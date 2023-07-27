月餅2023｜月餅精選推介早鳥優惠低至65折！姜濤月餅/5星酒店出品/奶皇月餅（持續更新）

月餅2023｜中秋月餅精選推介 早鳥優惠低至65折 姜濤月餅/5星酒店出品/奶皇月餅

今年中秋節定於9月30日，雖然還有一段距離，但不少酒店和商店都陸續推出新款月餅以及早鳥優惠，讓大家以優惠價提早訂購。以下為大家精選多間品牌的中秋月餅，包括今年最矚目的To My Dear「姜濤月餅」、半島月餅、四季酒店月餅禮盒等等，想買月餅送禮自用的話必睇下文！ 月餅2023｜姜濤自家品牌To My Dear月餅 今年中秋，姜糖們必買由姜濤自家烘焙店To My Dear推出的月餅禮盒！作為品牌首件產品，包裝設計非常有心思，紅白配色加上心上圖案，並寫上品牌名稱。To My Dear 麻糬曲奇月餅系列，每盒$498，100%本土製作，內有抹茶麻糬曲奇月餅 (3件)、 竹炭芝麻麻糬曲奇月餅 (3件)以及朱古力麻糬曲奇月餅 (3件)，分別以日本小山園抹茶粉、日本芝麻醬和台灣竹炭，以及比利時朱古力，加上煙韌軟糯的台灣麻糬焗製而成，粉絲不妨襯早入手，準備到時和偶像一起渡過一個甜蜜中秋啦！ TO My Dear

網址：https://www.to-mydear.com/zh

月餅2023｜Häagen-Dazs™ 中秋呈獻法式朱伊紋設計雪糕月餅 Häagen-Dazs™每年中秋都會推出雪糕月餅，今年品牌以「A Taste of Moon Paradise」為主題，一口氣推出12款匠心巧製雪糕月餅禮盒，相信大人小朋友都會喜歡！今次Häagen-Dazs™將源於18世紀晚期法國的傳統Toile de Jouy朱伊紋印花設計融入雪糕月餅設計中，以香脆濃郁朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，味道層次更豐富！心水推介「七星 ◆ 緻月」禮盒（一般客戶早鳥價：HK$538，特選客戶早鳥價：HK$508），七款經典口味雪糕有如閃爍繁星，襯托著濃香誘人的「明月」，將香滑開心果流心融合 比利時朱古力雪糕，造型精緻，香甜滋味。還有「萬彩 ◆ 映月」（一般客戶早鳥價：HK$878，特選客戶早鳥價：HK$838），猶如一個如夢似幻的萬花筒，主打日本櫻花豆蓉夾心X呍呢嗱雪糕，以多款皇牌雪糕口味打造出彩色雲石紋朱古力，交織出一個色彩絢爛的難忘星月夜。由即日起至8月28日於Häagen-Dazs™專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅，即可享早鳥優惠低至65折，有興趣的話不妨考慮下！



Häagen-Dazs™網店網址： https://eshop.haagendazs-gifting.hk/ 此外，Häagen-Dazs™️更推岀了Häagen-Dazs™️x 岑寧兒「A Taste of Moon Paradise」音樂會，只要在推廣期內累積消費最高金額前10名會員即嬴走音樂會門券，以及價值超過HK$1,000的雪糕產品，伴你提早品味月滿遐想！

月餅2023｜LUCULLUS 龍島 2023中秋禮盒及散裝朱古力高達 75折 LUCULLUS 龍島今年中秋誠意呈獻五款視覺與味覺並重的中秋禮盒及散裝朱古力系列，禮盒印上精緻漸變明月與立體金兔，設計喜慶耀眼！LUCULLUS 龍島中秋禮盒包括明月中秋月餅禮盒、花月中秋月餅禮盒、兔躍朗月片裝黑朱古力禮盒、皓月玉兔雜錦牛油曲奇禮罐、月明花照千層酥及曲奇禮盒 和 中秋限定散裝朱古力，送禮給親朋長輩都同樣討喜！推介明月中秋月餅禮盒（$698/盒），禮盒以掀蓋、抽屜及立體金兔躍月為設計，內裡擺放著朱古力流心月餅、奶黃流心月餅、烏龍茶馬卡龍曲奇、蜂蜜馬卡龍曲奇以及多款朱古力，內容豐富，絕對是送禮佳選！ 另外由即日起至2023年8月3日，品牌亦推出多項早鳥優惠：

1.凡購買明月中秋月餅禮盒及花月中秋月餅禮盒，LUCULLUS 龍島V.I.P.會員可享75折；LUCULLUS 龍島會員可享８折

2.凡購買兔躍朗月片裝黑朱古力禮盒 (9件裝) 、皓月玉兔雜錦牛油曲奇禮罐 (550克) 及月明花照千層酥及曲奇禮盒 (30件裝)，LUCULLUS 龍島V.I.P.會員可享8折；LUCULLUS 龍島會員可享85折

3.凡購物金額每滿$1,000，可獲贈$50現金優惠券一張

月餅2023｜香港置地文華東方酒店素食月餅 香港置地文華東方酒店呈獻時尚、環保兼備的便當禮盒與大家一同慶祝中秋佳節，團隊以粟米纖維物料製成的精緻雙層禮盒，盛載著六個獨立包裝的迷你奶黃月餅。中秋過後，便當盒更可重複使用，成為適合放入微波爐加熱使用以作上班族的便當盒，亦可用作日常家用的食物儲存盒。除此之外，酒店亦積極提供回收禮盒服務。賓客凡於10月31日或之前將完整雙層月餅盒連同束帶帶返酒店，均可於Amber、SOMM 或 MO Bar用餐時免費享用由侍酒師精選的香檳、白酒或紅酒乙杯，以答謝賓客與酒店一同支持可持續發展願景。

