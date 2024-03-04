月經｜嚟M飲紅棗水補氣養血？ 5款舒緩月經不適飲品教學 附食材+做法+最佳飲用時間

不少女性不論在月經前或在月經期間都會有經痛、頭痛或疲倦等各種不適，但除了經常提及的紅棗水外，其實針麻不同痛症應該飲用不同飲品來舒緩。以下就有5款舒緩月經不適的飲品教學，附上食材、做法及最佳飲用時間，讓大家可以在經痛期間飲用最適合的飲品來舒緩不適。

舒緩月經不適｜阿膠養經茶 如果容易出現經痛情況的話，其實可以在月經前便飲用阿膠、雞眼藤等製成的茶飲，不但有效養血止痛，還可以調理肝腎，對舒緩月經帶來的疼痛不適及疲倦感特別有效。 食材：阿膠5g／雞眼藤 5g／當歸 5g／山藥 5g 做法： 1.將雞眼藤、當歸、山藥搗碎，再與阿膠一起用清水煎滾10至15分鐘。 2.阿膠完全溶化後便可去渣取汁飲用。 飲用時間：月經前3日開始飲用 飲用劑量：每日2劑，經痛減輕即止。

舒緩月經不適｜月季花紅茶 月季花有活血調經、解毒消腫的作用，針對月經不調及痛經閉經特別有效，因此如果經常有月經前「谷M」不適的情況出現，建議可以飲用月季花紅茶來讓經期變得順暢，同時有舒緩經痛的作用。 食材：紅茶1.5g／月季花 5g／紅糖 適量 做法： 1.將紅茶和月季花與300毫升清水一起煲滾。 2.煮滾後5分鐘倒出，加入紅糖飲用即可。 飲用時間：月經前5日起飲用 飲用劑量：每日1劑至月經盛潮止，建議飯後飲用

舒緩月經不適｜黃芪黨蔘茶 月經期間不少人都會出現血虛體寒的情況，身體的抵抗力亦會同時下降，需要飲用具有暖宮作用的飲品來促進身體血液循環。而黃芪和黨蔘就具有行氣活血、暖宮驅寒的作用，適合月經量較少及經常宮寒經痛的女士飲用，從而讓經血變得更加暢順，減少因血塊而導致經痛的情況出現。 食材：黃芪5g／黨蔘3g／紅棗 2粒／枸杞 2g／紅糖 適量 做法： 1.將黃芪、黨參、紅棗和枸杞與300毫升清水一起煲滾。 2.煮滾後5分鐘倒出，加入紅糖飲用即可。 飲用時間：需要時服，經期時飲用 飲用劑量：每日1劑，建議飯後飲用

舒緩月經不適｜川穹調經茶 有些人在月經期間除了會有經痛外，還會伴隨頭痛的症狀，建議可以飲用川穹調經茶來舒緩相關不適，川穹具有行氣活血、解鬱止痛的功效，有效舒緩經痛、頭痛等痛症，讓經期變得不再痛苦。 食材：川穹15g／茶葉 6g 做法： 1.將川芎與茶葉與400毫升清水一起煎茶。 2.煮滾至200毫升便可去渣取汁飲用。 飲用時間：需要時服，經期時飲用 飲用劑量：每日1劑，飯前代茶飲用。