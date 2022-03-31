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2022-03-31 18:00:00

有片睇｜姜濤罕有居家look現身 瞓身示範睡前護膚秘密

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有片睇｜姜濤罕有居家look現身 瞓身示範睡前護膚秘密

有片睇｜姜濤罕有居家look現身 瞓身示範睡前護膚秘密

MIRROR人氣成員姜濤早前忙於拍攝ViuTV新劇《季前賽》，加上疫情關係，最近少了在廣告中現身，相信一眾「姜糖」都非常掛念！護膚品牌Estée Lauder今日就公開了姜濤的最新廣告，當中更有居家造型的姜B「床照」！

姜濤在廣告中罕有以居家造型現身，更瞓在床上擺出不同甫士拍攝「床照」，展現鄰家暖男的溫柔帥氣。姜濤最近忙於拍攝新劇及構思新歌，缺乏休息，拍攝期間因躺得太舒服竟差點睡著，睡眼惺忪的他笑說：「我依家可以表演一秒瞓著！」

姜濤在廣告中罕有以居家造型現身。

姜濤在廣告中罕有以居家造型現身。

生活忙碌時，肌膚的修復變得尤其重要。姜濤透露自己於早晚護膚程序中塗上Estée Lauder Advanced Night Repair升級再生基因修復精華，再配合其「姜式塗法」：「先細心，後大心」加以按摩，令精華更吸收之餘，同時幫助肌膚排毒，極速Recharge

姜濤更分享護膚心得，笑指︰「我對護膚同人生有著一樣追求，七分努力，三分顏值，就等我帶大家體驗『十分』完美嘅世界！」Estée Lauder的研究指出，只有約25%衰老是由基因預先決定，餘下75%的衰老過程則取決於環境和生活因素，所以從年輕時便應開始保養肌膚。

姜濤在短片中分享護膚心得。

姜濤在短片中分享護膚心得。

除了暖男居家風格，姜濤更預告會以帥氣西裝造型登場另一廣告片。全新廣告片將以「用肌膚說話」為題，並在202248日於Estée Lauder的專頁播出，姜糖絕對要留要呀！

姜濤會以西裝look現身另一廣告片。

姜濤會以西裝look現身另一廣告片。

Estée Lauder Advanced Night Repair升級再生基因修復精華 $420/20ml、$680/30ml、$930/50ml、$1,185/75ml

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Estée Lauder Advanced Night Repair升級再生基因修復精華

精華採用嶄新的基因訊息協調技術，能減淡細紋，並首度做到激活肌膚新生細胞更新及膠原蛋白增生，使修復及再生效能再攀高峰，同時為肌膚抵禦現代生活造成的環境傷害，締造水潤光澤、細緻彈滑的膚質。

 

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