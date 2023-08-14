月餅2023｜中秋月餅早鳥優惠第二彈！ 雞蛋仔味月餅/嘉麟樓奶皇月/貓山王+黑刺冰皮 最平低至49折

距離中秋節還有一個多月時間，當然趁機仍有早鳥價的時候要入手月餅！以下為大家總結各大酒店及商店推出的月餅早鳥優惠，當中包括嘉麟樓奶皇月、貓山王及黑刺冰皮月餅、雞蛋仔味月餅，最平低至49折，即睇優惠詳情！

月餅 2023 ｜ A-1 BAKERY A-1BAKERY 與荷蘭人氣繪本角色 MIFFY 聯名合作，推出限量版 MIFFY 聯名月餅禮盒套裝。適逢兔年，今個中秋讓 MIFFY 兔陪住大家賞月共渡佳節！特別版 MIFFY月見月餅套裝內含奶黃口味月餅四個，月餅上印有可愛的 MIFFY 標誌性頭像和「MIFFY」字樣，相當精緻可愛。禮盒包括迷你奶皇月餅 4 件，額外附贈別注版MIFFY卡通圖案設計的會員卡及聯名限定的 MIFFY 得意卡通環保購物袋乙個，附A-1 BAKERY紅卡會籍一年。 【 86 折】 A-1 BAKERY MIFFY 月見月餅禮盒電子禮券 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/130801?cid=13367 KKday優惠：HK$223/張（原價：HK$270/張） 換領日期：2023 年 8 月 16 日至 9 月 29 日 換領地址：香港島、九龍、新界 A-1 BAKERY 換領門店（詳情請參考產品頁面）

月餅 2023 ｜香港半島酒店嘉麟樓 嘉麟樓迷你奶黃月餅自1986年推出以來就深受香港人歡迎，今年它們繼續推出迷你奶黃月餅禮盒(每盒8件)，以酥化金黃餅皮包著香滑濃郁的奶黃。月餅禮券須於2023年8月28日至9月29日期間領取，而領取月餅日期為2023年9月8日至9月29日。嘉麟樓亦推出中秋節豪華禮品籃，除限量迷你奶黃月餅外，更包括30頭中東乾鮑、18頭花膠、北海道元貝、花菇、琥珀芝麻合桃、雲南遠年普洱茶以及XO辣椒醬。 嘉麟樓迷你奶黃月餅（每盒八件） KKday 優惠：HK$638/盒 中秋節豪華禮品籃 KKday 優惠：HK$3,888/組 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/121437?cid=13367 換領日期：2023 年 9 月 8 日至 9 月 29 日 換領時間：11:00 - 20:00 換領地址：九龍尖沙咀中間道 18 號半島酒店辦公大樓 6 樓漢口廳 I

月餅 2023 ｜全喜餅舖 全喜餅舖三色和菓子月餅是高雄伴手禮冠軍，年年獲得眾多大獎。每一顆都是純手工，造型細膩，少油少糖，每一口都是令人感動的風味！全喜餅舖三色和菓子月餅一盒6個，包括大桔大利和菓子、蘋安綠豆椪和菓子及柿柿如意菓。送禮自用，滿滿幸福！ 【 84 折】全喜餅舖三色和菓子月餅（一盒 6 個）｜商戶直送免運費 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/146976?cid=13367 KKday優惠: HK$268/組（原價：HK$318/組） *包括每款月餅各2個 發貨日期：2023 年 9 月 10 日起開始發貨，並安排送貨上門服務。 送貨服務時間：10:00 – 19:00。最終送貨時間均以實際情況而定。

