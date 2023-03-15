曼谷美食｜只會吃泰式生蝦、芒果糯米飯？泰國人推介曼谷人氣路邊地道小食Top5！港人極少食？

曼谷的街頭小食種類繁多，一個短途旅行一定吃不完！港人來泰旅遊比較常接觸到的泰式小食有幾種，比如是泰式炒金邊粉、芒果糯米飯、香蕉煎餅、各式烤肉串等等，樣樣都好吃，各有特色。這次由「人在泰香港仔日記」阿腎及其泰妹老婆一起「瓹窿瓹罅」，為大家推介「5款曼谷人氣路邊地道小食」！

曼谷必食｜第1款小食：黃金奶油炸麵包 「ปังทอดเนยไส้ทะลัก」 這道小食叫做黃金奶油炸麵包「ปังทอดเนยไส้ทะลัก」（Pang Tod Nei Sai Talak），攤檔店主會在鐵板上煎奶油和麵包，香氣四溢。做法有點像港式厚多士，但中間的餡料卻不同，港式厚多士通常用煉乳、白砂糖、奶油、花生醬等作饀料，而泰國人愛吃的口味很多，一般路邊推車攤檔提供奶油、綠茶、巧克力、班蘭、草苺等多種口味選擇，偏愛更甜。 中間的餡料要烘到流沙狀態才是最佳，泰妹老婆表示在中、小學時超愛吃，下課就跟同學跑去門口搶著買，她還命令阿腎當場趁熱吃，帶回家涼掉味道便會大打折扣。 做法簡單 在麵包中間切一個小坑，把客人自選的餡料放進去，然後用奶油把鐵板上麵包外皮煎到金黃色，而熱力亦會將餡料變成流沙狀，這樣就大功告成了！ 吃後感 外脆內軟有飽肚感，雖然中間的流心餡有點邪惡，但兩個人分來吃剛剛好。 攤檔名稱：ปังทอดเนยไส้ทะลัก 價格：15泰銖一件（約港幣$4） 地點：68-69 Srinagarindra Alley, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250（地圖）

曼谷必食｜第2款小食：酥炸金針菇 「เห็ดเข็มทองทอด」 這道小食叫做酥炸金針菇「เห็ดเข็มทองทอด」（Hed Khem Thong Tod）。香港人和泰國人都會吃Shake Shake薯條，而泰國小食酥炸金針菇亦有類似的Shake Shake概念，在吃前灑上一陣味粉搖勻，又有點像天婦羅，非常受男女老幼歡迎！ 食材主要成份就是金針菇，金針菇富含高纖維有助消化，含有天然抗氧化劑，刺激新陳代謝，可分解消化道中的脂肪，減少體內脂肪堆積，幫助身體吸收更多營養之餘，同時熱量也低，用來炸也不會太邪惡，適合控制體重的朋友！ 做法簡單 手撕金針菇成細束後開始準備混合麵粉，將麵粉、水、雞蛋、調味粉倒入主鍋攪勻，製成脆漿。開爐放油後再將沾了脆漿的金針菇半煎炸，中火翻炒至金黃色，取出放置瀝油，再加入蘸醬或梅子醬搖勻就大功告成！ 吃後感 剛炸起的金針菇酥脆有咬口，完全不覺油膩，配合薄薄一層味粉調味，配汽水或啤酒，一吃就停不了口！ 攤檔名稱：ไก่เขย่า 價格：25泰銖一份（約港幣$6） 地點：68-69 Srinagarindra Alley, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250（地圖）

