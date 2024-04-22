曼谷旅遊｜亞洲首間LV Café登陸泰國曼谷 限定打卡甜品！時裝精免費睇沉浸式展覽 內文附預約方法

曼谷最新旅遊景點！時裝名牌Louis Vuitton最近在泰國曼谷的Gaysorn Amarin商場，開設全新文化地標「LV The Place Bangkok」，裡面齊集沉浸式展覽、咖啡店Le Café Louis Vuitton及品牌精品店，更有由名廚Gaggan Anand主理的LV餐廳，為各位時裝迷打造超夢幻殿堂級景點，之後去泰國旅行絕對不容錯過！
曼谷景點推介｜LV The Place Bangkok睇沉浸式展覽
來到「LV The Place Bangkok」，必睇位於一樓的展覽《Visionary Journeys》，由建築設計師重松象平設計，劃分成五大展區，由品牌早期歷史講起，再一步步帶大家沉浸式走入品牌的時裝世界。「Trunkscape」以96個行李箱建成隧道，四周設有螢幕，分享LV的工藝和設計。而「Origins」展區更是以360度將品牌文件和文品展示出來，每一個角落都極具觀賞價值。如果喜歡LV的手袋，必去「Iconic Bags」展區，當中會展出最經典的Alma、Keepall、Speedy、Noé和Petite Malle系列手袋，21個手袋將放置在透明壓克力氣泡內，值得打卡留念！《Visionary Journeys》展覽需在官網登記門票，費用全免，出發前記得先預約！
《Visionary Journeys》門票預約網站
曼谷景點推介｜LV Café「Le Café Louis Vuitton」食限定甜品
睇完展覽後意猶未盡？一於到亞洲首間LV Café「Le Café Louis Vuitton」坐底飲杯咖啡休息下。 Café設計充滿LV的品牌時尚元素，並加入熱帶植物點綴，環境舒適而不失型格。除了可以在店舖打卡，甜品亦是重點，多款蛋糕、果撻、雪糕等等都造型精緻，特別以Louis Vuitton元素為裝飾，一定要相機食先！LV Café同樣提供網上訂座，方便遊客安排行程。
Le Café Louis Vuitton線上訂座
泰國曼谷LV The Place Bangkok
地址：Gaysorn Amarin at Gaysorn VillageLevel G-2, No. 496-502 Ploenchit Road, Lumpini,Pathumwan, Bangkok