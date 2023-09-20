月餅食譜｜親子製作潮色月餅 中秋節到啦！

中秋節將至，又到製作及品嘗月餅的時候。傳統廣式月餅已經流行多年，相信大家都吃過。冰皮月餅製作簡單；奶黃月餅近年大受歡迎，很多人可能已試過製作。不如今次我們就嘗試製作難度較高、港人較為少吃的潮式月餅，讓孩子從中多了解中國文化，並增加滿滿的親子回憶。
文：袁雅婷 攝：董立華
自製送禮更有儀式感
BYO自助烘焙Co-founder Vika稱，中秋節吃月餅有團圓、圓滿的意思，中秋節送禮是傳統習俗，送禮給親人時若想添上一些心思的話，可以親手製作月餅，表達重視他們的心意。
增進親子感情
親子一起製作月餅時，父母不妨向子女分享中秋節的由來，增進親子感情，小朋友亦可接觸更多傳統文化。過程中會涉及分工合作及協作溝通等，當中孩子既學習到團隊精神，更共同建立一些親子回憶。
烘焙潮式月餅
中國的月餅分為四大流派，包括廣式、潮式、京式和蘇式。香港人較多喜歡吃廣式月餅，而這次製作的是螺旋形的潮式月餅，餡料以芋泥、栗蓉、紅豆泥為主。其傳統做法是用油炸，但經過改良以後，便有了烘焙的版本；現在新推出的潮式月餅更會加入一些顏色的元素。
材料及工具：
麵粉、糖粉、生水、芋頭餡、6吋圓形油紙、小匙、白色瓷碗、食用色素、即棄手套、裱花袋、膠刮板、電子秤磅、膠墊、麵棍、小刀、長方形油紙
製作步驟：
製作貼士：
潮式月餅最重要的是外皮，要做成起酥的效果，即是要將水皮跟油皮不斷摺疊，組成層次感。如果想要這個效果，製作時，在摺疊和壓平的過程當中不能太大力，以免令裏面的油皮在滾動過程中暴露在空氣外邊，即是所謂的破酥，一旦破酥的話，酥皮便變得沒有層次感。
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