曼秀雷敦135周年 x 張敬軒千人聚會 買限定套裝送抽獎機會/珍藏卡/海報

曼秀雷敦為慶祝品牌誕生135周年，將於2025年1月19日舉辦「曼秀雷敦135周年 X 張敬軒 LOVE! CARE! MEET! 千人聚會」，由即日起至2024年12月15日期間，顧客凡於指定商戶購買曼秀雷敦旗下品牌產品滿指定金額，即可獲相應數量的「張敬軒限量珍藏卡」及抽獎機會，參加抽獎並贏取與軒仔提早慶生兼團年的機會。另外，曼秀雷敦亦推出5款限定「曼秀雷敦135周年優惠套裝」，隨套裝更附送額外4次抽獎機會及「張敬軒限量海報」1張，軒仔更親自於隨機50套內放入「專屬邀請卡」，憑卡可直接換領千人聚會門票2張！

是次的千人聚會除了慶祝曼秀雷敦成立135周年外，更適逢是軒仔生日及農曆新年的前夕，除了有軒仔即場唱歌表演外，亦有有獎問題遊戲和千人一同玩遊戲，當然亦少不了與軒仔慶祝生日的環節，更將即場抽出20位幸運兒與軒仔來個超近距離互動，屆時會有更多精彩環節及驚喜。

5款135周年限定優惠套裝在指定商戶將以低至63折發售，而其中50盒更內藏由軒仔親自擺放的「專屬邀請卡」，憑邀請卡致電2699 0078登記，即可直接換領【曼秀雷敦135周年 X 張敬軒 LOVE! CARE! MEET! 千人聚會】門票2張！在活動期間，指定商舖內更設有多個「軒仔」打卡位，包括巨型牆身貼紙及海報，讓粉絲在參與抽獎活動的同時能與「軒仔」盡情合照！

曼秀雷敦更與軒仔合作推出「張敬軒限量珍藏卡」，隨指定消費條件送上，其中一款是特別版閃卡，極為珍貴。每張限量珍藏卡上除了印有與5款限定「曼秀雷敦135周年優惠套裝」同款的軒仔肖像外，背面更印有軒仔親手寫的小叮囑及親筆簽名，極具收藏價值。

由即日起至2024年12月15日期間，於指定商戶購買曼秀雷敦旗下品牌產品，包括曼秀雷敦、肌研、50惠、樂敦、樂敦CC、Dermacept、ATORREGE AD+、Sunplay、Acnes、Oxy、Selsun等，以獲得抽獎機會──每消費滿港幣$399即可獲1次抽獎機會及「張敬軒限量珍藏卡」1張；而消費滿港幣$799則可獲贈3次抽獎機會。

另凡購買「曼秀雷敦135周年優惠套裝」1件，即可獲額外4次抽獎機會及「張敬軒限量海報」1張，抽獎機會不設上限，每位得獎者可得「曼秀雷敦135周年 X 張敬軒 LOVE! CARE! MEET! 千人聚會」門票1張 (名額1000個)。珍藏卡及海報數量有限，送完即止。