有片！LEGO x Bandai還原食鬼街機 撳得轉得郁得有埋音樂 入面仲有LEGO人打機！

食鬼迷(PAC-MAN)注意！為慶祝食鬼誕生43周年，The LEGO® Group宣布與萬代南夢宮 (Bandai Namco)合作，推出全新LEGO® Icons PAC-MAN盒組，2,651塊顆粒可精緻還原食鬼街機多個細節，機迷將能夠以創意解鎖食鬼遊戲全新拼砌關卡，重現懷舊街機遊戲及三個食鬼角色，誓必令粉絲愛不釋手！而是次兩個品牌的合作，揭露了PAC-MAN的主色靈感原來來自LEGO的標誌黃色，因此機身設計亦特別使用奪目的黃色，這款遊戲至今仍大受歡迎，但初代的投幣式街機版本可堪稱經典中的經典。

LEGO x Bandai │ 可以轉動極大粒 PAC-MAN 、 BLINKY 、 CLYDE 關機多多重現食鬼細節

是次PAC-MAN 食鬼街機盒組將重塑經典的街機遊戲機以及三個為人熟悉的食鬼角色 — 色彩奪目的大型顆粒可拼出PAC-MAN、BLINKY 和 CLYDE；按下按鈕，角色可在底座上旋轉，更可放在機身上方作裝飾，或獨立展示；打開機身背面的柜子，將會發現LEGO 迷你人偶正沉醉於食鬼遊戲當中！而盒組包含多項精細的設計，以及可移動的機關，真實呈現出遊戲當中的食鬼情節；盒組設有可操作的搖捍和發光的投幣口，轉動機身旁的把手，更可重現食鬼在迷宮移動的畫面，盡情展現出打機的樂趣，讓粉絲們重拾集體回憶！LEGO® Icons PAC-MAN 食鬼街機盒組將於6月4日起於樂高認證專門店及香港樂高探索中心禮品店開賣！大家可預先睇片解渴！

售價：$1,959