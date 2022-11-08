最後一日！ 維他檸檬茶聯乘Majorette推3款型格潮車 全港限量換購

VLT精心挑選三款深受年輕人鍾意的經典Dream Car，包括四驅車、甲蟲車、及美食車。配搭VLT三大最受歡迎口味嘅包裝：原味檸檬茶、低糖檸檬茶及錫蘭檸檬茶。全套模型車的設計及造工，都秉承Majorette一貫作風，裡外造型非常細緻。而部分配件例如車門、車頭蓋、滑板配件都可以打開或拆出來玩，平時有收藏模型車仔的你一定不能錯過！