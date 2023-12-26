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生活
2023-12-26 12:00:00

月經過少非好事！ 盤點3大成因+5個調理月經方法 養生茶/浸腳超有用

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月經過少非好事 盤點3大成因+5個調理月經方法 養生茶/浸腳超有用！

月經過少非好事 盤點3大成因+5個調理月經方法 養生茶/浸腳超有用！

不少女性有月經量過少的問題，但其實月經量過少並非好事，可能正正反映身體有毛病出現！以下就整理了月經過少的3大成因及5個調理月經方法，如果有相關問題的話，希望可以盡快調理身體，讓身體回復正常的血液運行狀態。

月經過少成因｜血虛 

血虛、體虛人士通常都會有月經過少的問題，這是由於在產後或經期後沒有進行及時的補給，才會令月經量逐漸減少，因此只有血氣充足才可以讓驚血回復正常水平。

作息不定時或休息不足容易有血虛問題。 月經量過少的人士可能會在兩三天便結束經期。 有機會只需使用護墊便可以渡過經期。

月經過少成因｜寒氣多

不少人都有愛吃生冷食品的習慣，如果本來便是體寒人士，月經過少的問題便會更為嚴重，容易因體內寒氣過多而造成寒凝，使體內的血流不暢，從而影響月經量。 

月經過少成因｜濕氣重

體內濕氣過重會令血液變得不容易流動，而氣血不暢順便會阻塞經脈，因而導致經血運行不順，月經量便會出現過少的現象。

喜歡飲用冷飲的話容易令體內積聚寒氣，影響血氣運行。 寒氣重的話還會有手腳冰冷、身體發冷的問題出現。 喜歡吃辛辣、刺激食品同樣會導致濕氣在體內積聚，影響經期。

調理月經｜飲食調理

飲食調理屬於調理身體的最重要一環，除了養成規律的飲食習慣外，平日亦應該多吃一些桂圓、紅棗、桑葚等行氣活血的食品，讓身體的血氣運行更為暢順。而雪糕、冷飲等生冷食品容易積聚體內濕氣，令血氣運行不暢，因此應盡量避免進食。

調理月經｜適當運動 

通過運動可以令身體全新的血液循環活動，從而改善血氣運行不暢的問題，建議平日可以進行慢跑、瑜伽、耍太極等需要使用全身的運動，以促進體內血液循環，幫助調養氣血。

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可以多食用一些促進血氣運行的食物改善體質。 雪糕、冷飲等生冷食品應該盡量避免。 建議多做一些活動全身的運動來促進血液循環。

調理月經｜注意保暖

月經量少與身體寒涼息息相關，特別在秋冬季需要注意保暖，讓身體處於溫暖的狀態，同時避免沖冷水澡、喝冷飲等，睡覺時亦要保護肚子，通過溫暖身體來調理狀況。

調理月經｜飲用養生茶 

即使到了秋冬季，不少人都仍然喜歡喝冷飲，但這樣卻會造成濕氣在體內積聚的問題，因此建議習慣飲用以桂圓、紅棗、玫瑰、枸杞等沖泡的養生茶來取代，不但可以促進血氣運行，還可以驅趕體內濕氣，讓身體逐漸回復平衡狀態。

應該注意身體保暖，在寒冷的時候穿着足夠的衣物。 睡覺的時候亦需要注意肚子的保暖。 多飲用養生茶亦有助改善體寒的體質。

調理月經｜堅持浸腳

由於腳掌有多個穴位，通過熱水來刺激穴位有助促進血液循環，因此養成堅持浸腳或足浴的習慣，便可以改善身體寒涼的體質，讓月經來得暢順，月經量亦可以回復正常水平。

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多用熱水浸腳或浸浴都可以促進身體血液循環。 堅持浸腳便可以感受到身體的變化。 浸腳後記得要抹乾雙腿，以防因殘留的水份而着涼。
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