月餅2023｜Starbucks走馬燈月餅禮盒：三款創新口味+內藏1驚喜禮品

中秋將至，相信不少人都準備好購買月餅送給親朋戚友，而Starbucks推出月餅亮光走馬燈禮盒，可謂是食得又玩得。今年Starbucks的月餅禮盒以走馬燈為靈感，更配上三款創新口味的月餅及盒內的小驚喜。

月餅2023｜Starbucks三款創新口味+盒內的小驚喜

今年Starbucks的月餅亮光走馬燈禮盒（$368一盒）為顧客帶來中西薈萃，以走馬燈設計配上顧客最愛的星巴克咖啡茶飲：焦糖咖啡、焙茶及燕麥奶，炮製出三款創新口味。今月圓月，星巴克經典的美人魚帶同星巴克飲品，與月免一同賞月。上錬旋轉走馬燈月餅禮盒更可亮燈作為燈籠，名副其實是食得又玩得！而是盒內更會有一張免費中杯裝 (354毫升) 手調飲品電子券，可供大家到門市享用咖啡。

每套禮盒有三款口味的月餅，每款各兩個：