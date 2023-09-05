月餅2023｜IKEA 中秋節「迷你四式月餅」早鳥價$49/盒 軟糯麻糬有驚喜！

中秋節將至，向來多攪作的IKEA亦有新品推出！IKEA推於今年中秋推出全新一盒四款的迷你四式月餅，口味包括黑芝麻麻糬、紫薯麻糬、咖啡奶黃麻糬及抹茶紅豆，並印上不同的 IKEA 公仔圖案，賣相超可愛，早鳥優惠每盒只賣$49，價錢超抵！

IKEA中秋節月餅

IKEA今年中秋推出的「迷你四式月餅」內含4款迷你月餅，每款都同樣滋味！迷你抹茶紅豆月餅，香甜紅豆與抹茶的甘味完美相配，甜而不膩；迷你咖啡奶黃麻糬月餅，咖啡風味醇香醉人，配以濃香奶黃和煙韌的麻糬，增加味道層次；迷你紫薯麻糬月餅，入口啖啖紫薯香氣，餡料綿密，甜度剛好；最後推介迷你黑芝麻麻糬月餅，佳節必備的黑芝麻香緩緩在口中散開，配上麻糬，讓人愛不釋手。由即日起至 9 月 6 日光臨 IKEA 港澳分店及規劃及訂購中心，即可獲早鳥優惠，只需$49 就可以將迷你四式月餅帶回家。數量有限，售完即止。優惠期有限，萬勿錯過！



*早鳥預購優惠不適用於愉景灣及奧海城 IKEA Close to you



IKEA 迷你四式月餅 4 個裝

早鳥優惠：HKD/MOP $49

原價：HKD/MOP $59

IKEA 網站: https://www.ikea.com.hk/zh