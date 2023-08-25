熱門搜尋:
福島核污水 盲搶鹽 電腦節 普里戈津 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 零售復常系列 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
生活
2023-08-25 19:12:08

月餅2023｜LUCKY 7 【豪華月餅茗茶禮盒】 $288可享六款月餅及茗茶 早鳥優惠6折！

分享：
LUCKY 7 首推香港製造「豪華月餅茗茶禮盒」， $288可享六款月餅及茗茶，早鳥優惠6折！

LUCKY 7 首推香港製造「豪華月餅茗茶禮盒」， $288可享六款月餅及茗茶，早鳥優惠6折！

每年中秋節都會有不同的月餅款式，今年旗下包括中式菜餚的「京滬• 佳餚」的LUCKY7集團就首次推岀「豪華⽉餅茗茶禮盒」。當中包括載六款香港製造、糅合傳統和創新⼝味⽉餅及茶茗，更包含少見的「惠州梅菜肉乾月餅」！於 2023 年 7 ⽉ 17 ⽇- 9 ⽉ 10 ⽇購買「豪華⽉餅茗茶禮盒」，享早鳥價 6 折，每盒只售$288(原價$498)！

LUCKY 7 ⾸度呈獻「豪華⽉餅茗茶禮盒」，以「花好⽉圓」為主題，於⿊⾊雙層禮盒燙上⼀朵朵耀眼玫瑰⾦⾊花紋。（資料圖片）

LUCKY 7 ⾸度呈獻「豪華⽉餅茗茶禮盒」，以「花好⽉圓」為主題，於⿊⾊雙層禮盒燙上⼀朵朵耀眼玫瑰⾦⾊花紋。（資料圖片）

月餅2023｜ LUCKY 7 ⾸推【豪華⽉餅茗茶禮盒】

LUCKY 7 ⾸度呈獻「豪華⽉餅茗茶禮盒」，以「花好⽉圓」為主題，於⿊⾊雙層禮盒燙上⼀朵朵耀眼玫瑰⾦⾊花紋，設計極富當代感，禮盒上層盛載六款香港製造、糅合傳統和創新⼝味⽉餅，下層抽屜盛載六款獨立包裝茗茶，⽉餅與茗茶味道相得益彰。設計具氣派、擁有各式⼝味的禮盒，是客⼈自⽤、饋贈親朋好友和業務夥伴送上中秋⼼意的不⼆之選，為美滿溫馨的中秋佳節錦上添花。

六款月餅，⽤料上乘，百分百香港製造，不含防腐劑，於經典風味上融合創意。（資料圖片）

六款月餅，⽤料上乘，百分百香港製造，不含防腐劑，於經典風味上融合創意。（資料圖片）

月餅2023｜六款月餅口味及獨立包裝茗茶

六款月餅，⽤料上乘，百分百香港製造，不含防腐劑，於經典風味上融合創意。 除了備受歡迎的傳統雙黃白蓮蓉月餅，更⾸度推出五款迷你⽉餅：

  • 香濃黑芝麻月餅：⼝感豐富、芝麻香氣四溢
  • 橘香五仁月餅：濃郁的橘香與堅果的香味
  • 幼滑紫薯蓉月餅：⼝感綿密細膩， 香甜紫薯令⼈陶醉
  • 健康白蓮蓉月餅：採⽤低糖配⽅，味道清甜
  • 惠州梅菜肉乾月餅：鹹香與甜味相輝映，別具風味

六款獨立包裝的茗茶包括：

  • 鐵觀⾳
  • ⽩桃烏⿓
  • 茉莉花綠茶
  • 瑰荔堂皇
  • 桂花烏⿓
  • 蜜香紅茶

六款茗茶茶味清新，帶有淡淡的甜味和香氣，茶質醇厚，去油解膩，最適合配搭月餅享用。

（資料圖片） （資料圖片） （資料圖片） （資料圖片） （資料圖片）

月餅2023｜LUCKY 7月餅優惠與購買資料

銷售⽇期：

  • 2023年 7⽉17⽇⾄ 9⽉29⽇

早鳥優惠：

  • 6 折
  • 2023年7月17日 – 9 月10日
  • 每盒$288(原價$498)

優惠價：

  • 2023年9⽉11⽇ – 9⽉29⽇
  • 每盒$388(原價$498)

⽉餅禮券：

  • 可於 LUCKY 7 旗下餐廳購買

如何換領禮盒？

  • 可於板神銅鑼灣旗艦店及京滬・佳餚全線分店換領
  • 禮盒換領⽇期：2023年8⽉20⽇⾄9⽉29⽇
  • 須於換領前⼀天致電或WhatsApp 5448 9626 預約

*⼤量訂購及查詢，歡迎電郵致 [email protected]

* LUCKY 7「豪華⽉餅茗茶禮盒」限量發售，售完即⽌。

（資料圖片）

（資料圖片）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受