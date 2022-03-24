有線新推「陪你在家開心啲」抗疫節目計劃+抗疫優惠 首2,000個新用戶月費低至$28

受到疫情影響，大家都習慣宅在家。有線電視及香港開電視，推出《有線‧香港開電視陪你 在家開心啲》計劃，提供涵蓋防疫資訊、社區關懷、運動健康、家居煮食、影視娛樂、網上娛樂、兒童學習等不同節目。此外它們更推出期間限定「抗疫優惠」，首2,000名新用戶可享獨家優惠，月費低至$28，平均一日$1都唔使！
在家抗疫｜新推「陪你在家開心啲」計劃 宅家必睇
為幫助香港人於抗疫中解悶，有線電視及香港開電視推出《有線‧香港開電視陪你 在家開心啲》計劃。全方位提升觀眾於防疫期間的娛樂品味，同時為觀眾提供更準確及多角度的資訊。節目內容包含防疫資訊、運動健康、家居煮食、影視娛樂及兒童學習等，大人細路都啱睇！
即睇一系列節目及內容！
在家抗疫｜有線寬頻「Stay Positive抗疫優惠」 首2,000個新用戶月費低至$28
為配合計劃，有線寬頻將會推出「Stay Positive抗疫優惠」，優惠期內首2,000名成功申請的新用戶，可享特別月費優惠。
「Stay Positive抗疫優惠」將推出三項月費優惠計劃：
優惠計劃一：低至$28月費享用100M普世寬頻上網優惠；
優惠計劃二：$99月費即享1000M光纖寬頻連同有線新聞財經王牌頻道，再加送6個月兒童組合，讓大人緊貼抗疫資訊、小朋友娛樂無窮。
優惠計劃三：以$168月費享用2x1G光纖寬頻連同有線新聞財經王牌頻道，再加送6個月精選紀實組合，一家人齊齊上網無難度，更可以欣賞多個資訊精彩節目，首100位登記更可獲贈空氣清新機一部。