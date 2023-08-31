月餅2023｜奇華 x VIVIENNE TAM 推岀時尚月餅禮盒 仲會送1驚喜禮品！

奇華 x VIVIENNE TAM 推岀時尚月餅禮盒，仲會送1驚喜禮品！

今個月26號就是中秋佳節，奇華餅家除了專心做好傳統餅藝的同時，今年更有新嘗試！奇華餅家首次與國際知名時裝品牌VIVIENNE TAM合作打造的「奇華 x VIVIENNE TAM迎月送愛月餅禮盒」，時尚禮盒搭配玉兔造型月餅，隨盒更會附送1驚喜禮品！現於奇華網店購買月餅，即使只購一盒都會提供送貨服務。如此方便不坊一起品嚐創奇華新月餅，度過一個不一樣的美滿中秋。

奇華首次同國際知名時裝品牌VIVIENNE TAM合作推出 「奇華 x VIVIENNE TAM迎月送愛月餅禮盒」。（資料圖片）

月餅2023｜奇華 x VIVIENNE TAM時尚月餅禮盒 仲會送1驚喜禮品！ 奇華餅家在傳承傳統餅藝的同時，今年還有全新的嘗試！首次與國際知名時裝品牌VIVIENNE TAM攜手合作，推出了「奇華 x VIVIENNE TAM迎月送愛月餅禮盒」。這個禮盒結合時尚元素，搭配精美的玉兔造型月餅，並附贈一個「VIVIENNE TAM時尚購物袋」！ 「奇華 x VIVIENNE TAM 迎月送愛月餅禮盒」$298一盒 迷你蛋黃純白蓮蓉月 2個

2個 迷你陳皮豆沙月 2個

2個 迷你蛋黃奶皇月 2個

2個 隨禮盒附送「VIVIENNE TAM時尚購物袋」乙個 銷售點︰以下指定奇華餅家分店 中環IFC / 灣仔皇后大道東 / 銅鑼灣利園山道 / 太古太古城 / 長沙灣青山道 / 旺角朗豪坊 / 尖沙咀加拿芬道 / 九龍塘又一城 / 荃灣荃新天地 / 將軍澳PopCorn