月餅 2023 ｜利強記雞蛋仔 X 香港維港凱悅尚萃酒店 趁著中秋佳節，香港維港凱悅尚萃酒店與北角著名美食店「利強記雞蛋仔」合作，配方採用利強記雞蛋仔的原創食譜，推出以傳統街頭小食「雞蛋仔」及「格仔餅」作靈感的月餅口味，務求以全新方式演繹香港經典。月餅禮盒由本地藝術家 Leon Lollipop 設計，以生動的繪畫呈現中秋的象徵—明月和兔子。 月餅禮盒重新詮釋香港經典小食，每個月餅禮盒包含6個獨立包裝的雞蛋仔口味月餅、2包煉乳和2包花生醬，單吃能嚐到香甜濃郁的雞蛋仔美味，而搭配附送的花生醬和煉奶，則可以立即變身經典格仔餅味。 【 82 折】維港凱悅尚萃酒店月餅禮盒 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/130932?cid=13367 KKday 優惠: HK$268/組（原價：HK$328/組） 換領日期：2023 年 8 月 28 日至 9 月 28 日 換領時間：11:00 - 20:00 換領地址：香港維港凱悅尚萃酒店西座 2 樓 The Farmhouse Deli 餅店

月餅 2023 ｜香港文華東方酒店 文華餅店中秋月餅禮盒包含傳統月餅、奶皇朱古力流心及陳皮豆沙多款口味，讓您與家人摯友盡享團圓美意。月餅禮盒可選：雙黃白蓮蓉（四件裝）、雙黃蓮蓉（四件裝）、迷你蛋黃白蓮蓉（六件裝）、迷你蛋黃蓮蓉餅（六件裝）、迷你雜錦（六件裝 - 奶黃 2 件, 朱古力流心 2 件, 陳皮豆沙 2 件）、迷你奶黃（六件裝） 【早鳥 8 折】香港文華東方酒店月餅禮盒（兩盒起） 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/132575?cid=13367 KKday 早鳥優惠：HK$351/2 盒 起，平均 HK$175.5/盒（原價：HK$438/組 起） 換領日期：2023 年 9 月 1 日至 9 月 22 日 換領時間：11:00 - 20:00 換領地址：香港中環干諾道中 5 號香港文華東方酒店

月餅 2023 ｜蓮心臻月 「蓮心臻月」榴槤冰皮月餅有兩款人氣口味，分別為馬來西亞「貓山王」榴槤冰皮月餅和「黑刺」榴槤冰皮月餅。選用上等的馬來西亞貓山王和黑刺榴槤作為餡料，搭配細緻綿滑的冰皮，讓您品味榴槤的香甜滋味。月餅90%榴槤果肉餡料，10%冰皮，每一口都能品嚐到榴槤的濃郁風味，並採用新鮮帶核果肉，全手工去核，保留純正榴槤果肉，呈現流心效果。純手工製作，呈現出最自然的榴槤口感。 【 85 折】蓮心臻月「貓山王」榴槤冰皮月餅 / 「黑刺」榴槤冰皮月餅 / 「貓山王 & 黑刺 MIX 」榴槤冰皮月餅（每盒 6 個）｜商戶直送免運費 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/147386?cid=13367 KKday 早鳥優惠: HK$338/2 盒 起，平均 HK$169/盒（原價：HK$398/盒 起） 發貨日期：2023 年 8 月 15 日起開始發貨 送貨服務時間：10:00 – 19:00。最終送貨時間均以實際情況而定

