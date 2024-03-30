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生活
2024-03-30 14:00:00

月經｜月經週期不定時？！5招調理子宮方法 每月「姨媽」準時到！

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月經｜月經週期不定時？！5招調理子宮方法 每月「姨媽」準時到！

月經｜月經週期不定時？！5招調理子宮方法 每月「姨媽」準時到！

現代生活節奏繁忙，不少女性都有月經延遲、不定時或不順的問題，而這些通常都與生活習慣有關。以下就教大家5招調理子宮的方法，在日常生活入手改善生活習慣，讓月經週期變得準時！

調理子宮｜保持身體溫暖

一般而言，月經的週期為28至40日，而循環的時間越長，通常與身體的體質有關，特別是體寒或宮寒的體質都會讓月經延遲。因此如果想月經定時到來，便需要讓身體暖起來，建議可以在睡前使用生薑或當歸等浸腳、多喝暖飲代替凍飲、穿着足夠的衣服等讓身體保持溫暖，改善體寒的體質讓月經循環變得正常。

月經不順、延遲、經痛等都與體質寒涼有關。 月經前可以多浸腳來促進體內血液循環。 有需要還可以使用暖貼、暖水袋等讓身體保持溫暖。

調理子宮｜進食補血食品

如果氣血不足或血虛的話，有機會導致月經遲來，可以通過進食補血的食品來補充氣血，例如利用玫瑰、紅棗、枸杞等在月經前泡茶飲用，便可以促進身體的血液循環，幫助血液流通，當身體補充適當的氣血後，月經便會準時到來。

 

多飲用具有補血功效的養生茶可以幫助改善月經延遲的問題。 紅棗、桂圓、枸杞等都具有補血的功效。 建議在經期前飲用，而月經期間則需暫停飲用。

調理子宮｜按壓穴位

手及腳板都含有多個穴位，通過按捺穴位不但有助疏通經絡，還可以活血化瘀，因而改善氣滯血瘀導致月經不順的問題。其中以在手指公上的制污穴最有效舒緩月經延遲的問題，每日用幾分鐘時間按壓手指公關節以下的三個穴位，便有助活血散瘀，改善月經不順及延遲的問題。

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月經推遲與身體的血液循環亦有關。 制污穴就在手指公的關節下方，一共有三個穴位。 可以使用髮夾來按壓穴位。

調理子宮｜多做有氧運動

月經與身體的內分泌有關，如果平日運動不足、飲食習慣不佳或負面情緒過大等都有機會影響身體的內分泌循環，導致身體內分泌失調，從而令月經不順。而多做有氧運動不但可以幫助調節身體機能，還可以通過出汗來改善內分泌問題，而且還有排解情緒及壓力的作用，因而令月經亦變得順暢。

多做有氧運動可以促進身體的血液循環，改善內分泌失調問題。 在非月經期間還可以通過游泳進行全身運動。 情緒不佳亦會影響內分泌，因此最好保持心境開朗。

調理子宮｜培養良好睡眠習慣

不少人都因工作繁忙而影響睡眠時間，而不良的睡眠習慣卻會導致體內的黃體素減少，從而令到月經延遲，如果經常熬夜或睡眠不足更是會令月經循環變得更長，所以必須培養良好的睡眠習慣，每日最少需睡7小時，這樣才可以令月經準時到來。

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不少人都有睡眠不足、經常熬夜、失眠等問題。 長期處於睡眠質素差的狀態下休息便會導致內分泌失調，影響月經週期。 如果難以入睡，建議可以使用蠟燭、香薰、眼罩等方式輔助。
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