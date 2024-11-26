曼谷快閃遊！2大高CP值玩樂體驗 平價好玩活動推介 $270上堂學煮地道泰菜

曼谷快閃遊！2大高CP值玩樂體驗 平價好玩活動推介

泰國曼谷是不少港人周末快閃的首選目的地，旅遊成本低，食好住好都唔會肉赤，去旅行就啱晒！如果想發掘當地的有趣行程，以下為大家介紹2個位於曼谷市區的玩樂活動，分別是由當地人教學的泰國菜烹飪班以及射擊場體驗，CP值高又好玩，下文即睇詳情！



鳴謝：鳴謝：泰國獅子航空，太平洋航空拓展有限公司，泰旅局，KKDay

$270上堂學煮地道泰菜 今次來到曼谷Sabieng泰式烹飪學校，參加由專業泰國廚師教學的烹飪班，一節約2.5小時，課程將以英語、泰語和中文（普通話和粵語）進行，每班最多12人。在課程中可以學煮4道泰國菜，分別有泰式冬陰公、泰式炒金邊粉、青咖喱雞及芒果糯米飯，全部都是香港人熟悉不過的泰國美食。雖然菜式聽起來高難度，但出乎意料地步驟簡單，預備好食材後只需數個步驟就能完成，相信不論是廚房新手或是小朋友都可以享受煮食樂趣！而且導師更會分享食材知識和料理竅門，如泰國香草的種類、正宗咖哩醬的成分等，課程結束後可以帶走食譜，絕對是最佳手信。下次去曼谷除了可以歎盡當地美食，一於報名玩烹飪班，落手落腳親手製作料理，感受最地道正宗的泰式風味！



曼谷Sabieng 泰國烹飪實作課程

價錢：港幣$270/位（適合4歲及以上兒童參加）

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泰刺激！射擊場體驗考眼界 如果自問喜歡緊張刺激的感覺，推介去拉查那威邦納射擊場實試講求眼界準繩的射擊體驗！這個射擊場距離Bang Na BTS站5分鐘路程，簡單易去。在網上可預訂行程日期時段，並以槍支和子彈款式揀選最適合自己的方案，提供手槍、霰彈槍、步槍等選擇，價錢由港幣$203起。體驗將由私人教練一對指導，初學者都能夠在短時間內拿捏到正確的姿勢和射擊技巧，很有成功感！整個活動約1小時，時間長度讓行程安排更彈性，大家下次去曼谷時不妨考慮下。



曼谷拉查那維邦納射擊場體驗

價錢：港幣$202起（只限20歲以上人士參加）

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