月餅 2023 ｜國金軒 今年中秋，國金軒自家推出中秋月餅禮盒，包括雙黃白蓮蓉月餅、金沙奶皇迷你月餅、五福臨門月餅，為大家的中秋送上美味。其中五福臨門月餅，一盒集結 5 款味道，包括傳統風味雙黃白蓮蓉（一個）及雙黃陳皮豆沙（一個），另有三款全新口味，色彩繽紛的桃山皮月餅，包括抹茶鳳梨，柑桔及莓果口味（各兩個），最適合一家人分享。 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/147529?cid=13367 【早鳥 68 折】金沙奶皇迷你月餅一盒（尊尚禮盒） KKday 早鳥優惠: HK$338/組（原價：HK$498/組） 【早鳥 7 折】雙黃白蓮蓉月餅一盒（尊尚禮盒） KKday 早鳥優惠: HK$368/組（原價：HK$528/組） 【早鳥 7 折】五福臨門月餅一盒（尊尚禮盒） KKday 早鳥優惠: HK$368/組（原價：HK$528/組） 【早鳥 49 折】雙黃白蓮蓉月餅（經典禮盒）一套兩盒 KKday 早鳥優惠：HK$512/組（原價：HK$1,036/組） 【早鳥 52 折】金沙奶皇迷你月餅（經典禮盒）一套兩盒 KKday 早鳥優惠：HK$506/組（原價：HK$976/組） 【早鳥 52 折】雙黃白蓮蓉月餅 x1 + 金沙奶皇迷你月餅 x 2 （尊尚禮盒）（一套三盒） KKday 早鳥優惠: HK$789/組（原價：HK$1,524/組） 【早鳥 52 折】五福臨門月餅 x1 + 金沙奶皇迷你月餅 x 2 （尊尚禮盒）（一套三盒） KKday 早鳥優惠: HK$789/組（原價：HK$1,524/組） 換領日期：2023 年 9 月 8 日至 9 月 24 日 換領地址：中環、銅鑼灣、尖沙咀共 5 間分店可換領（詳情請參考產品頁面）

月餅 2023 ｜新同樂 頂級粵菜館新同樂推出低糖蛋黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇月餅、六黃白蓮蓉大月餅及鹽焗腰果等，款款美味吸引，適合中秋佳節跟家人分享。 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/115035?cid=13367 【 85 折】 2 件裝雙式月餅禮盒（低糖蛋黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇各 1 件） KKday 早鳥優惠: HK$126/組（原價：HK$148/組） 【 85 折】 4 件裝雙式月餅禮盒（低糖蛋黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇各 2 件） KKday 早鳥優惠: HK$236/組（原價：HK$278/組） 【 85 折】 6 件裝雙式月餅禮盒（低糖白蓮蓉月餅、迷你奶皇各 3 件） KKday 早鳥優惠: HK$346/組（原價：HK$408/組） 【 9 折】懷舊六黃白蓮蓉大月餅 配 鹽焗腰果禮盒 1 盒 KKday 早鳥優惠: HK$538/組（原價：HK$598/組） 【 9 折】懷舊六黃白蓮蓉大月餅 配 2 件裝雙式月餅禮盒 KKday 早鳥優惠: HK$538/組（原價：HK$598/組） 禮券換領日期︰即日起至 2023 年 8 月 17 日 現貨換領日期：2023 年 8 月 18 日 至 9 月 27 日 換領時間：14:00 - 20:00 換領地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 4 樓 401 號舖

月餅 2023 ｜香港金域假日酒店 慶祝今年中秋佳節，香港金域假日酒店龍苑中菜廳特別推出多款匠心巧製的滋味月餅禮盒，包括經典「雙黃白蓮蓉月餅」及全新「迷你抹茶紅豆麻糬月餅」。 今年首次推出全新「迷你抹茶紅豆麻糬月餅」，甘醇微苦的日式抹茶配上甜甜綿密的紅豆，兩者互相中和而且豐富了味道的層次，再加入麻糬口感煙韌有嚼勁，保證滿足美食愛好者的味蕾 。經典「雙黃白蓮蓉月餅」選用細膩清香的白蓮蓉配上甘香的鹹蛋黃，口感份外柔軟潤澤。 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/147322?cid=13367 【早鳥 7 折】雙黃白蓮蓉月餅（ 4 個裝） KKday 早鳥優惠: HK$293/組（原價：HK$418/組） 【早鳥 7 折】迷你抹茶紅豆麻糬月餅（ 6 個裝） KKday 早鳥優惠: HK$258/組（原價：HK$368/組） 換領日期：2023 年 9 月 1 日至 9 月 27 日 換領時間：12:00 - 20:00 換領地址：香港九龍尖沙咀彌敦道 50 號（香港金域假日酒店）

