曼谷旅遊｜曼谷唐人街日與夜 人氣泰茶專門店/連續三年得獎咖啡/巴士歎米芝蓮美食

曼谷唐人街有近200年歷史，是當地最老的街區之一。附近一帶保留華人聚居的風貌，中泰特色兼備，融合成一片獨有風情，每到晚上街道兩旁的霓虹燈招牌徐徐亮起，彷彿穿梭到80年代的香港。或者很多人對唐人街的印象還停留於買銀飾和吃魚翅燕窩，但其實近年有不少咖啡店都進駐唐人街，幾乎兩步就有一間咖啡店，成為年輕遊客熱愛的潮流街區，晚上更有美食夜市，熱鬧非常，可謂日夜都繽紛！



文：heidi

鳴謝：泰國獅子航空，太平洋航空拓展有限公司，泰旅局，KKday

打卡泰式奶茶專門店 既然身在泰國，當然要來一杯正宗泰式奶茶！泰式奶茶（泰文為：在泰語中稱為泰茶）與我們的港式奶茶風味大相徑庭，用上泰國產茶葉，沖泡後顏色呈橘紅色，入口甜膩，重點是要「多冰」，在炎熱的天氣下份外解暑。

泰茶專門店KHIRI是曼谷時下最人氣的新晉品牌，現時設有兩間分店，分別位於Siam Paragon及唐人街，主打可以自選茶葉口味的泰茶體驗，配上簡約包裝，形象清新。而他們位於曼谷唐人街的本店更是獨幢建築，樓高三層，空間設計加入日式侘寂元素，相當打卡。泰茶方面當然要飲招牌奶茶，供應8種茶葉不同濃度的茶葉，客人選好茶葉後，店員就會以茶壺泡茶，並與牛奶及冰塊分開奉上，大家可以自行沖泡泰奶，滿滿儀式感！喜歡的話更可以買走茶葉，回家可以按照配方沖泡泰茶，輕鬆還原泰式滋味。



KHIRI

地址：Tri Mit Rd, Khwaeng Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100, Thailand

潮飲連續三年得獎咖啡 如果你自問是咖啡迷，推介去THE SUMMER COFFEE COMPANY試試曼谷咖啡店的水準。品牌大有來頭，連續三年嬴得泰國咖啡大賽三甲，在泰國有五間分店，亦有推出自家烘焙的咖啡豆和掛耳包，可愛的包裝令人想全都買走！他們在唐人街的分店同樣盡顯品牌特色，搶眼的橙色拉閘和落地玻璃窗令人忍不住向店內張望。店舖環境光猛有活力，菜單選擇豐富，不單賣精品咖啡，亦賣咖啡沙冰、咖啡雪糕以及各類麵包輕食，因此吸引不少人帶上手提電腦在店內邊工作邊歎咖啡！



THE SUMMER COFFEE COMPANY

地址：Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100, Thailand

坐巴士歎米芝蓮美食 近年很多旅遊城市都興起巴士美食遊，讓遊客欣賞城市風貌時同時享用當地美食。曼谷也不例外，今次我們在晚餐時段參加了曼谷巴士美食之旅，在雙層巴士上層享受米芝蓮星級餐飲體驗！巴士除了會在唐人街區內遊走，途會經金山寺、大皇宮、鄭王廟等著名景點，可以飽覽金碧輝煌的夜景。食物方面則來自區內的米芝蓮餐廳，齊集多款泰式美食，如泰式炒金邊粉、沙嗲串燒等，水準不錯，更可在另一角度欣賞唐人街夜景，整個體驗非常難忘。 曼谷巴士美食之旅訂購網址