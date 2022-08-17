最夢幻初秋色調：BERACAMY糖果色手袋及鞋履 小眾女生的另類選擇

來自法國巴黎的BERACAMY，向來以CP值高見稱，設計實用加上百搭款式，價錢又親民，深受小眾女生鍾愛。BERACAMY今季推出一系列糖果色的手袋及鞋履，以檸檬黃色、天藍色、薄荷綠色等清新活潑色調，以顏色差提升造型感，打破被大地色壟斷的秋天，為初秋造型增添搶眼亮點。

品牌今季的鞋履主打清新顏色，為經典設計帶來活潑生氣，線條簡單俐落。鞋款包括尖鞋頭、平底及低鞋跟，山羊皮內裡和彈性鞋墊令穿著更舒適，讓秋日步履更輕快。