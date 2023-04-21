有著數│Red Bull x 本地雪糕「甜筒暉」 周末快閃K11 Art Mall免費派桃味雪糕

夏日熱辣辣！在需要能量的瞬間，Red Bull 送你一對翼！Red Bull全新味道Apricot Edition杏桃士多啤梨味現已登陸香港，新⼝味更採⽤阿爾卑斯⼭泉⽔，加入沁涼舒爽的氣泡，雪藏後冰爽⼝感令⼈在炎夏⾼温中感受透⼼清涼。

為慶祝這個冰爽瞬間，Red Bull將與本地雪糕品牌甜筒暉(TEEMTONEfai)合作，推出期間限定Red Bull Apricot Edition口味雪糕，並於本月月底兩個星期六免費派發，雪糕外型以 Red Bull 高身鋁罐作為設計藍本，並以 Red Bull 新口味飲料作基底，杏桃及士多啤梨口味雪糕酸甜開胃，啱晒悶熱的春夏季。

Red Bull Apricot Edition 限定口味雪糕將於 4月29日及5月6日兩個周六，由下午2時開始，於TEEMTONEfai K11 Art Mall Pop Up Store免費派發，每日限量250份，數量有限，先到先得，送完即止。夏日炎炎，「嘆」一個 Red Bull Apricot Edition 限定口味雪糕，感受透心清涼之餘立刻能量爆燈！

派發日期：4月29日及5月6日（星期六）

派發時間：由下午2時開始

派發地點：TEEMTONEfai Pop Up (尖沙咀河內道 18 號K11 ART MALL, B1)

＊免費派發，每日限量 250 份，數量有限，先到先得，送完即止＊