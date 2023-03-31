月經｜M前食慾大增／生暗瘡？不同體質經前對應食療法 體虛多食五紅湯補血

不少女士在月經前都會有食慾大增、頭痛或生暗瘡等問題，而出現這種情況可能是與自身屬於體虛或瘀堵體質有關。以下就教大家分辨體虛體質和瘀堵體質，並附上不同體質在月經前的對應食療法，幫助舒緩狀態不穩定的問題。

月經｜體虛體質 一般女生在月經前七日，體內便會開始變得充滿氣血，但如果屬於體虛人士，身體會優先考慮將氣血供應給子宮，因而造成其他身體部位氣血不足的情況，從而引起經前的各種不適，包括當頭部缺乏氣血便會出現偏頭痛；面部缺乏氣血則會令面色暗淡泛白；肝血不足令眼睛乾澀等。而為了解決以上不適，經前便會變得食慾大增，想吃甜食、油膩食品來補充能量。

月經｜瘀堵體質 如果屬於瘀堵體質，即代表肝臟有瘀堵問題，令氣血沒有辦法暢通全身，容易造成堵塞問題。當身體沒有辦法順利地發洩時，便會透過其他地方發洩出來，例如從脾胃發洩令胃口變差，從皮膚發洩令臉上長出暗瘡等。

月經｜體虛VS瘀堵 簡單來說，體虛體質的人士在經期前會有頭痛、眼睛乾澀、食慾大增、氣色變差的問題出現，而瘀堵體質的人士則會有情緒不穩定、易發脾氣、長暗瘡、胸部脹痛、胃口變差等，由於兩種體質所引起的不適都不同，因此需要對症下藥才可以改善相關症狀。

經期食療｜體虛食療法：五紅湯 針對體虛體質，需要進食補血的五紅湯來補血，一般不建議在經期間飲用，可以等經期結束後再繼續飲用。由於整個食療法針對在滋陰進補的功效，因此將紅豆換成赤小豆以防止上火，若仍然有熱氣上火的情況出現，則可以去掉雞蛋或用雞蛋羹搭配五紅粉的方式來煮出五紅湯，以較溫和的方式補氣血。 食材：紅棗10g／枸杞2g／桑葚4g 赤小豆20g／紅衣花生9g／雞蛋1隻 做法： 1.將紅棗、赤小豆和紅衣花生放入煲中，加入清水後以中火煲滾。 2.將雞蛋烚熟備用。 3.養生煲中的食材煮開後，再放入枸杞和桑葚。 4.煮好的雞蛋剝殼，放進煲中一起煮5至10分鐘即可。