最後召集│瑰麗酒店集團「Rise to the Table」計劃 育成新一代女性餐飲業領袖

瑰麗酒店集團宣布推出「Rise to the Table」全球計劃，推動性別平等並培養新一代女性餐飲業領袖。此計劃由瑰麗慈善基金主辦，現正邀請具備至少五年工作經驗的香港女性餐飲專業人士參與。 該計劃將為成功入選的10至12位全球女性提供領導力培訓，內容涵蓋策略分析、個人品牌建設、財務知識及可持續創新等課程。參加者將於2026年3月1日至6日齊聚香港瑰麗酒店，參加為期一週的沉浸式培訓與交流，並由業界頂尖專家授課。隨後，參加者將接受為期一年的導師計劃，與瑰麗酒店集團領袖配對，進一步提升職涯發展。

瑰麗酒店集團行政總裁鄭志雯女士表示，此計劃旨在提拔多元化人才，推動餐飲業的平等與創新發展。她強調：「『Rise to the Table』不僅是改寫現有的狀況，而是希望創造一個全新的發展方向，去提拔更多元化的人才。我們誠邀新一代的女性領袖加入我們，共同推動是次極具意義的變革。」

Rise to the Table官網 申請資格包括： ● 性別必須為女性，且年齡滿18歲或以上 ● 非瑰麗酒店集團或其旗下物業的現任員工 ● 至少有五年廚師、品酒師、調酒師或餐飲服務人員等相關職位的工作經驗

● 英文口語及書寫流利 ● 能夠全程參與2026年3月1日至6日於香港瑰麗酒店舉行一週的駐店培訓計劃 ● 申請截止日期為2026年1月5日