有片睇｜姜濤罕有居家look現身 瞓身示範睡前護膚秘密

MIRROR人氣成員姜濤早前忙於拍攝ViuTV新劇《季前賽》，加上疫情關係，最近少了在廣告中現身，相信一眾「姜糖」都非常掛念！護膚品牌Estée Lauder今日就公開了姜濤的最新廣告，當中更有居家造型的姜B「床照」！

姜濤在廣告中罕有以居家造型現身，更瞓在床上擺出不同甫士拍攝「床照」，展現鄰家暖男的溫柔帥氣。姜濤最近忙於拍攝新劇及構思新歌，缺乏休息，拍攝期間因躺得太舒服竟差點睡著，睡眼惺忪的他笑說：「我依家可以表演一秒瞓著！」