月經｜血流不順增經痛？ 盤點5種活血排污食物 舒緩經痛不適

月經血流不順增經痛！盤點5種活血排污食物 舒緩經痛不適

經痛屬於不少女性每次月經時的困擾，除了與子宮構造有關外，其實月經血流不順還會增加經痛問題，以下就盤點5種幫助活血排污的食物，通過該月經變得順暢，幫助舒緩經痛不適。

排污食物｜黑色食物 一般而言，經痛與月經血流不順有關，因此需要推動身體的排毒功能才有效排污，而黑米、海帶、木耳、黑豆等黑色食物都具有促進腎臟排毒的作用，有效益肝補腎、活血養顏，令月經變得順暢，減輕經痛鬱結的問題。

排污食物｜紅豆 不少女生都會在月經期間因血液流失而造成貧血、疲倦、經痛等不適，同時會出現缺乏鐵、鉀、鈣等問題，而紅豆不但含有豐富的植物性鐵質，而且還有纖維素和抗氧化劑，有助減輕經痛的同時，更有效補血活血，有助身體維持正常的鐵含量，從而減少貧血風險。

排污食物｜豬紅 在中醫的角度有以形補形的概念，而含有豐富鐵質的豬紅便有補血的作用，以血紅素鐵質的形式促進身體排出污血，因而特別適合女性食用。不過由於豬紅的鐵質含量豐富，所以食用過多有機會引起鐵中毒，建議一日最好不要進食超過兩次，以防引起反效果。

排污食物｜紅棗 紅棗水屬於不少女性在經期間經常飲用的飲品，由於含有豐富的維他命A、C和鐵質，因此有效促進血液循環，從而幫助子宮內膜形成及排出，讓身體的污血可以按時排走，以助讓月經周期變得正常，所以特別適合月經不穩定的女性食用。