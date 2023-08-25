月餅2023｜LUCKY 7 【豪華月餅茗茶禮盒】 $288可享六款月餅及茗茶 早鳥優惠6折！

每年中秋節都會有不同的月餅款式，今年旗下包括中式菜餚的「京滬• 佳餚」的LUCKY7集團就首次推岀「豪華⽉餅茗茶禮盒」。當中包括載六款香港製造、糅合傳統和創新⼝味⽉餅及茶茗，更包含少見的「惠州梅菜肉乾月餅」！於 2023 年 7 ⽉ 17 ⽇- 9 ⽉ 10 ⽇購買「豪華⽉餅茗茶禮盒」，享早鳥價 6 折，每盒只售$288(原價$498)！

月餅2023｜ LUCKY 7 ⾸推【豪華⽉餅茗茶禮盒】

LUCKY 7 ⾸度呈獻「豪華⽉餅茗茶禮盒」，以「花好⽉圓」為主題，於⿊⾊雙層禮盒燙上⼀朵朵耀眼玫瑰⾦⾊花紋，設計極富當代感，禮盒上層盛載六款香港製造、糅合傳統和創新⼝味⽉餅，下層抽屜盛載六款獨立包裝茗茶，⽉餅與茗茶味道相得益彰。設計具氣派、擁有各式⼝味的禮盒，是客⼈自⽤、饋贈親朋好友和業務夥伴送上中秋⼼意的不⼆之選，為美滿溫馨的中秋佳節錦上添花。