而酒店內的餐廳 Amber則與本地素食主義工坊esca聯乘推出精緻優雅的素食月餅禮盒，包括日本南瓜配南瓜籽」以及香濃絲滑的「豆乳手工朱古力杏仁」各兩件，選用優質天然食材新鮮烘焙，限量發售 1,000 盒。兩款月餅同樣有早鳥優惠，凡於7月31日前訂購更可享高達85折，有興趣的話一於及早選購。 香港置地文華東方酒店

網址：Mooncakes by LMO – The Landmark Mandarin Oriental Online Store - Hong Kong (mandarinorientalshop.com)

月餅2023｜米芝蓮一星中菜廳逸東軒 Eaton HK 的米芝蓮一星中菜廳逸東軒今年中秋節亦有推出月餅禮盒，並秉承酒店可持續發展概念，打造可循環再用的木製月餅禮盒。佳節過後，可將禮盒搖身一變做成優雅時尚的首飾箱，貫徹酒店環保的宗旨。「逸月薈萃」禮盒（$498），裡面包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，滿足不同口味的家人。備受歡迎的「逸月流金」禮盒（港幣$498），是香甜幼滑的迷你流心奶黄月餅，入口蛋香濃郁、皮薄酥化，令人一試難忘。 現凡訂購逸東軒星級月餅禮盒，可享早鳥優惠價： 由即日至 2023 年 7 月 31 日期間訂購，可享正價七折優惠

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$348；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$348 由即日至 2023 年 7 月 31 日期間訂購，可享正價七折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$348；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$348 於 2023 年 8 月 1 日至 31 日期間訂購，可享正價八折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$398；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$398 於 2023 年 9 月 1 日至 15 日期間訂購，可享正價八五折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$428；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$428 網址：https://yattungheengifts.com

月餅2023｜黃金海岸酒店米芝蓮「粵」中秋節月餅早鳥優惠八折 榮獲米芝蓮連續十年推介的黃金海岸酒店中菜廳「粵」，今年聯同信和酒店行政總廚師賴正成師傅誠意推出以精選食材及低糖打造的巧手月餅，包括經典月餅系列（四個雙黃白蓮蓉月餅）、經典月餅系列禮品裝（經典月餅系列一盒、旺來酥和香辣銀魚仔花生各一瓶）、馥郁月餅系列（六個迷你月餅包括低糖松子仁白蓮蓉、栗子豆沙和奶黃月餅各兩個）和馥郁月餅系列禮品裝（馥郁月餅系列一盒、旺來酥和香辣銀魚仔花生各一瓶）。今年黃金海岸酒店更與「音樂兒童基金會」攜手合作，以捐贈月餅的方式，幫助有需要的小朋友和家庭，分享節日的美食和歡樂。於 8 月 2 日前預訂，可享有高達 8 折的早鳥優惠。 而在 2023 年 8 月 3 日至 9 月 29 日期間購買5盒或以上的經典月餅系列或馥郁月餅系列，可享優惠低至八折。



購買連結：https://www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/gold-coast-hotel/offers-and-packages/dining/exquisite-mooncake-collections23

月餅2023｜Fortnum & Mason茗茶月餅禮盒早鳥價$608 英國皇室御用茶葉品牌Fortnum & Mason亦有推出月餅禮盒，包裝以 Fortnum & Mason 的經典色調尼羅河綠為主色，並以白雲和優雅的金色蓮花勾勒出一幅優美的秋季景致，為送禮者傳遞花好月圓的美好祝願。心水推介Mooncake & Tea Pairing Gift Box（港幣678元），內有兩款品牌匠心製作的混合茶奶黃月餅，一款為是帶有淡淡佛手柑香的經典伯爵茶口味，另一款則為帶有濃郁麥芽香的皇家紅茶口味。這兩款口感豐富的月餅與 Fortnum & Mason 禮盒中的小罐茶構成完美組合。禮盒更配有一對由 Fortnum & Mason 精心打造的蓮花造型茶杯，這對茶杯由 181 Fortnum & Mason 的回收玻璃瓶升級再造而成，環保之餘亦有心思。由即日起至 9 月 8日，客人可以用早鳥價港幣 608 元購買茗茶月餅禮盒，和親友共聚天倫。



禮品詳情：https://issuu.com/fortnums/docs/hk_mid-autumn_festival_gift_guide_2023

月餅2023｜Green Common 純素奶黃月餅早鳥優惠價$198 Green Common的「純喜月」純素奶黃月餅，百分百香港製造，食材更選用美國獲獎純素牛油及精心挑選的純植物性食材製作。比起傳統奶黃月餅的卡路里及脂肪含量更低，不單0毫克膽固醇及0克反式脂肪，口感更是金黃綿軟，餡料口感細膩幼滑，味道甜而不膩，讓大家在月圓之夜下共聚時吃得更輕盈無負擔！ Green Common由7月7日起開始至9月1日於網店發售月餅禮券，顧客可以早鳥優惠價港幣$198（原價：$238/盒）購入純素奶黃月餅禮盒乙盒；此外，門市亦會於7月22日起至9月1日於荃灣店發售實體月餅禮券；現貨將於9月1日起於網店及門市有售。數量有限，售完即止。 訂購連結：https://bit.ly/GreenCommonMookcakeEshopTC