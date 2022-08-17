最夢幻初秋色調：BERACAMY糖果色手袋及鞋履 小眾女生的另類選擇

來自法國巴黎的BERACAMY，向來以CP值高見稱，設計實用加上百搭款式，價錢又親民，深受小眾女生鍾愛。BERACAMY今季推出一系列糖果色的手袋及鞋履，以檸檬黃色、天藍色、薄荷綠色等清新活潑色調，以顏色差提升造型感，打破被大地色壟斷的秋天，為初秋造型增添搶眼亮點。
品牌今季的鞋履主打清新顏色，為經典設計帶來活潑生氣，線條簡單俐落。鞋款包括尖鞋頭、平底及低鞋跟，山羊皮內裡和彈性鞋墊令穿著更舒適，讓秋日步履更輕快。
百搭袋款 上班約會一樣適用
手袋方面同樣主打糖果色系，LANA Clutch以標誌性的三角形設計現身，用上平滑的珊瑚粉色和肉粉色牛皮，增加少女活潑感，無論當作腋下包單肩背或是手挽，同樣散發時尚氣息。另一款餃子形狀的NADIA Satchel，用上柔軟質感和有清晰細緻的皮革，具抗刮花特性，日常使用時無需小心翼翼。手袋更有自由塑形的折疊式磁石開合扣設計，配合可拆式肩帶及雙捲皮手挽，可以手挽或上身；內籠更附有拉鏈內袋及插袋等小巧思設計，平日返工及去街一樣啱用。
DEVON Portrait Shoulder Bag則選用淡桉樹綠色，帶來清新感覺，長方立體盒設計配搭鱷魚壓紋皮革，加上磁石頂蓋開合，方便打開取放物件，可手提或單肩揹，迎合不同打扮和搭配。
BERACAMY