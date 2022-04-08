有幕後花絮片｜AK@Mirror爆汗彈結他拍廣告 買底妝套裝送「老闆」簽名卡

shu uemura植村秀的「unlimited無限輕透持妝粉底液」一向是品牌的王牌粉底，塑造亮麗自然底妝之餘，更持久不脫妝、持色不暗沉，多年來深受女生歡迎。品牌今個春夏推出全新的「unlimited 無限輕透定妝蜜粉」，更再度邀請Mirror副隊長江𤒹生(Anson Kong)拍攝廣告，各位「生粉」不要錯過！
滿頭大汗大呼過癮
AK在廣告中接受unlimited challenge，挑戰在日以繼夜高強度的舞台演出，在片中大玩結他，大汗淋漓，不過他就大呼過癮，形容是寓工作於娛樂，「今次真係有少少緊張，因為一直比較少機會喺鏡頭前彈結他，但好開心廣告效果好好，這個仿如大時鐘的佈景台前真係好有舞台感覺，超級High！雖然拍攝時不斷的重複動作至滿頭大汗，但拍至尾段時，底妝仍然持久自然兼不脫妝，非常滿意！」
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送AK簽名底妝介紹卡
粉底液共有20款專為亞洲膚色研發的色調，讓女生們輕易找到專屬顏色；加上帶有淡淡日本紅珍珠色調的蜜粉，即時提亮肌膚，改善暗啞，塑造會呼吸的輕透底妝。由即日起到4月30日於網店或門市購買unlimited底妝套裝，即可獲贈限量AK簽名底妝介紹卡一張 (一共3款，每次隨機送)。