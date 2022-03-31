有片睇｜姜濤罕有居家look現身 瞓身示範睡前護膚秘密

MIRROR人氣成員姜濤早前忙於拍攝ViuTV新劇《季前賽》，加上疫情關係，最近少了在廣告中現身，相信一眾「姜糖」都非常掛念！護膚品牌Estée Lauder今日就公開了姜濤的最新廣告，當中更有居家造型的姜B「床照」！
姜濤在廣告中罕有以居家造型現身，更瞓在床上擺出不同甫士拍攝「床照」，展現鄰家暖男的溫柔帥氣。姜濤最近忙於拍攝新劇及構思新歌，缺乏休息，拍攝期間因躺得太舒服竟差點睡著，睡眼惺忪的他笑說：「我依家可以表演一秒瞓著！」
生活忙碌時，肌膚的修復變得尤其重要。姜濤透露自己於早晚護膚程序中塗上Estée Lauder Advanced Night Repair升級再生基因修復精華，再配合其「姜式塗法」：「先細心，後大心」加以按摩，令精華更吸收之餘，同時幫助肌膚排毒，極速Recharge。
姜濤更分享護膚心得，笑指︰「我對護膚同人生有著一樣追求，七分努力，三分顏值，就等我帶大家體驗『十分』完美嘅世界！」Estée Lauder的研究指出，只有約25%衰老是由基因預先決定，餘下75%的衰老過程則取決於環境和生活因素，所以從年輕時便應開始保養肌膚。
除了暖男居家風格，姜濤更預告會以帥氣西裝造型登場另一廣告片。全新廣告片將以「用肌膚說話」為題，並在2022年4月8日於Estée Lauder的專頁播出，姜糖絕對要留要呀！