christopher Cowell、來自捷克的著名插畫家、動畫導演Galina Miklínová、入圍女性小說獎等多個獎項的韓國作家Mirinae Lee及獲東南亞文學獎的泰國作家Narisapongse Rakwattananont等；其他講座系列的講者包括企業管理能手、作家兼詩人馮唐、航天專家雷健泉及研究本地歌詞的學者朱耀偉等；「名人講故事」則邀得女歌手Serrini、中大醫學院助理院長張源津醫生、著名鋼琴演奏家李嘉齡及昂坪360董事總經理董沛銓等。