曼谷必食｜第3款小食：泰式扎肉 「หมูยออุบล」 這道小食叫做泰式扎肉「หมูยอ」（Moo Yo）。香港人都會吃越式扎肉，在越式湯粉店、街市、超市都不難找到扎肉。至於泰國人一般會在超市、路邊攤買到扎肉，常用油炸、清蒸去處理扎肉，還會加入各種菜餚配料，變成美味佳餚，如辣豬肉沙拉、非發酵豬肉炒什錦蔬菜等等。 泰式扎肉有許多種類，泰國超市凍櫃買到的與越式扎肉差不同質感，偏紮實重胡椒味，買回家放冷箱常備是不錯的選擇；也有一種是新鮮蒸熟販賣的，像粽子一樣用葉和繩包扎起來，形狀千奇百怪，較常見是圓柱狀，也是香港常見的款式。咬下去質感軟綿得來爽口，感覺有點像火腿。調味方面主要看店家來自哪個省份有所不同，胡椒味普偏沒有越式的重。 做法簡單 扎肉混合豬肉、豬油、碎冰、木薯澱粉、鹽、糖等基本食材及調味料，製作過程需要將所有材料細心研磨至均勻稠度，再經過沸煮或蒸煮，就大功告成！ 吃後感 沸煮或蒸煮後沒有難聞豬腥味，馬上吃肉質光滑有彈性，亦可以儲存於陰涼處供多日食用。泰式扎肉沒有越式那種紮實，但相對軟綿滑流，較輕黑椒味。 攤檔名稱：หมูยออุบล 價格：30泰銖／1份（約港幣$7） 地點：68-69 Srinagarindra Alley, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250（地圖）

曼谷必食｜第4款小食：日式可麗餅 「เครปญี่ปุ่น」 可麗餅源自法國西北部，但crêpe這個名字則源自拉丁詞語，有收縮的意思。世界各地有不同稱呼，烤薄餅、法式煎餅、法式薄餅、法國蛋餅、手卷班戟，還會分港式、台式、泰式等等。所謂泰式其實也會直接叫做「日式可麗餅 เครปญี่ปุ่น Crepes Yipon」，是受日本街頭小食影響，傳到泰國後被改良，變成更貼近泰國人口味的泰式可麗餅，在曼谷大街小巷中都隨時遇到！ 泰式可麗餅有甜、鹹兩食之分 甜食：一般用小麥粉或蕎麥粉製作，味道較清淡。較常見配料有水果糖漿、果漿、新鮮水果、檸檬奶油、鮮奶油、焦糖、草莓、香蕉、巧克力醬和卡士達醬等等。 鹹食：一般使用純蕎麥或黑麥粉製作，加入太陽蛋、煙肉、吞拿魚、蔬菜沙律和芝士等作配料。 做法簡單 攤檔店主打粉漿，在圓形鐵板上將粉醬烤至硬身成形，再放入自選餡料配料，然後捲成扇狀插在紙袋中，方便邊走邊吃。 吃後感 吃起來有粉醬的淡淡清香甜味，餡料暖暖的，脆得來有咬口！阿腎提醒小心餡醬爆出，記得自備紙巾。 攤檔名稱：จ๊ะเอ๋ เครปญี่ปุ่น 價格：30泰銖／一份，可自選2種餡料。（約港幣$7） 地點：68-69 Srinagarindra Alley, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250（地圖） 交通：BTS Udom Suk站轉乘的士，車程約11分鐘

曼谷必食｜第5款小食：泰式玉米燒 「ขนมครก」 這道小食叫做泰式玉米燒「ขนมครก」（Khanom Krok），是一種古老的泰國甜點，主要由麵粉、糖和椰奶製成粉漿，燒飯時倒在爐灶上烘來吃。 除泰國外，緬甸、老撾、印尼等地區一樣盛行。 做法簡單 泰式玉米燒傳統上使用浸泡在水中的大米、椰奶、蒸米飯和椰絲，混合少許鹽製作成甜點。配料通常有椰奶、米粉、糖、木薯粉或葛粉、白米、椰絲、花生或玉米油、大蔥、玉米、芋頭、班蘭香精和香菜，混合後倒入加熱罩上的凹坑內，經過加熱燒烘就大功告成！ 吃後感 外脆內軟，煙煙韌韌，熱力和椰奶的配合將不同餡料的鮮味提高，越吃越想吃！ 攤檔名稱：ขนมครก 20 價格：20泰銖／6件（約港幣$5），30泰銖／9件（約港幣$7） 地點：68-69 Srinagarindra Alley, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250（地圖）

曼谷Srinagarindra Alley美食街 地點：68-69 Srinagarindra Alley, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250（地圖） 交通：BTS Udom Suk站轉乘的士，車程約11分鐘 原文刊登於 Yahoo 旅遊