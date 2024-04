曼谷旅遊｜亞洲首間LV Café登陸泰國曼谷 限定打卡甜品！時裝精免費睇沉浸式展覽 內文附預約方法

曼谷最新旅遊景點!時裝名牌Louis Vuitton最近在泰國曼谷的Gaysorn Amarin商場,開設全新文化地標「LV The Place Bangkok」,裡面齊集沉浸式展覽、咖啡店Le Café Louis Vuitton及品牌精品店,更有由名廚Gaggan Anand主理的LV餐廳,為各位時裝迷打造超夢幻殿堂級景點,之後去泰國旅行絕對不容錯過!

曼谷景點推介|LV The Place Bangkok睇沉浸式展覽

曼谷景點推介|LV Café「Le Café Louis Vuitton」食限定甜品

睇完展覽後意猶未盡?一於到亞洲首間LV Café「Le Café Louis Vuitton」坐底飲杯咖啡休息下。 Café設計充滿LV的品牌時尚元素,並加入熱帶植物點綴,環境舒適而不失型格。除了可以在店舖打卡,甜品亦是重點,多款蛋糕、果撻、雪糕等等都造型精緻,特別以Louis Vuitton元素為裝飾,一定要相機食先!LV Café同樣提供網上訂座,方便遊客安排行程。



Le Café Louis Vuitton線上訂座

泰國曼谷LV The Place Bangkok

地址:Gaysorn Amarin at Gaysorn VillageLevel G-2, No. 496-502 Ploenchit Road, Lumpini,Pathumwan, Bangkok