月餅 2023 ｜黃金海岸酒店 榮獲米芝蓮連續十年推介的黃金海岸酒店中菜廳「粵」，推出以精選食材及低糖打造的巧手月餅。今年黃金海岸酒店「粵」共有四款選擇，包括經典月餅系列、經典月餅系列禮品裝、馥郁月餅系列和馥郁月餅系列禮品裝，非常適合作為送禮或自用。 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/128929?cid=13367 【早鳥 8 折】經典月餅系列 - 雙黃白蓮蓉月餅 ( 四個 ) KKday 早鳥優惠: HK$318/組（原價：HK$398/組） 【早鳥 8 折】經典月餅系列禮品裝 - 經典月餅系列（一盒）、旺來酥（一樽）、香辣銀魚仔花生（一樽） KKday 早鳥優惠: HK$548/組（原價：HK$688/組） 【早鳥 8 折】馥郁月餅系列 - 低糖松子仁白蓮蓉月餅 ( 兩個 ) + 栗子豆沙月餅 ( 兩個 ) + 奶黃月餅 ( 兩個 ) KKday 早鳥優惠: HK$248/組（原價：HK$308/組） *包括低糖松子仁白蓮蓉月餅（兩個）+ 栗子豆沙月餅（兩個）+ 奶黃月餅（兩個） 【早鳥 8 折】馥郁月餅系列禮品裝 - 馥郁月餅系列（一盒） + 旺來酥（一樽） + 香辣銀魚仔花生 ( 一樽 ) KKday 早鳥優惠: HK$468/組（原價：HK$588/組） *包括馥郁月餅系列（一盒）、旺來酥（一樽）、香辣銀魚仔花生（一樽） 換領日期：2023 年 8 月 28 日至 9 月 26 日 換領時間：12:00 - 20:00 換領地址： 香港青山公路一號 黃金海岸酒店低層地下，黃金海岸酒店 - 粵 香港西九龍海庭道 18 號 奧海城商場 2 期 UG/F 樓禮賓處 新界屯門屯順街 1 號 屯門市廣場 1 期 1 樓禮賓處 香港九龍尖沙咀廣東道 33 號 中港城 UG 層禮賓處

月餅 2023 ｜ B 哥・榴槤冰皮月餅 「榴槤 B 哥榴槤冰皮月餅」以黑色的金屬禮盒配上金色的繁星月亮為造型，設計時尚且富神秘感。每盒冰皮月餅均附有六個足料冰皮月餅 —— 貓山王冰皮月餅及黑刺冰皮月餅各三個，全以熟成榴槤果肉製作，不添加香味劑，每一口都是天然的榴槤香氣，令人齒頰留香。 購買連結：https://www.klook.com/zh-HK/activity/74875-durian-b-gor-mooncake?aid=33620 【早鳥優惠】榴 槤 B 哥 - 榴 槤 冰皮月餅 / 月餅禮券 (1盒/張) 【73折】HK$ 268（原價：HK$ 368） 【早鳥優惠】榴 槤 B 哥- 榴 槤 冰皮月餅 / 月餅禮券 (3盒/張) 【71折】HK$788 (原價：$1,104) 平均 $256/盒 【早鳥優惠】榴 槤 B 哥- 榴 槤 冰皮月餅 / 月餅禮券 (5盒/張) 【42折】$1,288 (原價：$2,208)平均 $258/盒 【早鳥優惠】榴 槤 B 哥 - 榴 槤 冰皮月餅 / 月餅禮券 (10盒/張) 【68折】HK$ 2,528(原價：$3,680)平均 $253/盒 兌換時間 (月餅禮券)：2023年7月20日 - 2023年9月19日 兌換時間 (盒裝月餅)：2023年8月8日 - 2023年9月26日 兌換分店： 荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下7C舖 (近路德圍) 天后電氣道13-41號凱旋大廈地下F鋪 (天后港鐵站斜對面) 元朗阜財街73號A 大埔廣福里37號金柏樓地舖2號舖