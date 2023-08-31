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2023-08-31 12:54:34

月餅2023｜奇華 x VIVIENNE TAM 推岀時尚月餅禮盒 仲會送1驚喜禮品！

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奇華 x VIVIENNE TAM 推岀時尚月餅禮盒，仲會送1驚喜禮品！

奇華 x VIVIENNE TAM 推岀時尚月餅禮盒，仲會送1驚喜禮品！

今個月26號就是中秋佳節，奇華餅家除了專心做好傳統餅藝的同時，今年更有新嘗試！奇華餅家首次與國際知名時裝品牌VIVIENNE TAM合作打造的「奇華 x VIVIENNE TAM迎月送愛月餅禮盒」，時尚禮盒搭配玉兔造型月餅，隨盒更會附送1驚喜禮品現於奇華網店購買月餅，即使只購一盒都會提供送貨服務。如此方便不坊一起品嚐創奇華新月餅，度過一個不一樣的美滿中秋。

奇華首次同國際知名時裝品牌VIVIENNE TAM合作推出 「奇華 x VIVIENNE TAM迎月送愛月餅禮盒」。（資料圖片）

奇華首次同國際知名時裝品牌VIVIENNE TAM合作推出 「奇華 x VIVIENNE TAM迎月送愛月餅禮盒」。（資料圖片）

月餅2023｜奇華 x VIVIENNE TAM時尚月餅禮盒 仲會送1驚喜禮品！

奇華餅家在傳承傳統餅藝的同時，今年還有全新的嘗試！首次與國際知名時裝品牌VIVIENNE TAM攜手合作，推出了「奇華 x VIVIENNE TAM迎月送愛月餅禮盒」。這個禮盒結合時尚元素，搭配精美的玉兔造型月餅，並附贈一個「VIVIENNE TAM時尚購物袋」！

「奇華 x VIVIENNE TAM 迎月送愛月餅禮盒」$298一盒

  • 迷你蛋黃純白蓮蓉月2個
  • 迷你陳皮豆沙月2個
  • 迷你蛋黃奶皇月2個
  • 隨禮盒附送VIVIENNE TAM時尚購物袋」乙個

 

銷售點︰以下指定奇華餅家分店

中環IFC / 灣仔皇后大道東 / 銅鑼灣利園山道 / 太古太古城 / 長沙灣青山道 / 旺角朗豪坊 / 尖沙咀加拿芬道 / 九龍塘又一城 / 荃灣荃新天地 / 將軍澳PopCorn

 

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月餅2023｜奇華 x 迪士尼系列月餅禮盒

除了和時尚品牌有合作外，奇華今年也首次與迪士尼推岀「米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」及單個裝嘅「迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅禮盒」 ，米奇、唐老鴨及鋼牙與大鼻化身成「太空人」，帶您一同奔月歡慶佳節！

奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒 $268一盒

包括：

  • 米奇：蛋黃奶皇月餅2件
  • 唐老鴨：蛋黃奶皇月餅2件
  • 鋼牙與大鼻：朱古力味香橙乳酪奶皇月餅2件

奇華迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅禮盒 (單個裝) $45一個

  • 米奇：蛋黃奶皇月餅
  • 唐老鴨：蛋黃奶皇月餅
  • 鋼牙與大鼻：朱古力味香橙乳酪奶皇月餅

銷售點︰奇華餅家全線分店

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