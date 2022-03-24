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2022-03-24 15:00:00

有線新推「陪你在家開心啲」抗疫節目計劃+抗疫優惠 首2,000個新用戶月費低至$28

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有線新推「陪你在家開心啲」抗疫節目計劃+抗疫優惠 首2,000個新用戶月費低至$28

有線新推「陪你在家開心啲」抗疫節目計劃+抗疫優惠 首2,000個新用戶月費低至$28

受到疫情影響，大家都習慣宅在家。有線電視及香港開電視，推出《有線‧香港開電視陪你 在家開心啲》計劃，提供涵蓋防疫資訊、社區關懷、運動健康、家居煮食、影視娛樂、網上娛樂、兒童學習等不同節目。此外它們更推出期間限定「抗疫優惠」，首2,000名新用戶可享獨家優惠，月費低至$28，平均一日$1都唔使！

在家抗疫｜新推「陪你在家開心啲」計劃 宅家必睇

為幫助香港人於抗疫中解悶，有線電視及香港開電視推出《有線‧香港開電視陪你 在家開心啲》計劃。全方位提升觀眾於防疫期間的娛樂品味，同時為觀眾提供更準確及多角度的資訊。節目內容包含防疫資訊、運動健康、家居煮食、影視娛樂及兒童學習等，大人細路都啱睇！

即睇一系列節目及內容！

《疫境中的餐桌》：節目與逾100間香港餐飲集團、小店食肆及食品供應公司等合作，搜羅優惠食品，配合一眾知名廚師及KOL界烹飪新星，每晚為觀眾烹調示範，打造「開電視套餐」，一次過為觀眾解決每晚菜式以及材料價格等烹飪煩惱。節目將於4月4日起，逢周一至周五晚上8時半至9時於香港開電視77台播出。 《有線星級學堂：輕鬆在家Gym》：由即日起逢周一至周五，於香港開電視的社交媒體，將會進行直播，由現役或前港隊成員擔任星級導師，與家庭觀眾一同運動，當中包括瑜伽、體適能、親子運動等適合不同階層觀眾的運動範疇。 《全城抗疫講呢啲》：逢周一至周五晚上9時至9時半，於香港開電視77台播出之抗疫訪談節目《全城抗疫講呢啲》，將會由主持李臻、林希靈、黃愷怡及嚴崇天，與一眾政府衞生相關官員及醫學界不同範疇的專業人士，攜手為觀眾提供最準確有用的資訊。 《細路開電視》：由3月28日開始至4月30日，一星期七日，每天為小朋友準備好優質益智節目。節目邀請到魔術、運動、身心語言程式導師教導小朋友家中運動、快樂方法、世界各地冷智識等各大範疇知識，更會鼓勵小朋友成為影像創作者，與大眾分享留在家中的消閒娛樂。 《不要放棄》：集團聯合香港醫樂人製作打氣歌《不要放棄》，並邀請到著名音樂人趙增熹監製，聯同40多位醫護界代表共同作曲、填詞、演奏並親自演唱歌曲，以音樂及歌聲為日夜堅守崗位的醫護人員打氣。《不要放棄》將於有線電視及香港開電視77台電視頻道以及網上平台播放，結集祝福與打氣，與香港跨過疫境。

在家抗疫｜有線寬頻「Stay Positive抗疫優惠」 2,000個新用戶月費低至$28

為配合計劃，有線寬頻將會推出「Stay Positive抗疫優惠」，優惠期內首2,000名成功申請的新用戶，可享特別月費優惠。

Stay Positive抗疫優惠」將推出三項月費優惠計劃：

優惠計劃一：低至$28月費享用100M普世寬頻上網優惠；

優惠計劃二：$99月費即享1000M光纖寬頻連同有線新聞財經王牌頻道，再加送6個月兒童組合，讓大人緊貼抗疫資訊、小朋友娛樂無窮。

優惠計劃三：以$168月費享用2x1G光纖寬頻連同有線新聞財經王牌頻道，再加送6個月精選紀實組合，一家人齊齊上網無難度，更可以欣賞多個資訊精彩節目，首100位登記更可獲贈空氣清新機一部。

優惠計劃一：$28月費享用100M普世寬頻上網優惠 優惠計劃二：$99月費享用1000M光纖寬頻連同有線新聞財經王牌頻道再加送6個月兒童組合 優惠計劃三：$168月費享用2x1G光纖寬頻連有線新聞財經王牌頻道再加送6個月精選紀實組合
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