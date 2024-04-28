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生活
2024-04-28 17:00:00

月經｜血流不順增經痛？ 盤點5種活血排污食物 舒緩經痛不適

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月經血流不順增經痛！盤點5種活血排污食物 舒緩經痛不適

月經血流不順增經痛！盤點5種活血排污食物 舒緩經痛不適

經痛屬於不少女性每次月經時的困擾，除了與子宮構造有關外，其實月經血流不順還會增加經痛問題，以下就盤點5種幫助活血排污的食物，通過該月經變得順暢，幫助舒緩經痛不適。

排污食物｜黑色食物

一般而言，經痛與月經血流不順有關，因此需要推動身體的排毒功能才有效排污，而黑米、海帶、木耳、黑豆等黑色食物都具有促進腎臟排毒的作用，有效益肝補腎、活血養顏，令月經變得順暢，減輕經痛鬱結的問題。

有些女生在月經來時，經痛情況特別嚴重。 黑豆、黑米等黑色食物對月經變得順暢特別有幫助。 海帶亦具有益肝補腎、活血養顏的作用。

排污食物｜紅豆

不少女生都會在月經期間因血液流失而造成貧血、疲倦、經痛等不適，同時會出現缺乏鐵、鉀、鈣等問題，而紅豆不但含有豐富的植物性鐵質，而且還有纖維素和抗氧化劑，有助減輕經痛的同時，更有效補血活血，有助身體維持正常的鐵含量，從而減少貧血風險。

月經期間亦有機會因血液流失而造成貧血。 紅豆含有豐富的植物性鐵質，具補血活血的作用。 可以製成紅豆水、紅豆沙、紅豆粥等食用。

排污食物｜豬紅

在中醫的角度有以形補形的概念，而含有豐富鐵質的豬紅便有補血的作用，以血紅素鐵質的形式促進身體排出污血，因而特別適合女性食用。不過由於豬紅的鐵質含量豐富，所以食用過多有機會引起鐵中毒，建議一日最好不要進食超過兩次，以防引起反效果。

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月經來時建議多補充鐵質。 豬血以血紅素鐵質的形式幫助身體排出污血。 食用太多豬血有機會對身體造成負擔，建議一日只進食一次。

排污食物｜紅棗

紅棗水屬於不少女性在經期間經常飲用的飲品，由於含有豐富的維他命A、C和鐵質，因此有效促進血液循環，從而幫助子宮內膜形成及排出，讓身體的污血可以按時排走，以助讓月經周期變得正常，所以特別適合月經不穩定的女性食用。

不少女性都有月經不穩定的問題。 紅棗有效促進血液循環，幫助污血排走。 建議月經來前製作紅棗水飲用。

排污食物｜溫水／紅糖水

排走身體的污血與身體排毒的速度息息相關，因此建議在月經期間多喝溫水或紅糖水，不但可以幫助身體排出多餘的毒素，還可以促進血液循環及活絡氣血，從而讓月經變得更加順暢，減少經痛問題。

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月經來時需要排走身體毒素。 飲用温水可以幫助身體排出多餘的毒素。 進階版可以飲用紅糖水來促進血液循環。
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