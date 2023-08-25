月餅2023｜LUCKY 7 【豪華月餅茗茶禮盒】 $288可享六款月餅及茗茶 早鳥優惠6折！

每年中秋節都會有不同的月餅款式，今年旗下包括中式菜餚的「京滬• 佳餚」的LUCKY7集團就首次推岀「豪華⽉餅茗茶禮盒」。當中包括載六款香港製造、糅合傳統和創新⼝味⽉餅及茶茗，更包含少見的「惠州梅菜肉乾月餅」！於 2023 年 7 ⽉ 17 ⽇- 9 ⽉ 10 ⽇購買「豪華⽉餅茗茶禮盒」，享早鳥價 6 折，每盒只售$288(原價$498)！
月餅2023｜ LUCKY 7 ⾸推【豪華⽉餅茗茶禮盒】
LUCKY 7 ⾸度呈獻「豪華⽉餅茗茶禮盒」，以「花好⽉圓」為主題，於⿊⾊雙層禮盒燙上⼀朵朵耀眼玫瑰⾦⾊花紋，設計極富當代感，禮盒上層盛載六款香港製造、糅合傳統和創新⼝味⽉餅，下層抽屜盛載六款獨立包裝茗茶，⽉餅與茗茶味道相得益彰。設計具氣派、擁有各式⼝味的禮盒，是客⼈自⽤、饋贈親朋好友和業務夥伴送上中秋⼼意的不⼆之選，為美滿溫馨的中秋佳節錦上添花。
月餅2023｜六款月餅口味及獨立包裝茗茶
六款月餅，⽤料上乘，百分百香港製造，不含防腐劑，於經典風味上融合創意。 除了備受歡迎的傳統雙黃白蓮蓉月餅，更⾸度推出五款迷你⽉餅：
- 香濃黑芝麻月餅：⼝感豐富、芝麻香氣四溢
- 橘香五仁月餅：濃郁的橘香與堅果的香味
- 幼滑紫薯蓉月餅：⼝感綿密細膩， 香甜紫薯令⼈陶醉
- 健康白蓮蓉月餅：採⽤低糖配⽅，味道清甜
- 惠州梅菜肉乾月餅：鹹香與甜味相輝映，別具風味
六款獨立包裝的茗茶包括：
- 鐵觀⾳
- ⽩桃烏⿓
- 茉莉花綠茶
- 瑰荔堂皇
- 桂花烏⿓
- 蜜香紅茶
六款茗茶茶味清新，帶有淡淡的甜味和香氣，茶質醇厚，去油解膩，最適合配搭月餅享用。
月餅2023｜LUCKY 7月餅優惠與購買資料
銷售⽇期：
- 2023年 7⽉17⽇⾄ 9⽉29⽇
早鳥優惠：
- 6 折
- 2023年7月17日 – 9 月10日
- 每盒$288(原價$498)
優惠價：
- 2023年9⽉11⽇ – 9⽉29⽇
- 每盒$388(原價$498)
⽉餅禮券：
- 可於 LUCKY 7 旗下餐廳購買
如何換領禮盒？
- 可於板神銅鑼灣旗艦店及京滬・佳餚全線分店換領
- 禮盒換領⽇期：2023年8⽉20⽇⾄9⽉29⽇
- 須於換領前⼀天致電或WhatsApp 5448 9626 預約
*⼤量訂購及查詢，歡迎電郵致 [email protected]
* LUCKY 7「豪華⽉餅茗茶禮盒」限量發售，售完即⽌。