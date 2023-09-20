月餅食譜｜親子製作潮色月餅 中秋節到啦！

中秋節將至，又到製作及品嘗月餅的時候。傳統廣式月餅已經流行多年，相信大家都吃過。冰皮月餅製作簡單；奶黃月餅近年大受歡迎，很多人可能已試過製作。不如今次我們就嘗試製作難度較高、港人較為少吃的潮式月餅，讓孩子從中多了解中國文化，並增加滿滿的親子回憶。

自製送禮更有儀式感

BYO自助烘焙Co-founder Vika稱，中秋節吃月餅有團圓、圓滿的意思，中秋節送禮是傳統習俗，送禮給親人時若想添上一些心思的話，可以親手製作月餅，表達重視他們的心意。

增進親子感情

親子一起製作月餅時，父母不妨向子女分享中秋節的由來，增進親子感情，小朋友亦可接觸更多傳統文化。過程中會涉及分工合作及協作溝通等，當中孩子既學習到團隊精神，更共同建立一些親子回憶。

烘焙潮式月餅

中國的月餅分為四大流派，包括廣式、潮式、京式和蘇式。香港人較多喜歡吃廣式月餅，而這次製作的是螺旋形的潮式月餅，餡料以芋泥、栗蓉、紅豆泥為主。其傳統做法是用油炸，但經過改良以後，便有了烘焙的版本；現在新推出的潮式月餅更會加入一些顏色的元素。