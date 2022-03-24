有線新推「陪你在家開心啲」抗疫節目計劃+抗疫優惠 首2,000個新用戶月費低至$28

受到疫情影響，大家都習慣宅在家。有線電視及香港開電視，推出《有線‧香港開電視陪你 在家開心啲》計劃，提供涵蓋防疫資訊、社區關懷、運動健康、家居煮食、影視娛樂、網上娛樂、兒童學習等不同節目。此外它們更推出期間限定「抗疫優惠」，首2,000名新用戶可享獨家優惠，月費低至$28，平均一日$1都唔使！

在家抗疫｜新推「陪你在家開心啲」計劃 宅家必睇 為幫助香港人於抗疫中解悶，有線電視及香港開電視推出《有線‧香港開電視陪你 在家開心啲》計劃。全方位提升觀眾於防疫期間的娛樂品味，同時為觀眾提供更準確及多角度的資訊。節目內容包含防疫資訊、運動健康、家居煮食、影視娛樂及兒童學習等，大人細路都啱睇！ 即睇一系列節目及內容！