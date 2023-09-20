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生活
2023-09-20 22:48:15

月餅食譜｜親子製作潮色月餅 中秋節到啦！

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中秋節到啦！親子製作特色月餅

中秋節到啦！親子製作特色月餅

中秋節將至，又到製作及品嘗月餅的時候。傳統廣式月餅已經流行多年，相信大家都吃過。冰皮月餅製作簡單；奶黃月餅近年大受歡迎，很多人可能已試過製作。不如今次我們就嘗試製作難度較高、港人較為少吃的潮式月餅，讓孩子從中多了解中國文化，並增加滿滿的親子回憶。

文：袁雅婷 攝：董立華

自製送禮更有儀式感

BYO自助烘焙Co-founder Vika稱，中秋節吃月餅有團圓、圓滿的意思，中秋節送禮是傳統習俗，送禮給親人時若想添上一些心思的話，可以親手製作月餅，表達重視他們的心意。

增進親子感情

親子一起製作月餅時，父母不妨向子女分享中秋節的由來，增進親子感情，小朋友亦可接觸更多傳統文化。過程中會涉及分工合作及協作溝通等，當中孩子既學習到團隊精神，更共同建立一些親子回憶。

烘焙潮式月餅

中國的月餅分為四大流派，包括廣式、潮式、京式和蘇式。香港人較多喜歡吃廣式月餅，而這次製作的是螺旋形的潮式月餅，餡料以芋泥、栗蓉、紅豆泥為主。其傳統做法是用油炸，但經過改良以後，便有了烘焙的版本；現在新推出的潮式月餅更會加入一些顏色的元素。

材料及工具：

麵粉、糖粉、生水、芋頭餡、6吋圓形油紙、小匙、白色瓷碗、食用色素、即棄手套、裱花袋、膠刮板、電子秤磅、膠墊、麵棍、小刀、長方形油紙

製作步驟：

將麵粉、糖粉、生水倒入豬油大膠碗。用小匙將豬油壓散至餅碎狀態，初步與其他食材混合。 戴上一雙手套，輕壓成糰，確保豬油徹底混合。 直至成糰狀，除下手套蓋著水皮，冷藏備用。 取出已冷藏15分鐘的油皮，將油皮分成3等份，放上電子秤上。 將裱花袋斜角一邊剪開，攤開裱花袋。 放上油皮，用竹籤加入極小量色素，隔著裱花袋秀複壓扁摺疊上色，可用刮板協助。 放上油皮，用竹籤加入極小量色素，隔著裱花袋秀複壓扁摺疊上色，可用刮板協助。 重複製作出三種色的油皮。 每種顏色分成3等份，用裱花袋蓋著備用。 取出冷藏備用的水皮，分成3等份。 將芋頭餡搓圓分成6等份，冷藏備用。 將水皮捏成圓盤狀，再將三色油皮略為搓成條狀，並排放在水皮中心。 用水皮包著三色油皮，形成長方形狀，冷藏5分鐘後取出。 麵糰底面撒上少許麵粉，三種色保持平行，用麵棍壓扁後，小心輕力前後擀成牛舌狀，約長20-24cm。 由一端打斜開始，斜角捲起麵糰，直至成條狀。 由一端開始，逐少擀平麵糰並搭起。捲起後，冷藏5分鐘後取出。 在中間切開一刀切下一半，不要拖刀。完成後放在一旁蓋著備用。 將麵糰切面(平面)向下，用麵棍擀成圓片狀，中央保留少少厚度(過程切勿上下反轉麵糰)。壓扁。 將線條分明的一面向外，再包入芋頭餡。 將線條分明的一面向外，再包入芋頭餡。 放入已預熱10分鐘，達160度的焗爐底層。計時16分鐘，確保焗爐設定在160度上下火模式。 關掉焗爐，置於放涼架上10分鐘至室溫。 大功告成！

製作貼士：

潮式月餅最重要的是外皮，要做成起酥的效果，即是要將水皮跟油皮不斷摺疊，組成層次感。如果想要這個效果，製作時，在摺疊和壓平的過程當中不能太大力，以免令裏面的油皮在滾動過程中暴露在空氣外邊，即是所謂的破酥，一旦破酥的話，酥皮便變得沒有層次感。

 

BYO自助烘焙Co-founder Vika

BYO自助烘焙Co-founder Vika

BYO自助烘焙 尖沙咀分店 

地址：彌敦道132美麗華廣場1期B126-30舖

網址：www.bakeyourownhk.com

 

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