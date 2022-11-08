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2022-11-08 10:57:00

最後一日！ 維他檸檬茶聯乘Majorette推3款型格潮車 全港限量換購

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最後一日！ 維他檸檬茶聯乘Majorette推3款型格潮車 全港限量換購

最後一日！ 維他檸檬茶聯乘Majorette推3款型格潮車 全港限量換購

維他又有新搞作！今次聯乘著名壓鑄模型車製造商Majorette，揀選經典VLT 款檸檬茶口味造型，與迷你合金模型結合，推出期間限定模型車。憑指定消費，於全港超級市場、加油站及便利店有售！

VLT精心挑選三款深受年輕人鍾意的經典Dream Car，包括四驅車、甲蟲車、及美食車。配搭VLT三大最受歡迎口味嘅包裝：原味檸檬茶、低糖檸檬茶及錫蘭檸檬茶。全套模型車的設計及造工，都秉承Majorette一貫作風，裡外造型非常細緻。而部分配件例如車門、車頭蓋、滑板配件都可以打開或拆出來玩，平時有收藏模型車仔的你一定不能錯過！

維他VLT低糖檸檬茶 X Volkswagen Beetle 維他VLT錫蘭檸檬茶 X Volkswagen T1 維他VLT檸檬茶 X Suzuki Jimny

今次一套三款型格潮車以盲盒形式隆重登場，顧客凡於指定商店購買維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶系列滿一定金額或數量，即可隨機換購模型車盲盒一件。8/11為最後一天換售期，數量有限，換完即止。

VLT Suzuki Jimny 型格小型四驅車 VLT Volkswagen Beetle 可愛爆登甲蟲車 VLT Volkswagen T1 玩味十足美食車.

指定商店

 

惠康

華潤

HKTVmall

ZTORE

購買維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶系列滿$40，加$20即可隨機換購 VLT「澀得起」型格潮車車盲盒一件。

 

百佳網店

Home+

Shell油站

加德士油站

Esso油站

凡於各大加油站購買維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶系列滿$80 或以上,即可隨機免費換領VLT「澀得起」型格潮車盲盒一件。

Vango

7-Eleven

OK便利店

Pandamart

購買4件維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶系列，加$20即可隨機換購 VLT「澀得起」型格潮車盲盒一件。
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