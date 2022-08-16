會德豐Club Wheelock「10周年壓軸大抽獎」 大送總值逾10萬豐富禮遇

會德豐旗下Club Wheelock適逢成立十週年，將推出一系列慶典活動及禮遇，回饋會員多年來的支持。不只有壓軸大抽獎送出Samsung QN700B 55吋8K智能電視、香港美利酒店Superior客房住宿套票等豐厚獎品，還會邀請會員享用高級餐飲、奢侈品牌購物等多重優惠，將時尚與雅緻分享予更多追求生活品味的顧客好友。

大抽獎獎品總值過十萬元 隨時贏走大電視、平板電腦、五星級酒店

為了與會員分享10周年喜悅，Club Wheelock推出獎品總值逾10萬元的大抽獎。由即日至9月15日，Club Wheelock會員便可參加抽獎，而年滿18歲的市民也可即時以簡單幾個步驟，登記成為會員參加抽獎，結果將於9月30日公布，隨時贏走以下豐富獎品。

大抽獎一共送出55份獎品，全方位滿足會員在衣食住行所追求的生活風尚。終極大獎是Samsung QN700B 55吋8K 智能電視，能為家居帶來影院級的視聽享受；2獎和3獎分別是Samsung Galaxy Tab S8 Ultra WiFi (256GB) 平板電腦 (共2份)與 Dyson HD08 Supersonic™ 風筒 256GB(共3份)，盡享頂尖電子潮物為生活帶來的寫意。4獎是香港美利酒店(The Murray) Superior客房住宿套票(共4份)，於英式仿古風的城中綠洲放鬆身心。5獎則是Lubuds$2,000餐飲現金券(共5份)，品嚐到精緻的fine dining。6獎至10獎分別是海港城$1,000禮品卡(共6份)、Riedel Winewings酒杯套裝(共7份)、Lubuds$500元餐飲現金券、Club Wheelock X Moet Chandon香檳禮盒裝及Uber$200元乘車禮券。

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